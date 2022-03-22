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Шотландия
FIFA #42
 
Позже
Польша
FIFA #23
Прогнозы 45
Шотландия 40% (18)
X 42.2% (19)
Польша 17.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Польша
2.57
3.52
3.04
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шотландия
Польша

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:2
Е2ОМ
2:2
ММ
0:1

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2
Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0
Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 45
    Шотландия 40% (18)
    X 42.2% (19)
    Польша 17.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Польша
    2.57
    3.52
    3.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шотландия - Польша онлайн

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    Прогнозы на матч Шотландия - Польша

    Исход игры
    Шотландия
    40% (18)
    Ничья
    42.2% (19)
    Польша
    17.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (15)
    Меньше
    64.29% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (18)
    2:1 Шотландия
    22.2% (10)
    1:0 Шотландия
    6.7% (3)
    1:2 Польша
    6.7% (3)
    0:2 Польша
    6.7% (3)
    3:1 Шотландия
    4.4% (2)
    2:0 Шотландия
    4.4% (2)
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    Шотландия
    Польша

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