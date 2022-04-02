Второй тайм

90' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Маффео Пабло получил желтую карточку от судьи

88' Мурики Ведат из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Батталья Родриго уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

85' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Отличный командный гол!

83' Майораль Борха из команды Хетафе слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

82' Г О О О О Л - Майораль Борха забивает с левой ноги!

81' Вильяр Гонсало разрезает оборону соперника отличным пасом

81' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Мальорка

80' Игра в одни ворота сейчас. Хетафе доминирует и владеет мячом

80' Оскар Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

77' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

77' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Арамбарри Мауро из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

75' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Мальорка

73' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Мальорка

68' Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали

68' Матч возобновлен

68' Матч возобновлен

67' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Удар от ворот произведет Мальорка

66' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Серхио Рико не дал случится голу! Оливера Матиас должен был забивать, но Серхио Рико сделал отличный сейв

64' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Руссо Франко сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

64' После проверки VAR судья изменил решение - Хетафе пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Маффео Пабло из команды Мальорка делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

60' Удар от ворот произведет Мальорка

59' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Мальорка

57' Тактическая замена. Фернандо Ниньо уходит с поля и его заменяет Анхель Луис

57' Майораль Борха не смог попасть в створ ударом издали

56' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Удар от ворот произведет Мальорка

54' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Хетафе

52' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Гонсалес Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Арамбарри Мауро наказан за толчок Фернандо Ниньо

49' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

49' Сегодняшная посещаемость составляет 8946 болельщиков

49' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мальорка выполняет удар от ворот.

47' Хорошую попытку сделал Фернандо Ниньо. Удар в створ, но вратарь начеку