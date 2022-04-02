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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8946
Мальорка
0'
19' Желтая карточка
Дамиан Суарес
29' Желтая карточка
Родригес Даниэль
40' Желтая карточка
Рамирес Сандро
40' Желтая карточка
Унал Энес
41' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
41' Желтая карточка
Руссо Франко
41' Желтая карточка
Сальва Севилья
45' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
63' Вторая желтая карточка
Руссо Франко
0:0
65' Не забитый пенальти
Унал Энес
1:0
82' Гол
Майораль Борха
82' Желтая карточка
Майораль Борха
89' Желтая карточка
Маффео Пабло
90'+7

Ход матча

19'
Дамиан Суарес
 
29'
 
Родригес Даниэль
40'
Рамирес Сандро
 
40'
Унал Энес
 
41'
 
Гонсалес Джованни
41'
 
Руссо Франко
41'
 
Сальва Севилья
45'
Арамбарри Мауро
 
46'
Майораль Борха
Рамирес Сандро
 
46'
Иглесиас Хуан
Дамиан Суарес
 
57'
 
Анхель Луис
Фернандо Ниньо
63'
 
Руссо Франко
65'
Унал Энес
0:0
71'
Оскар Родригес
Йокушлу Окай
 
71'
Вильяр Гонсало
Максимович Неманья
 
82'
Майораль Борха
(Вильяр Гонсало)
1:0
82'
Майораль Борха
 
86'
 
Ли Кан Ин
Сальва Севилья
86'
 
Кубо Такефуса
Родригес Даниэль
86'
 
Санчес Антонио
Батталья Родриго
89'
 
Маффео Пабло
90'
Флорентину
Аленья Карлес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 22
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Хетафе 81% (85)
X 14.3% (15)
Мальорка 4.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
19
Йокушлу
Окай
23
Митрович
Стефан
22
Дамиан
Суарес
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
25
Рико
Серхио
2
Гонсалес
Джованни
5
Руссо
Франко
3
Оливан
Бриан
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
14
Родригес
Даниэль
16
Батталья
Родриго
8
Сальва
Севилья
7
Мурики
Ведат
26
Фернандо
Ниньо
Хетафе
3-5-2
Мальорка
4-1-3-2

История личных встреч

Хетафе
Мальорка

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ТМК
0:0
С
3:3
С
1:1
П
1:3
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
2:0
П
3:0
П
3:0
КК
0:1
КК
1:2
П
3:1
П
2:1
П
4:1
ПД
3:3
КК
2:1
КК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (2) 0.47
Майораль Борха 4 (1) 0.13
Рамирес Сандро 3 0.1
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Оливера Матиас 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Дьене Даконам 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.13
Родригес Даниэль 3 0.1
Анхель Луис 2 0.07
Мурики Ведат 2 (1) 0.07
Фернандо Ниньо 2 0.07
Баба Иддрису 2 0.07
Ли Кан Ин 1 0.03
Маффео Пабло 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 12 0
Дьене Даконам 9 1
Арамбарри Мауро 10 0
Унал Энес 8 0
Аленья Карлес 6 1
Куэнка Хорхе 4 2
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Оливера Матиас 6 0
Митрович Стефан 5 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сильва Хонатан 4 0
Сория Давид 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Кике Санчес Флорес 1 1
Тимор Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Оскар Родригес 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руссо Франко 5 2
Баба Иддрису 7 0
Коста Хауме 5 1
Родригес Даниэль 6 0
Маффео Пабло 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Оливан Бриан 5 0
Раильо Антонио 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Мурики Ведат 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Сальва Севилья 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
30%
5
42%
76-90

Пропущено

13
34
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
1
8%
2
6%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
2
15%
3
9%
31-45
3
23%
3
9%
46-60
3
23%
6
18%
61-75
4
31%
13
38%
76-90

Забито

9
12
9 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
2
22%
1
8%
1-15
4
44%
6
50%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

19
18
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
26%
3
17%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Забито

29
24
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
6
21%
2
8%
1-15
5
17%
10
42%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
21%
6
25%
76-90

Пропущено

32
52
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
6
19%
5
10%
1-15
6
19%
7
13%
16-30
4
13%
5
10%
31-45
4
13%
7
13%
46-60
3
9%
11
21%
61-75
9
28%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2
Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2
Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 30 21 6 3 60 - 25 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта 0:1 Заявка 30 9 9 12 33 - 33 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
11. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 11 2 2 28 - 12 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта 0:1 Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
16. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Хетафе 81% (85)
X 14.3% (15)
Мальорка 4.8% (5)
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Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Мальорка

Исход игры
Хетафе
81% (85)
Ничья
14.3% (15)
Мальорка
4.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.95% (36)
Меньше
65.05% (67)
Обе команды забьют
Да
41.75% (43)
Нет
58.25% (60)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
40% (42)
2:1 Хетафе
28.6% (30)
2:0 Хетафе
8.6% (9)
1:1 Ничья
7.6% (8)
0:0 Ничья
4.8% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Мальорка
1.9% (2)
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