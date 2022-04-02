Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Касерес Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Касерес Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

46' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Моралес Луис из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Леванте

44' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Пепелу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Вильярреал выполняет удар от ворот.

37' Мирамон Хорхе из команды Леванте пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

35' Удар от ворот произведет Леванте

34' Как он промахнулся? Пино Йереми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Данджума Арно имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

31' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Пино Йереми из команды Вильярреал пасует в штрафную, но Дэниел Карденас выходит и ловит мяч.

28' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

21' Моралес Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Вильярреал

19' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Альбиоль Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Альбиоль Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Франкеза Энрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

16' Вильярреал выполняет удар от ворот.

15' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Франкеза Энрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Вильярреал выполняет удар от ворот.

12' Игрок Мирамон Хорхе из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Парехо Даниэль из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Вильярреал

8' Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали

7' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Леванте

6' Морено Херард не смог попасть в створ ударом издали

5' Мелеро Гонсало из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Вильярреал выполняет удар от ворот.

3' Удар от ворот произведет Леванте

2' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вильярреал начинает с центра поля