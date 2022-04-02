Испания: Ла Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 14908
21' Желтая карточкаМоралес Луис
56' Желтая карточкаРохер Марти
64' Желтая карточкаТоррес Пау
1:0
69' ГолМоралес Луис
74' Желтая карточкаКоклен Франсис
88' Желтая карточкаМалса Микаэль
89' Желтая карточкаПепелу
2:0
90' ГолМоралес Луис
Ход матча
21'
46'
56'
64'
69'
1:0
74'
88'
89'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
42 Пубиль МаркЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Леванте
Вильярреал
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
12.5%
10 побед 1 ничья 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
29 матчей
27.6%
10.3%
62.1%
8 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
6.9%
44.8%
48.3%
2 победы 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|9
|0.3
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.17
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.13
|Гомес Даниэль
|3
|0.1
|Мелеро Гонсало
|3
|0.1
|Барди Энис
|3 (2)
|0.1
|Кампанья Хосе
|2
|0.07
|Сольдадо Роберто
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Малса Микаэль
|0
|0
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.27
|Морено Херард
|8 (1)
|0.27
|Пино Йереми
|6
|0.2
|Тригерос Мануэль
|5
|0.17
|Диа Булайе
|5
|0.17
|Торрес Пау II
|4
|0.13
|Морено Альберто
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.07
|Чуквезе Саму
|2
|0.07
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|8
|0
|Рохер Марти
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Малса Микаэль
|6
|0
|Моралес Луис
|6
|0
|Кампанья Хосе
|4
|1
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Сон
|3
|1
|Робер Пьер
|3
|1
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Дуарте Оскар
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Карденас Дани
|2
|0
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
5
36%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
5
36%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
18%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
5
23%
5
36%
76-90
Забито
14
34
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
3
21%
5
15%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
2
14%
8
24%
31-45
4
29%
4
12%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
3
21%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
36
15
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
7
19%
3
20%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
7
19%
3
20%
61-75
10
28%
3
20%
76-90
Забито
33
48
12 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
3
9%
5
10%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
6
18%
13
27%
31-45
8
24%
5
10%
46-60
3
9%
5
10%
61-75
10
30%
15
31%
76-90
Пропущено
58
29
23 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
11
19%
4
14%
1-15
3
5%
3
10%
16-30
9
16%
4
14%
31-45
8
14%
3
10%
46-60
12
21%
7
24%
61-75
15
26%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0
Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3
Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|30
|21
|6
|3
|60 - 25
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 33
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|28 - 12
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 2:0 Вильярреал
Исход игры
Леванте
6.5% (7)
Ничья
13% (14)
Вильярреал
80.6% (87)
Тотал 2.5
Больше
54.81% (57)
Меньше
45.19% (47)
Обе команды забьют
Да
65.38% (68)
Нет
34.62% (36)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
39.8% (43)
0:1 Вильярреал
23.1% (25)
1:1 Ничья
10.2% (11)
0:2 Вильярреал
7.4% (8)
1:3 Вильярреал
6.5% (7)
2:1 Леванте
4.6% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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