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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14908
Вильярреал
0'
21' Желтая карточка
Моралес Луис
56' Желтая карточка
Рохер Марти
64' Желтая карточка
Торрес Пау
1:0
69' Гол
Моралес Луис
74' Желтая карточка
Коклен Франсис
88' Желтая карточка
Малса Микаэль
89' Желтая карточка
Пепелу
2:0
90' Гол
Моралес Луис
90'+6

Ход матча

21'
Моралес Луис
 
46'
Везу Рубен
Касерес Мартин
 
46'
Сон
Франкеза Энрик
 
56'
Рохер Марти
 
57'
Кампанья Хосе
Мелеро Гонсало
 
62'
 
Ло Чельсо Джовани
Тригерос Мануэль
62'
 
Коклен Франсис
Капу Этьен
64'
 
Торрес Пау
69'
Моралес Луис
(Рохер Марти)
1:0
74'
 
Коклен Франсис
76'
Мустафи Шкодран
Постиго Серхио
 
76'
 
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
76'
 
Орье Серж
Фойт Хуан
76'
 
Алькасер Пако
Данджума Арно
86'
Малса Микаэль
Рохер Марти
 
88'
Малса Микаэль
 
89'
Пепелу
 
90'
Моралес Луис
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Леванте 6.5% (7)
X 13% (14)
Вильярреал 80.6% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
15
Постиго
Серхио
7
Касерес
Мартин
3
Франкеза
Энрик
22
Мелеро
Гонсало
5
Радоя
Неманья
8
Пепелу
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
15
Данджума
Арно
7
Морено
Херард
Леванте
5-3-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Леванте
Вильярреал

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
12.5%
10 побед 1 ничья 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

27.6%
10.3%
62.1%
8 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

6.9%
44.8%
48.3%
2 победы 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
5:0
ТМК
0:0
ЛЛ
1:5
КК
1:0
ЛЛ
2:1
ТМС
1:2
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
ЛЛ
2:1
ТМК
2:1
П
0:2
П
1:1
П
2:1
П
1:0
ТМК
3:1
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
1:0
П
0:2
П
1:0
П
0:3
ММ(
2:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 9 0.3
Рохер Марти 5 (1) 0.17
Де Фрутос Хорхе 4 0.13
Гомес Даниэль 3 0.1
Мелеро Гонсало 3 0.1
Барди Энис 3 (2) 0.1
Кампанья Хосе 2 0.07
Сольдадо Роберто 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Сон 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.27
Морено Херард 8 (1) 0.27
Пино Йереми 6 0.2
Тригерос Мануэль 5 0.17
Диа Булайе 5 0.17
Торрес Пау II 4 0.13
Морено Альберто 3 0.1
Парехо Даниэль 2 (1) 0.07
Чуквезе Саму 2 0.07
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 8 0
Рохер Марти 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Кампанья Хосе 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Сон 3 1
Робер Пьер 3 1
Де Фрутос Хорхе 4 0
Дуарте Оскар 3 0
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Коклен Франсис 3 0
Орье Серж 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
5
36%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
5
36%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
18%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
5
23%
5
36%
76-90

Забито

14
34
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
3
21%
5
15%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
2
14%
8
24%
31-45
4
29%
4
12%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
3
21%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

36
15
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
7
19%
3
20%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
7
19%
3
20%
61-75
10
28%
3
20%
76-90

Забито

33
48
12 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
3
9%
5
10%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
6
18%
13
27%
31-45
8
24%
5
10%
46-60
3
9%
5
10%
61-75
10
30%
15
31%
76-90

Пропущено

58
29
23 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
11
19%
4
14%
1-15
3
5%
3
10%
16-30
9
16%
4
14%
31-45
8
14%
3
10%
46-60
12
21%
7
24%
61-75
15
26%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0
Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3
Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 30 21 6 3 60 - 25 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта 0:1 Заявка 30 9 9 12 33 - 33 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
11. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 11 2 2 28 - 12 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта 0:1 Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
16. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Леванте 6.5% (7)
X 13% (14)
Вильярреал 80.6% (87)
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Прогнозы на матч Леванте 2:0 Вильярреал

Исход игры
Леванте
6.5% (7)
Ничья
13% (14)
Вильярреал
80.6% (87)
Тотал 2.5
Больше
54.81% (57)
Меньше
45.19% (47)
Обе команды забьют
Да
65.38% (68)
Нет
34.62% (36)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
39.8% (43)
0:1 Вильярреал
23.1% (25)
1:1 Ничья
10.2% (11)
0:2 Вильярреал
7.4% (8)
1:3 Вильярреал
6.5% (7)
2:1 Леванте
4.6% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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