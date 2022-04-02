Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Балаидос
0:1
19' ПенальтиБензема Карим
36' Желтая карточкаГалан Хави
Ход матча
19'
0:1
36'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
-
18 Бэйл ГаретНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
-
Главный тренер: Davide Ancelotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Реал Мадрид
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
23 матча
13%
13%
74%
3 победы 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.4%
4.3%
78.3%
4 победы 1 ничья 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|13 (3)
|0.43
|Мина Сантьяго
|7
|0.23
|Браис Мендес
|4
|0.13
|Серви Франко
|3
|0.1
|Денис Суарес
|3
|0.1
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Нолито Агудо
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|23 (6)
|0.77
|Винисиус Жуниор
|14
|0.47
|Асенсио Марко
|8
|0.27
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.07
|Начо Фернандес
|2
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|8
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|9
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
27
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
4
19%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
5
24%
9
33%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Забито
13
32
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
15%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
38%
6
19%
31-45
2
15%
5
16%
46-60
3
23%
4
13%
61-75
1
8%
11
34%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Забито
34
59
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
6
18%
5
8%
1-15
2
6%
7
12%
16-30
6
18%
7
12%
31-45
6
18%
11
19%
46-60
8
24%
9
15%
61-75
6
18%
20
34%
76-90
Пропущено
31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
2
6%
5
20%
1-15
7
23%
3
12%
16-30
5
16%
4
16%
31-45
7
23%
5
20%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
5
16%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0
Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|30
|21
|6
|3
|60 - 25
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|0:1 Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 33
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|28 - 12
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Реал Мадрид
Исход игры
Сельта
4.7% (6)
Ничья
3.1% (4)
Реал Мадрид
92.1% (117)
Тотал 2.5
Больше
66.36% (71)
Меньше
33.64% (36)
Обе команды забьют
Да
67.29% (72)
Нет
32.71% (35)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.3% (55)
0:2 Реал Мадрид
13.4% (17)
0:1 Реал Мадрид
10.2% (13)
1:3 Реал Мадрид
6.3% (8)
1:0 Сельта
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:3 Реал Мадрид
1.6% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.6% (2)
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