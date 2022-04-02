  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
0:1
19' Пенальти
Бензема Карим
36' Желтая карточка
Галан Хави
39'

Ход матча

19'
0:1
Бензема Карим
36'
Галан Хави
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 128
Сельта 4.7% (6)
X 3.1% (4)
Реал Мадрид 92.2% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Реал Мадрид
4.60
3.80
1.91
Все Коэффициенты
Новости
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Сельта
4-1-3-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Реал Мадрид

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

23 матча

13%
13%
74%
3 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.4%
4.3%
78.3%
4 победы 1 ничья 18 побед

История матчей

ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
2:4
П
6:0
П
2:2
П
1:4
КК
2:2
КК
1:2
П
2:1
П
7:1
П
1:3
П
2:4
П
3:0
П
2:0
П
3:0
П
1:2
КК
4:0
КК
2:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.43
Мина Сантьяго 7 0.23
Браис Мендес 4 0.13
Серви Франко 3 0.1
Денис Суарес 3 0.1
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Нолито Агудо 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 23 (6) 0.77
Винисиус Жуниор 14 0.47
Асенсио Марко 8 0.27
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.03
Алаба Давид 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Галан Хави 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 3 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
27
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
4
19%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
5
24%
9
33%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
15%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
38%
6
19%
31-45
2
15%
5
16%
46-60
3
23%
4
13%
61-75
1
8%
11
34%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

34
59
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
6
18%
5
8%
1-15
2
6%
7
12%
16-30
6
18%
7
12%
31-45
6
18%
11
19%
46-60
8
24%
9
15%
61-75
6
18%
20
34%
76-90

Пропущено

31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
2
6%
5
20%
1-15
7
23%
3
12%
16-30
5
16%
4
16%
31-45
7
23%
5
20%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
5
16%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0
Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 30 21 6 3 60 - 25 69
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта 0:1 Заявка 30 9 9 12 33 - 33 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
11. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 11 2 2 28 - 12 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта 0:1 Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
16. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 36'
    Активно перемещается по полю сейчас команда хозяев. Сможет ли "Сельта" сравнять счет в этой игре?
  • 35'
    Кроос получил мяч, после чего с левого края сместился в центр и попытался пробить по воротам соперника, но выше цели направил он выстрел.
  • 34'
    Пытался сейчас оспорить прошлое решение рефери Аспас, но и ему пригрозил желтой карточкой арбитр. Пришлось смириться.
  • Желтая карточка
    32'
    По ногам прилетел мяч Асенсио. За неспортивное поведение "горчичник" получает Хави Галан. Заслуженное наказание.
  • 31'
    Игра немного успокоилась у нас. Бензема, тем не менее, нарушил покой. Вырвался он слева на ударную позицию, после чего выстрелил в ближний угол, но попасть в цель не сумел.
  • 30'
    Аспас попытался открыться под передачу от партнера, но слишком сильно забежал за спину Милитао. Тот оказался на игровом снаряде первым.
  • 29'
    Полчаса отыграли соперники в первом тайме. Будем надеяться, что интрига в нашей встрече будет сохраняться и дальше.
  • 27'
    Передача от Асенсио сейчас была слишком сильной. Бензема не успел к снаряду. Карим показал большой палец партнеру за задумку.
  • 26'
    Винисиус выполнял подачу в штрафную соперника - крайне неудачным получился этот навес. На выходе играет голкипер "Сельты", который забирает сферу в перчатки.
  • Фол, нарушение
    25'
    Снова штрафной удар заработали игроки "Сельты". Чуть ближе оказался установлен снаряд к воротам. Наносил удар на силу Яго, но выстрелил в голову стоящего в "стенке" Каземиро.
  • Опасный момент
    23'
    ФАНТАСТИКА! Выручает свой коллектив Куртуа! Аспас закрутил мяч в левую "девятку", а Куртуа за счет прыжка дотянулся до сферы! Блеск!
  • Фол, нарушение
    22'
    Штрафной удар теперь зарабатывают футболисты "Сельты". До ворот порядка 25 метров. Будет пробивать Яго Аспас. Посмотрим, что из этого получится.
  • 21'
    Нельзя сказать, что "Сельта" заслужила пропущенного гола. Играла команда очень здорово. А вот наиграли ли на свой мяч мадридский коллектив?
  • Пенальти
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 0:1!
    Забивает мадридский "Реал" сейчас. Подошел к снаряду Карим Бензема, который покатил чуть правее цели. Сфера влетела в сетку, а кипер "Сельты" упал в левый угол!
  • Пенальти!
    19'
    Нолито сносит сейчас Милитао в чужой штрафной. Рефери указывает на "точку". У "Реала" появляется прекрасная возможность отличиться.
  • Опасный момент
    18'
    МОМЕНТ! Винисиус! Теперь он сферу получил. Нанес удар с правого края в сторону верхнего угла. Дитуро отбивает сферу в сторону от рамки.
  • 16'
    Да, два момента было уже у "Сельты". И один у "Реала". По факту, со счетом 2:1 должны были вести уже хозяева, но пока наилучшим образом себя проявляет Куртуа.
  • Угловой
    15'
    Снова "Реал" отбивается после подачи углового! Очень активна "Сельта". "Реал" пока не похож сам на себя. Команда показывает крайне слабую игру.
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТИЩЕ! Денис Суарес! Прилетел к нему мяч сейчас на линии штрафной. Игрок пробил в сторону правого угла, и на удар по уходящей траектории среагировал Куртуа!
  • Угловой
    13'
    Неудачно корнер подали хозяева, и в результате своего наступления угловой заработали мадридцы. Подача с правого фланга прилетела в руки голкиперу.
  • Угловой
    12'
    Еще один угловой подали "кельты", но вынесли мяч при розыгрыше углового футболисты мадридской команды. Очень активны хозяева.
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! Классная подача в штрафную "Сельты". Бензема успевает сыграть по снаряду, и головой в падении "рыбкой" пробил чуть левее цели!
  • Фол, нарушение
    10'
    Аспас сейчас рукой придерживал Милитао. Явный фол в атаке, который зафиксировала судейская бригада. Было действительно опасно.
  • 8'
    Винисиус получил мяч сейчас на левом фланге, после чего запутал соперников серией финтов и выполнил подачу в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
  • 7'
    Пока совсем мы не видим в деле Карима Бензема, хотя он, конечно же, на футбольном поле. Сегодня терять очки нельзя мадридцам ни в коем случае.
  • 6'
    Подача с левого края в центр штрафной - мяч выбивается в сторону от рамки. Со снарядом также остаются игроки "Сельты". Очень интересно.
  • Угловой
    5'
    Неудачно разыграли угловой футболисты "кельтов", но будет еще один корнер. Капитан "Сельты" Аспас снова зарабатывает корнер.
  • Опасный момент
    4'
    МОМЕНТ! Аспас! Получил он сфера справа в чужой штрафной, после чего нанес выстрел в правый от себя угол. Снаряд просвистел рядом со стойкой. Но были рикошет. Угловой.
  • 3'
    Довольно оживленная атмосфера на "Балаидосе", честно говоря. Команда хозяев действует очень активно. Посмотрим, во что это выльется.
  • 2'
    Футболисты "Сельты" предстали на поле в небесно-голубой форме, а игроки "Реала" вышли на газон в фиолетовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сельта 0:1 Реал Мадрид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Сельта 0:1 Реал Мадрид

Исход игры
Сельта
4.7% (6)
Ничья
3.1% (4)
Реал Мадрид
92.1% (117)
Тотал 2.5
Больше
66.36% (71)
Меньше
33.64% (36)
Обе команды забьют
Да
67.29% (72)
Нет
32.71% (35)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.3% (55)
0:2 Реал Мадрид
13.4% (17)
0:1 Реал Мадрид
10.2% (13)
1:3 Реал Мадрид
6.3% (8)
1:0 Сельта
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:3 Реал Мадрид
1.6% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сельта
Реал Мадрид

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 