Игра немного успокоилась у нас. Бензема, тем не менее, нарушил покой. Вырвался он слева на ударную позицию, после чего выстрелил в ближний угол, но попасть в цель не сумел.

Пытался сейчас оспорить прошлое решение рефери Аспас, но и ему пригрозил желтой карточкой арбитр. Пришлось смириться.

Кроос получил мяч, после чего с левого края сместился в центр и попытался пробить по воротам соперника, но выше цели направил он выстрел.

Активно перемещается по полю сейчас команда хозяев. Сможет ли "Сельта" сравнять счет в этой игре?

30' Аспас попытался открыться под передачу от партнера, но слишком сильно забежал за спину Милитао. Тот оказался на игровом снаряде первым.

29' Полчаса отыграли соперники в первом тайме. Будем надеяться, что интрига в нашей встрече будет сохраняться и дальше.

27' Передача от Асенсио сейчас была слишком сильной. Бензема не успел к снаряду. Карим показал большой палец партнеру за задумку.

26' Винисиус выполнял подачу в штрафную соперника - крайне неудачным получился этот навес. На выходе играет голкипер "Сельты", который забирает сферу в перчатки.

25' Снова штрафной удар заработали игроки "Сельты". Чуть ближе оказался установлен снаряд к воротам. Наносил удар на силу Яго, но выстрелил в голову стоящего в "стенке" Каземиро.

23' ФАНТАСТИКА! Выручает свой коллектив Куртуа! Аспас закрутил мяч в левую "девятку", а Куртуа за счет прыжка дотянулся до сферы! Блеск!

22' Штрафной удар теперь зарабатывают футболисты "Сельты". До ворот порядка 25 метров. Будет пробивать Яго Аспас. Посмотрим, что из этого получится.

21' Нельзя сказать, что "Сельта" заслужила пропущенного гола. Играла команда очень здорово. А вот наиграли ли на свой мяч мадридский коллектив?

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 0:1!

Забивает мадридский "Реал" сейчас. Подошел к снаряду Карим Бензема, который покатил чуть правее цели. Сфера влетела в сетку, а кипер "Сельты" упал в левый угол!

19' Нолито сносит сейчас Милитао в чужой штрафной. Рефери указывает на "точку". У "Реала" появляется прекрасная возможность отличиться.

18' МОМЕНТ! Винисиус! Теперь он сферу получил. Нанес удар с правого края в сторону верхнего угла. Дитуро отбивает сферу в сторону от рамки.

16' Да, два момента было уже у "Сельты". И один у "Реала". По факту, со счетом 2:1 должны были вести уже хозяева, но пока наилучшим образом себя проявляет Куртуа.

15' Снова "Реал" отбивается после подачи углового! Очень активна "Сельта". "Реал" пока не похож сам на себя. Команда показывает крайне слабую игру.

14' МОМЕНТИЩЕ! Денис Суарес! Прилетел к нему мяч сейчас на линии штрафной. Игрок пробил в сторону правого угла, и на удар по уходящей траектории среагировал Куртуа!

13' Неудачно корнер подали хозяева, и в результате своего наступления угловой заработали мадридцы. Подача с правого фланга прилетела в руки голкиперу.

12' Еще один угловой подали "кельты", но вынесли мяч при розыгрыше углового футболисты мадридской команды. Очень активны хозяева.

11' ОПАСНО! Классная подача в штрафную "Сельты". Бензема успевает сыграть по снаряду, и головой в падении "рыбкой" пробил чуть левее цели!

10' Аспас сейчас рукой придерживал Милитао. Явный фол в атаке, который зафиксировала судейская бригада. Было действительно опасно.

8' Винисиус получил мяч сейчас на левом фланге, после чего запутал соперников серией финтов и выполнил подачу в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

7' Пока совсем мы не видим в деле Карима Бензема, хотя он, конечно же, на футбольном поле. Сегодня терять очки нельзя мадридцам ни в коем случае.

6' Подача с левого края в центр штрафной - мяч выбивается в сторону от рамки. Со снарядом также остаются игроки "Сельты". Очень интересно.

5' Неудачно разыграли угловой футболисты "кельтов", но будет еще один корнер. Капитан "Сельты" Аспас снова зарабатывает корнер.

4' МОМЕНТ! Аспас! Получил он сфера справа в чужой штрафной, после чего нанес выстрел в правый от себя угол. Снаряд просвистел рядом со стойкой. Но были рикошет. Угловой.

3' Довольно оживленная атмосфера на "Балаидосе", честно говоря. Команда хозяев действует очень активно. Посмотрим, во что это выльется.

2' Футболисты "Сельты" предстали на поле в небесно-голубой форме, а игроки "Реала" вышли на газон в фиолетовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева, а рамка гостей - справа.