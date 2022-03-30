  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 44
Сельта 4.5% (2)
X 4.5% (2)
Реал Мадрид 90.9% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Реал Мадрид
4.14
3.82
1.98
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сельта
Реал Мадрид

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

23 матча

13%
13%
74%
3 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.4%
4.3%
78.3%
4 победы 1 ничья 18 побед

История матчей

ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
2:4
П
6:0
П
2:2
П
1:4
КК
2:2
КК
1:2
П
2:1
П
7:1
П
1:3
П
2:4
П
3:0
П
2:0
П
3:0
П
1:2
КК
4:0
КК
2:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 13 (3) 0.45
Мина Сантьяго 7 0.24
Браис Мендес 4 0.14
Серви Франко 3 0.1
Денис Суарес 3 0.1
Мальо Уго 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Нолито Агудо 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 22 (5) 0.76
Винисиус Жуниор 14 0.48
Асенсио Марко 8 0.28
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.03
Алаба Давид 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Галан Хави 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 3 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
27
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
4
19%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
5
24%
9
33%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
15%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
38%
6
19%
31-45
2
15%
5
16%
46-60
3
23%
4
13%
61-75
1
8%
11
34%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

34
59
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
6
18%
5
8%
1-15
2
6%
7
12%
16-30
6
18%
7
12%
31-45
6
18%
11
19%
46-60
8
24%
9
15%
61-75
6
18%
20
34%
76-90

Пропущено

31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
2
6%
5
20%
1-15
7
23%
3
12%
16-30
5
16%
4
16%
31-45
7
23%
5
20%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
5
16%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0
Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 29 20 6 3 59 - 25 66
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Сельта 4.5% (2)
    X 4.5% (2)
    Реал Мадрид 90.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.14
    3.82
    1.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сельта - Реал Мадрид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид

    Исход игры
    Сельта
    4.5% (2)
    Ничья
    4.5% (2)
    Реал Мадрид
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    52.3% (23)
    0:2 Реал Мадрид
    25% (11)
    0:1 Реал Мадрид
    6.8% (3)
    1:0 Сельта
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сельта
    Реал Мадрид

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     