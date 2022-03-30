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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Алавес

История личных встреч

Атлетико М
Алавес

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:4
П
3:0
П
0:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.38
Суарес Луис 9 (1) 0.31
Фелиш Жоау 6 0.21
Кунья Матеус 5 0.17
Лемар Тома 4 0.14
Карраско Янник 3 0.1
Гризманн Антуан 3 0.1
Эрмосо Марио 2 0.07
Фелипе Аугусто IV 2 0.07
Лоди Ренан 2 0.07
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Врсалько Шиме 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.41
Лагуардия Виктор 2 0.07
Эскаланте Гонсало 2 0.07
Н'Диайе Лум 2 0.07
Риоха Луис 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 8 1
Суарес Луис 7 0
Савич Стефан 7 0
Хименес Хосе 7 0
Де Пауль Родриго 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Диего Симеоне 4 1
Коке Хорхе 5 0
Карраско Янник 5 0
Корреа Анхель 3 1
Эррера Эктор 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Врсалько Шиме 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Лоди Ренан 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 9 1
Лежён Флорьян 7 1
Лагуардия Виктор 7 0
Н'Диайе Лум 7 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 3 0
Эдгар Мендес 3 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
1
4%
2
20%
1-15
5
22%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
6
26%
1
10%
76-90

Пропущено

15
31
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
7%
3
10%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
4
27%
4
13%
31-45
3
20%
7
23%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90

Забито

30
12
9 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
6
20%
2
17%
1-15
1
3%
1
8%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
7
23%
4
33%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
10
33%
4
33%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Забито

53
22
19 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 7
4 Не забивали 14
7
13%
4
18%
1-15
6
11%
2
9%
16-30
6
11%
3
14%
31-45
10
19%
6
27%
46-60
8
15%
2
9%
61-75
16
30%
5
23%
76-90

Пропущено

36
49
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 24
4
11%
6
12%
1-15
6
17%
8
16%
16-30
9
25%
4
8%
31-45
7
19%
10
20%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
7
19%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3
Алавес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0
Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 29 20 6 3 59 - 25 66
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 19 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 44
    Атлетико М 100% (44)
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    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Алавес
    1.39
    5.05
    9.80
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (12)
    Меньше
    72.73% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (11)
    Нет
    75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    65.9% (29)
    2:1 Атлетико М
    13.6% (6)
    3:1 Атлетико М
    11.4% (5)
    1:0 Атлетико М
    6.8% (3)
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    Атлетико М
    Алавес

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