Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Алавес
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.38
|Суарес Луис
|9 (1)
|0.31
|Фелиш Жоау
|6
|0.21
|Кунья Матеус
|5
|0.17
|Лемар Тома
|4
|0.14
|Карраско Янник
|3
|0.1
|Гризманн Антуан
|3
|0.1
|Эрмосо Марио
|2
|0.07
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.07
|Лоди Ренан
|2
|0.07
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (6)
|0.41
|Лагуардия Виктор
|2
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.07
|Н'Диайе Лум
|2
|0.07
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|8
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Савич Стефан
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Карраско Янник
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Эррера Эктор
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Врсалько Шиме
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Лоди Ренан
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|9
|1
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Лагуардия Виктор
|7
|0
|Н'Диайе Лум
|7
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Эдгар Мендес
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
10
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
1
4%
2
20%
1-15
5
22%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
6
26%
1
10%
76-90
Пропущено
15
31
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
7%
3
10%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
4
27%
4
13%
31-45
3
20%
7
23%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90
Забито
30
12
9 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
6
20%
2
17%
1-15
1
3%
1
8%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
7
23%
4
33%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
10
33%
4
33%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Забито
53
22
19 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 7
4 Не забивали 14
7
13%
4
18%
1-15
6
11%
2
9%
16-30
6
11%
3
14%
31-45
10
19%
6
27%
46-60
8
15%
2
9%
61-75
16
30%
5
23%
76-90
Пропущено
36
49
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 24
4
11%
6
12%
1-15
6
17%
8
16%
16-30
9
25%
4
8%
31-45
7
19%
10
20%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
7
19%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3
Алавес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0
Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|59 - 25
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|48 - 27
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 32
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 49
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|29
|3
|10
|16
|31 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 13
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 32
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес
Исход игры
Атлетико М
100% (44)
Ничья
0% (0)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (12)
Меньше
72.73% (32)
Обе команды забьют
Да
25% (11)
Нет
75% (33)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
65.9% (29)
2:1 Атлетико М
13.6% (6)
3:1 Атлетико М
11.4% (5)
1:0 Атлетико М
6.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!