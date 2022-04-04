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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 20869
Эспаньол
0'
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Сорлот Александр
55' Желтая карточка
Эррера Янгель
73' Желтая карточка
Рико Диего
76' Желтая карточка
Дардер Серхи
90' Желтая карточка
Исак Александр
90' Желтая карточка
Видаль Алеш
1:0
90' Пенальти
Исак Александр
90' Желтая карточка
Педроса Адриа
90'+8

Ход матча

53'
Сорлот Александр
 
55'
 
Эррера Янгель
57'
 
Мелендо Оскар
Баре Кейди
57'
 
Де Вильена Тонни
Эмбарба Адриан
61'
Джуара Наис
Порту Кристиан
 
71'
Мерино Микель
Рафинья Алькантара
 
73'
Рико Диего
 
74'
 
Димата Ландри
Морон Лоренцо
74'
 
Видаль Алеш
Хиль Оскар II
76'
 
Дардер Серхи
88'
Мартин Андер
Сильва Давид
 
90'
Исак Александр
 
90'
 
Видаль Алеш
90'
Исак Александр
1:0
90'
 
Педроса Адриа

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 6 Удары по воротам
  • 6 Удары в створ
  • 6 Угловые
  • 4 Офсайды
  • 17 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 68 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 111
Реал Сосьедад 86.5% (96)
X 10.8% (12)
Эспаньол 2.7% (3)
+1
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 1:0
Этот поединок на три исхода – обе команды в отличной физической и моральной форме, при этом имеют достаточно... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
17
Рафинья
Алькантара
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
19
Исак
Александр
23
Сорлот
Александр
1
Ойер
Оласабаль
12
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
23
Эмбарба
Адриан
25
Эррера
Янгель
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
16
Морон
Лоренцо
9
Пуадо
Хавьер
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Эспаньол

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
КК
2:0
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:1
П
1:2
П
1:1
П
0:5
П
2:3
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
2:2
П
0:1
П
2:2
П
0:0
П
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.3
Исак Александр 4 (1) 0.13
Ариц Элустондо 4 0.13
Мерино Микель 3 0.1
Лобете Хулен 2 0.07
Янузай Аднан 2 (1) 0.07
Сильва Давид 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Сорлот Александр 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 14 (4) 0.47
Пуадо Хавьер 4 0.13
Дардер Серхи 3 0.1
Кабрера Леандро 2 0.07
Видаль Алеш 2 0.07
Ману Морланес 2 0.07
Серхи Гомес 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Эррера Янгель 1 0.03
Баре Кейди 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Морон Лоренцо 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Эмбарба Адриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Янузай Аднан 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Сальдуа Хосеба 4 0
Горосабел Андони 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Исак Александр 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 5 2
Баре Кейди 8 0
Педроса Адриа 7 0
Ману Морланес 5 1
Кабрера Леандро 6 0
Видаль Алеш 6 0
Хиль Оскар II 6 0
Рибаудо Нико 4 1
Пуадо Хавьер 5 0
Эррера Янгель 4 0
Лопес Диего 3 0
Дардер Серхи 3 0
Эмбарба Адриан 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Де Вильена Тонни 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Давид Лопес 1 0
Калеро Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Пропущено

6
24
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
17%
4
17%
31-45
2
33%
6
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
25%
76-90

Забито

18
21
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
17%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
6%
7
33%
31-45
4
22%
5
24%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
6
33%
2
10%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
9%
4
24%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
8
35%
4
24%
76-90

Забито

29
35
8 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
4
14%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
14%
8
23%
31-45
6
21%
9
26%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
8
28%
7
20%
76-90

Пропущено

29
41
8 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 21
2
7%
8
20%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
5
17%
7
17%
31-45
5
17%
9
22%
46-60
6
21%
1
2%
61-75
10
34%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
Эспаньол
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1
Эспаньол - Севилья 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2 Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
3. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
4. Севилья Заявка 30 15 12 3 40 - 20 57
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 30 6 11 13 33 - 48 29
17. Кадис Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Реал Сосьедад 86.5% (96)
X 10.8% (12)
Эспаньол 2.7% (3)
+1
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 1:0
Этот поединок на три исхода – обе команды в отличной физической и моральной форме, при этом имеют достаточно... Ещё
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол

Исход игры
Реал Сосьедад
86.5% (96)
Ничья
10.8% (12)
Эспаньол
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.66% (46)
Меньше
55.34% (57)
Обе команды забьют
Да
51.46% (53)
Нет
48.54% (50)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
34.2% (38)
2:1 Реал Сосьедад
33.3% (37)
2:0 Реал Сосьедад
9% (10)
1:1 Ничья
7.2% (8)
1:2 Эспаньол
2.7% (3)
3:1 Реал Сосьедад
1.8% (2)
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