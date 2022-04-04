Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Педроса Адриа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

96' 'Г О О О О О Л - Исак Александр из команды Реал Сосьедад забивает с пенальти! Он пробил правой. Ойер Оласабаль был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

95' Рефери не любит споров - именно за это Видаль Алеш сейчас получил желтую

94' После проверки VAR судья не изменил решения - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

92' Эррера Янгель пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

91' Исак Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Эспаньол

85' Эррера Янгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Опасность! Димата Ландри из команды Эспаньол отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

80' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

78' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Рефери не любит споров - именно за это Дардер Серхи сейчас получил желтую

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Рико Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Эспаньол

70' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Де Вильена Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Плохо сыграл Субельдия Игор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кабрера Леандро из команды Эспаньол

64' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Эспаньол

61' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

61' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Субименди Мартин нанес удар головой, но Ойер Оласабаль спокойно отбил мяч.

56' Рафинья Алькантара навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Эррера Янгель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Эспаньол

53' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Реал Сосьедад , будет отменен из-за фола.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 20869 болельщиков

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Баре Кейди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сильва Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля