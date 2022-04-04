Этот поединок на три исхода – обе команды в отличной физической и моральной форме, при этом имеют достаточно... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.3
|Исак Александр
|4 (1)
|0.13
|Ариц Элустондо
|4
|0.13
|Мерино Микель
|3
|0.1
|Лобете Хулен
|2
|0.07
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Сорлот Александр
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|14 (4)
|0.47
|Пуадо Хавьер
|4
|0.13
|Дардер Серхи
|3
|0.1
|Кабрера Леандро
|2
|0.07
|Видаль Алеш
|2
|0.07
|Ману Морланес
|2
|0.07
|Серхи Гомес
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Эррера Янгель
|1
|0.03
|Баре Кейди
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Горосабел Андони
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Исак Александр
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|5
|2
|Баре Кейди
|8
|0
|Педроса Адриа
|7
|0
|Ману Морланес
|5
|1
|Кабрера Леандро
|6
|0
|Видаль Алеш
|6
|0
|Хиль Оскар II
|6
|0
|Рибаудо Нико
|4
|1
|Пуадо Хавьер
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Лопес Диего
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|15
|12
|3
|40 - 20
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|33 - 48
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6