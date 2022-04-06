Англия: Премьер-лига 2021-2022
3' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
10' Желтая карточкаБраунхилл Джош
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы
-
1 Удары по воротам
-
0 Удары в створ
-
1 Угловые
-
0 Офсайды
-
2 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
-
59 Владение мячом, %
Владение мячом
1
Поуп
Ник
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Уэлч РисЗащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Isaac Price
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бёрнли
Эвертон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.21
|Вуд Крис
|3
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.11
|Леннон Аарон
|2
|0.07
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.18
|Ришарлисон
|4
|0.14
|Гордон Энтони
|3
|0.11
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.11
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|Кин Майкл
|2
|0.07
|Айуоби Алекс
|2
|0.07
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|Браунхилл Джош
|8
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|1
|Ришарлисон
|6
|0
|Холгейт Мэйсон
|4
|1
|Годфри Бен
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Гордон Энтони
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 17
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
18
27
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
3
17%
8
30%
30%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
5
28%
4
15%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
1
9%
8
42%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
4
17%
3
16%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90
Забито
21
33
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 8
3
14%
3
9%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
5
24%
7
21%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
1
5%
8
24%
76-90
Пропущено
41
46
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 23
6
15%
3
7%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
9
22%
10
22%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
10
24%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|17
|3
|9
|44 - 34
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 54
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|29
|3
|13
|13
|22 - 40
|22
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 18
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 30
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Эвертон
Исход игры
Бёрнли
17.1% (20)
Ничья
51.3% (60)
Эвертон
31.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
24.77% (27)
Меньше
75.23% (82)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (50)
1:2 Эвертон
13.7% (16)
0:1 Эвертон
11.1% (13)
1:0 Бёрнли
10.3% (12)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:1 Бёрнли
3.4% (4)
1:3 Эвертон
2.6% (3)
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