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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Эвертон
Прогнозы 43
Бёрнли 11.6% (5)
X 51.2% (22)
Эвертон 37.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Эвертон
2.70
3.26
3.01
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бёрнли
Эвертон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.21
Вуд Крис 3 0.11
Ми Бен 3 0.11
Леннон Аарон 2 0.07
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.18
Ришарлисон 4 0.14
Гордон Энтони 3 0.11
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.11
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.11
Дукуре Абдулай 2 0.07
Кин Майкл 2 0.07
Айуоби Алекс 2 0.07
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Холгейт Мэйсон 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 8 0
Браунхилл Джош 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 1
Ришарлисон 6 0
Холгейт Мэйсон 4 1
Годфри Бен 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Гордон Энтони 2 0
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Алли Деле 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 17
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

18
27
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
3
17%
8
30%
30%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
5
28%
4
15%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
1
9%
8
42%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
4
17%
3
16%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Забито

21
33
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 8
3
14%
3
9%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
5
24%
3
9%
31-45
5
24%
7
21%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
1
5%
8
24%
76-90

Пропущено

41
46
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 23
6
15%
3
7%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
9
22%
10
22%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
10
24%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
11. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 28 7 4 17 30 - 49 25
18. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
19. Бёрнли Заявка 28 3 12 13 22 - 40 21
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
18. Бёрнли Заявка 14 2 6 6 10 - 18 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Бёрнли 11.6% (5)
    X 51.2% (22)
    Эвертон 37.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Эвертон
    2.70
    3.26
    3.01
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бёрнли - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Эвертон

    Исход игры
    Бёрнли
    11.6% (5)
    Ничья
    51.2% (22)
    Эвертон
    37.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.9% (18)
    1:2 Эвертон
    20.9% (9)
    0:1 Эвертон
    11.6% (5)
    1:0 Бёрнли
    7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    2:1 Бёрнли
    4.7% (2)
    0:0 Ничья
    4.7% (2)
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    Эвертон

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