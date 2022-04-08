Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Stadion Florian Krygier
6' Желтая карточкаЗбозень Дамьян
1:0
33' ГолГросицки Камил
36' Желтая карточкаДрыгас Камил
1:1
37' ГолСекульски Лукаш
Ход матча
33'
1:0
36'
37'
1:1
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
77
Томасик
Пётр
11
Жоржинью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 ЖоржиньюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Погонь Щецин
Висла Плоцк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|8
|0.29
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.21
|Гросицки Камил
|5
|0.18
|Кухарчик Михал
|5
|0.18
|Дрыгас Камил
|5 (3)
|0.18
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.11
|Козловски Кацпер
|3
|0.11
|Бичахчян Ваан
|3
|0.11
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.11
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Журавски Мачей
|2
|0.07
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.04
|Пажишек Пётр
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|10
|0.36
|Damian Warchol
|6
|0.21
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.14
|Швох Матеуш
|4 (1)
|0.14
|Колар Марко
|3
|0.11
|Расак Дамиан
|3
|0.11
|Кривоцюк Антон
|2
|0.07
|Томасик Пётр
|1
|0.04
|Валло Кристиан
|1
|0.04
|Михальски Дамян
|1
|0.04
|Целеменцки Радослав
|1
|0.04
|Лагатор Душан
|1
|0.04
|Фурман Доминик
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|6
|0
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|11
|2
|Фурман Доминик
|5
|2
|Томасик Пётр
|8
|0
|Кривоцюк Антон
|7
|0
|Вольски Рафал
|6
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Михальски Дамян
|5
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Колар Марко
|3
|0
|Целеменцки Радослав
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Збозень Дамьян
|2
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
18
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
9%
3
17%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
8
25%
2
11%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
8
25%
3
17%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
3
21%
5
19%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
1
7%
7
27%
76-90
Забито
20
22
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
6
30%
4
18%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
4
20%
1
5%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
67%
2
17%
76-90
Забито
52
40
22 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 3
9
17%
7
18%
1-15
6
12%
10
25%
16-30
7
13%
8
20%
31-45
11
21%
5
13%
46-60
7
13%
6
15%
61-75
12
23%
4
10%
76-90
Пропущено
23
38
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
0
0%
2
5%
1-15
4
17%
7
18%
16-30
4
17%
7
18%
31-45
4
17%
5
13%
46-60
4
17%
8
21%
61-75
7
30%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1
Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:1
|28
|16
|9
|3
|54 - 23
|57
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|6.
|Висла Плоцк
|1:1
|28
|12
|4
|12
|40 - 40
|40
|7.
|Пяст
|27
|10
|8
|9
|35 - 31
|38
|8.
|Гурник Забже
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|14.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|15.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|27
|5
|9
|13
|28 - 47
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:1
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|2.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|3.
|Висла Плоцк
|1:1
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|11.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|12.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|13.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|1:1
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Висла Плоцк
|1:1
|14
|2
|2
|10
|16 - 30
|8
|18.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7