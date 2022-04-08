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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8886
Висла Плоцк
0'
6' Желтая карточка
Збозень Дамьян
1:0
33' Гол
Гросицки Камил
36' Желтая карточка
Дрыгас Камил
1:1
37' Гол
Секульски Лукаш
46' Желтая карточка
Лесняк Филип
1:2
63' Гол
Жоржинью
90'+6
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Пажишек
Пётр
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
2
Михальски
Дамян
4
Хжановски
Адам
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
77
Томасик
Пётр
89
Павляк
Александр
20
Секульски
Лукаш
11
Жоржинью
Погонь Щецин
4-1-4-1
Висла Плоцк
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Висла Плоцк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
0:0
К
1:1
Э
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
3:0
FL
0:0
FL
3:3
FL
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 8 0.29
Гросицки Камил 6 0.21
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.21
Кухарчик Михал 5 0.18
Дрыгас Камил 5 (3) 0.18
Салес Жеан Карлос 3 0.11
Козловски Кацпер 3 0.11
Бичахчян Ваан 3 0.11
Триантафиллопулос Константинос 3 0.11
Форнальчик Мариуш 2 0.07
Журавски Мачей 2 0.07
Бартковски Якуб 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.04
Пажишек Пётр 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 11 0.39
Damian Warchol 6 0.21
Вольски Рафал 4 (1) 0.14
Швох Матеуш 4 (1) 0.14
Колар Марко 3 0.11
Расак Дамиан 3 0.11
Кривоцюк Антон 2 0.07
Томасик Пётр 1 0.04
Валло Кристиан 1 0.04
Михальски Дамян 1 0.04
Целеменцки Радослав 1 0.04
Лагатор Душан 1 0.04
Жоржинью 1 0.04
Фурман Доминик 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Збозень Дамьян 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 7 0
Дабровски Дамьян 6 0
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 11 2
Фурман Доминик 5 2
Томасик Пётр 8 0
Кривоцюк Антон 7 0
Вольски Рафал 6 0
Швох Матеуш 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Михальски Дамян 5 0
Лагатор Душан 4 0
Расак Дамиан 4 0
Лесняк Филип 3 0
Колар Марко 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Збозень Дамьян 2 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
9%
3
15%
1-15
4
12%
4
20%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
8
24%
2
10%
46-60
4
12%
4
20%
61-75
8
24%
3
15%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
3
19%
5
19%
16-30
4
25%
6
22%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
1
6%
7
26%
76-90

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
6
30%
4
18%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
4
20%
1
5%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
67%
2
17%
76-90

Забито

53
42
23 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 3
9
17%
7
17%
1-15
6
11%
10
24%
16-30
8
15%
9
21%
31-45
11
21%
5
12%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
12
23%
4
10%
76-90

Пропущено

25
39
9 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
0
0%
2
5%
1-15
4
16%
7
18%
16-30
5
20%
8
21%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
5
20%
8
21%
61-75
7
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1
Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 28 16 8 4 54 - 24 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Висла Плоцк 28 13 3 12 41 - 40 42
6. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
7. Пяст 27 10 8 9 35 - 31 38
8. Гурник Забже 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
12. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
13. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
14. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
15. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
16. Висла Краков 27 6 7 14 27 - 43 25
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Висла Плоцк 14 10 2 2 24 - 10 32
3. Погонь Щецин 14 10 2 2 35 - 14 32
4. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
11. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
12. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
13. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 13 4 3 6 17 - 20 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
17. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
18. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Збозень Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк онлайн

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