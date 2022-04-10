Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion Dyskobolii
4' Желтая карточкаКопчински Михал
Ход матча
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
31
Грошшо
Лукаш
33
Пестка
Камил
18
Роша
Луиш
11
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Варта Познань
Краковия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|7
|0.25
|Луиш Мигел
|3
|0.11
|Гжесик Ян
|3
|0.11
|Кастаньеда Франк
|3
|0.11
|Коррин Милан
|2
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Тралка Лукаш
|1
|0.04
|Лис Адриан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Кузимски Матеуш
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Konrad Matuszewski
|1
|0.04
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.29
|Ханка Серджу
|3
|0.11
|Рыпэ Корнел
|3
|0.11
|Какабадзе Отар
|3
|0.11
|Ракочи Михал
|3
|0.11
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Родин Матай
|2
|0.07
|Пищек Филип
|2
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Ривалдиньо
|1
|0.04
|Пестка Камил
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|6
|0
|Кьельб Якуб
|4
|1
|Иванов Роберт
|5
|0
|Папо Джейсон
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|8
|0
|Ханка Серджу
|6
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|4
|0
|Пестка Камил
|2
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
38%
4
31%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
4
25%
6
32%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
4
29%
8
42%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
2
14%
6
30%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
4
20%
76-90
Забито
27
32
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
1
4%
2
6%
1-15
7
26%
3
9%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
22%
6
19%
46-60
5
19%
7
22%
61-75
7
26%
10
31%
76-90
Пропущено
30
39
9 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
1
3%
5
13%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
7
23%
10
26%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
6
20%
3
8%
61-75
8
27%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|28
|16
|8
|4
|54 - 20
|56
|2.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|3.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|28
|13
|7
|8
|42 - 31
|46
|5.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|6.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|7.
|Пяст
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Краковия
|0:0
|28
|9
|9
|10
|34 - 37
|36
|10.
|Легия
|28
|11
|3
|14
|34 - 37
|36
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Варта Познань
|0:0
|28
|7
|10
|11
|26 - 31
|31
|14.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|15.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|28
|5
|9
|14
|28 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|10
|3
|1
|32 - 5
|33
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Краковия
|0:0
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|0:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|0:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 18
|17
|7.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|8.
|Варта Познань
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|12.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7