Польша: Экстракласса 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана Зрители: 17135
24' Желтая карточкаФазлагич Энис
1:0
43' Гол в свои воротаКравчик Пётр
1:1
51' ГолПодольски Лукас
2:1
67' ГолСавич Стефан
69' Желтая карточкаМану Элвис
3:1
75' ПенальтиФернандес Луис
82' Желтая карточкаЯнжа Эрик
88' Желтая карточкаКишек Павел
4:1
90' ГолКувельич Никола
Ход матча
24'
43'
1:0
51'
1:1
67'
69'
75'
3:1
82'
88'
90'
7
Хуги
Дор
28
Ману
Элвис
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
17 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Висла Краков
Гурник Забже
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.18
|Фрыдрых Михал
|4
|0.14
|Фернандес Луис
|3 (1)
|0.11
|Шкварка Михал
|2
|0.07
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Грушковски Конрад
|2
|0.07
|Климент Ян
|2
|0.07
|Форбс Браун
|2
|0.07
|Хуги Дор
|1
|0.04
|Садлок Мацей
|1
|0.04
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.04
|Млыньски Матеуш
|1
|0.04
|Шот Давид
|1
|0.04
|Кувельич Никола
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.29
|Подольски Лукас
|7
|0.25
|Новак Бартош
|6
|0.21
|Кубица Кшиштоф
|5
|0.18
|Кравчик Пётр
|4
|0.14
|Дадок Роберт
|2
|0.07
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Пачеко Даниэль
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Грушковски Конрад
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Кишек Павел
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|9
|0
|Янжа Эрик
|7
|1
|Манне Аласана
|8
|0
|Подольски Лукас
|6
|0
|Яницки Рафал
|6
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
3
18%
8
40%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
3
18%
3
15%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
29%
29%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
7
32%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
3
15%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
7
35%
76-90
Пропущено
25
17
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
4%
2
12%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
6
24%
5
29%
29%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Забито
33
40
13 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
0
0%
5
13%
1-15
7
21%
2
5%
16-30
6
18%
13
33%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
7
21%
4
10%
61-75
7
21%
10
25%
76-90
Пропущено
42
39
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
6
14%
5
13%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
8
19%
5
13%
46-60
7
17%
11
28%
61-75
9
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1
Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|28
|16
|8
|4
|54 - 20
|56
|2.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|3.
|Ракув
|0:0
|28
|16
|8
|4
|48 - 25
|56
|4.
|Лехия Гданьск
|28
|13
|7
|8
|42 - 31
|46
|5.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|6.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|7.
|Пяст
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|28
|10
|7
|11
|39 - 40
|37
|9.
|Легия
|28
|11
|3
|14
|34 - 37
|36
|10.
|Краковия
|28
|9
|8
|11
|34 - 38
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Варта Познань
|28
|8
|9
|11
|27 - 31
|33
|13.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|14.
|Шлёнск
|0:0
|28
|7
|10
|11
|34 - 39
|31
|15.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|16.
|Висла Краков
|28
|7
|7
|14
|31 - 44
|28
|17.
|Гурник Ленчна
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|28
|5
|9
|14
|28 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|10
|3
|1
|32 - 5
|33
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|5.
|Ракув
|0:0
|14
|8
|5
|1
|28 - 10
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|14.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|17.
|Шлёнск
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|7.
|Шлёнск
|0:0
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|8.
|Гурник Забже
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|12.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7