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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 17135
Гурник Забже
0'
24' Желтая карточка
Фазлагич Энис
1:0
43' Гол в свои ворота
Кравчик Пётр
1:1
51' Гол
Подольски Лукас
2:1
67' Гол
Савич Стефан
69' Желтая карточка
Ману Элвис
3:1
75' Пенальти
Фернандес Луис
82' Желтая карточка
Янжа Эрик
88' Желтая карточка
Кишек Павел
4:1
90' Гол
Кувельич Никола
90'+4
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Полетанович
Марко
22
Фазлагич
Энис
7
Хуги
Дор
92
Шкварка
Михал
28
Ману
Элвис
30
Фернандес
Луис
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
23
Мвондо
Жан
11
Холевяк
Матеуш
10
Подольски
Лукас
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
Висла Краков
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Висла Краков
Гурник Забже

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
Э
0:0
ЭГБ
0:1
Э
4:2
Э
1:0
ЭГБ
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:2
ЭГБ
3:1
Э
1:1
Э
1:1
EFR
4:1
Э
1:1
Э
0:5
Э
2:3
Э
3:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
OE
3:1
К
2:1
OE
1:1
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.18
Фрыдрых Михал 4 0.14
Фернандес Луис 3 (1) 0.11
Шкварка Михал 2 0.07
Савич Стефан V 2 0.07
Грушковски Конрад 2 0.07
Климент Ян 2 0.07
Форбс Браун 2 0.07
Хуги Дор 1 0.04
Садлок Мацей 1 0.04
Ондрашек Зденек 1 0.04
Жуков Георгий 1 0.04
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.04
Млыньски Матеуш 1 0.04
Шот Давид 1 0.04
Кувельич Никола 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.29
Подольски Лукас 7 0.25
Новак Бартош 6 0.21
Кубица Кшиштоф 5 0.18
Кравчик Пётр 4 0.14
Дадок Роберт 2 0.07
Янжа Эрик 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Пачеко Даниэль 1 0.04
Яницки Рафал 1 0.04
Холевяк Матеуш 1 0.04
Гришкевич Адриан 1 0.04
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Фазлагич Энис 4 0
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Кишек Павел 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ману Элвис 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 9 0
Янжа Эрик 7 1
Манне Аласана 8 0
Подольски Лукас 6 0
Яницки Рафал 6 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
3
18%
8
40%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
3
18%
3
15%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
29%
29%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
7
32%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
3
15%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
7
35%
76-90

Пропущено

25
17
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
4%
2
12%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
6
24%
5
29%
29%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Забито

33
40
13 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
0
0%
5
13%
1-15
7
21%
2
5%
16-30
6
18%
13
33%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
7
21%
4
10%
61-75
7
21%
10
25%
76-90

Пропущено

42
39
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
6
14%
5
13%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
8
19%
5
13%
46-60
7
17%
11
28%
61-75
9
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1
Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 28 16 8 4 54 - 20 56
2. Погонь Щецин 28 16 8 4 54 - 24 56
3. Ракув 0:0 28 16 8 4 48 - 25 56
4. Лехия Гданьск 28 13 7 8 42 - 31 46
5. Висла Плоцк 28 13 3 12 41 - 40 42
6. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
7. Пяст 28 11 8 9 36 - 31 41
8. Гурник Забже 28 10 7 11 39 - 40 37
9. Легия 28 11 3 14 34 - 37 36
10. Краковия 28 9 8 11 34 - 38 35
11. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
12. Варта Познань 28 8 9 11 27 - 31 33
13. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
14. Шлёнск 0:0 28 7 10 11 34 - 39 31
15. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
16. Висла Краков 28 7 7 14 31 - 44 28
17. Гурник Ленчна 28 5 9 14 24 - 49 24
18. Брук-Бет Термалица 28 5 9 14 28 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 10 3 1 32 - 5 33
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 14 10 2 2 24 - 10 32
4. Погонь Щецин 14 10 2 2 35 - 14 32
5. Ракув 0:0 14 8 5 1 28 - 10 29
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
10. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
11. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
12. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
14. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
17. Шлёнск 0:0 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 14 4 4 6 14 - 19 16
7. Шлёнск 0:0 15 4 4 7 21 - 24 16
8. Гурник Забже 14 4 3 7 18 - 24 15
9. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
12. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
13. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Гурник Ленчна 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кравчик Пётр уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    24'
    Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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