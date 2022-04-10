Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Stadion Rakow
9' Желтая карточкаГолла Войцех
14' Желтая карточкаГвилия Валериане
Ход матча
9'
14'
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
История личных встреч
Ракув
Шлёнск
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|15 (6)
|0.54
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.25
|Гутковский Владислав
|6
|0.21
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.11
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.07
|Нивулис Анджей
|2
|0.07
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.07
|Папаниколау Яннис
|1
|0.04
|Лидерман Бен
|1
|0.04
|Рундич Милан
|1
|0.04
|Стургеон Фабиу
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Арсенич Зоран
|1
|0.04
|Длугош Виктор
|1
|0.04
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.04
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.36
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.18
|Лыщаш Адриан
|5
|0.18
|Прашелик Матеуш
|4
|0.14
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Штиглец Дино
|1
|0.04
|Маковски Рафал
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|1
|0.04
|Вердаска Диогу
|1
|0.04
|Цилла Марсель
|1
|0.04
|Шварц Петр
|1
|0.04
|Левкот Шимон
|1
|0.04
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|7
|2
|Петрашек Томаш
|8
|0
|Тудор Фран
|7
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Гвилия Валериане
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Голла Войцех
|5
|0
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
23
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
7%
4
17%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
2
7%
2
9%
31-45
7
26%
2
9%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
9
33%
10
43%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
5
23%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
9
41%
46-60
4
36%
3
14%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
6
32%
2
14%
61-75
3
16%
5
36%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Забито
46
37
13 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
3
7%
4
11%
1-15
6
13%
6
16%
16-30
4
9%
6
16%
31-45
11
24%
3
8%
46-60
10
22%
3
8%
61-75
12
26%
15
41%
76-90
Пропущено
27
36
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
3
11%
2
6%
1-15
3
11%
8
22%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
3
11%
12
33%
46-60
8
30%
30%
5
14%
61-75
5
19%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1
Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|28
|16
|8
|4
|54 - 20
|56
|2.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|3.
|Ракув
|0:0
|28
|16
|8
|4
|48 - 25
|56
|4.
|Лехия Гданьск
|28
|13
|7
|8
|42 - 31
|46
|5.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|6.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|7.
|Пяст
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|28
|10
|7
|11
|39 - 40
|37
|9.
|Легия
|28
|11
|3
|14
|34 - 37
|36
|10.
|Краковия
|28
|9
|8
|11
|34 - 38
|35
|11.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|12.
|Варта Познань
|28
|8
|9
|11
|27 - 31
|33
|13.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|14.
|Шлёнск
|0:0
|28
|7
|10
|11
|34 - 39
|31
|15.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|16.
|Висла Краков
|28
|7
|7
|14
|31 - 44
|28
|17.
|Гурник Ленчна
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|28
|5
|9
|14
|28 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|10
|3
|1
|32 - 5
|33
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|5.
|Ракув
|0:0
|14
|8
|5
|1
|28 - 10
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|14.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|17.
|Шлёнск
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|7.
|Шлёнск
|0:0
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|8.
|Гурник Забже
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|12.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7