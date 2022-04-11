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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:0
Перерыв

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
44' Гол
Абрамович Давид

Ход матча

44'
Абрамович Давид
1:0
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Ягеллония
2.14
3.46
3.50
Все Коэффициенты
1
Filip
Majchrowicz
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
29
Бранко
Рафаэл
37
Силва
Гонсалу
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
35
Лукашик
Даниэль
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
19
Ангельски
Кароль
33
Аломерович
Златан
19
Ольшевски
Павел
2
Паздан
Михал
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
32
Milosz
Matysik
6
Романчук
Тарас
15
Кариока
Силва
23
Струски
Кароль
8
Мыстковски
Пшемыслав
28
Гуаль
Марк
Радомьяк Радом
4-4-2
Ягеллония
4-3-2-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Ягеллония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 12 (8) 0.43
Мауридес Жуниор 5 0.18
Леандро 4 0.14
Абрамович Давид 2 0.07
Машаду Луиш 2 0.07
Бранко Рафаэл 2 0.07
Радецки Матеуш 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Богуш Артур 1 0.04
Dominik Sokol 1 0.04
Tiago Matos 1 0.04
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.25
Пржикрыл Томаш 6 0.21
Черных Фёдор 4 (1) 0.14
Романчук Тарас 3 0.11
Пуэрто Исраэль 2 0.07
Бида Бартош 2 0.07
Струски Кароль 1 0.04
Жиро Михал 1 0.04
Августин Блажей 1 0.04
Мыстковски Пшемыслав 1 0.04
Гуаль Марк 1 0.04
Andrzej Trubeha 1 0.04
Milosz Matysik 1 0.04
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Нашименту Филипе 4 1
Машаду Луиш 5 0
Цихоцки Матеуш 4 0
Леандро 4 0
Бранко Рафаэл 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 1
Thabo Cele 2 0
Маркус Авраам 0 1
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Романчук Тарас 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Струски Кароль 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 4 0
Поспишил Мартин 4 0
Цэру Богдан 2 1
Паздан Михал 3 0
Kacper Tabis 3 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Мыстковски Пшемыслав 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
5
42%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Пропущено

11
26
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
7
27%
31-45
1
9%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
27%
7
27%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
3
20%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Забито

32
31
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
9%
0
0%
1-15
8
25%
4
13%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
8
25%
8
26%
76-90

Пропущено

29
41
16 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
5
17%
3
7%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
5
17%
11
27%
31-45
6
21%
9
22%
46-60
1
3%
6
15%
61-75
6
21%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 28 16 8 4 54 - 20 56
2. Погонь Щецин 28 16 8 4 54 - 24 56
3. Ракув 28 16 8 4 49 - 26 56
4. Лехия Гданьск 28 13 7 8 42 - 31 46
5. Радомьяк Радом 1:0 28 11 12 5 35 - 27 45
6. Висла Плоцк 28 13 3 12 41 - 40 42
7. Пяст 28 11 8 9 36 - 31 41
8. Гурник Забже 28 10 7 11 39 - 40 37
9. Легия 28 11 3 14 34 - 37 36
10. Краковия 28 9 8 11 34 - 38 35
11. Варта Познань 28 8 9 11 27 - 31 33
12. Сталь Мелец 28 8 9 11 33 - 40 33
13. Ягеллония 0:1 28 8 9 11 31 - 42 33
14. Шлёнск 28 7 10 11 35 - 40 31
15. Заглембе Любин 28 9 4 15 31 - 49 31
16. Висла Краков 28 7 7 14 31 - 44 28
17. Гурник Ленчна 28 5 9 14 24 - 49 24
18. Брук-Бет Термалица 28 5 9 14 28 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 10 3 1 32 - 5 33
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 14 10 2 2 24 - 10 32
4. Погонь Щецин 14 10 2 2 35 - 14 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 1:0 14 7 6 1 20 - 11 27
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
10. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
11. Ягеллония 0:1 14 5 6 3 19 - 15 21
12. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
14. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 1:0 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 14 4 4 6 14 - 19 16
7. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
8. Гурник Забже 14 4 3 7 18 - 24 15
9. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
12. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
13. Ягеллония 0:1 14 3 3 8 12 - 27 12
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Гурник Ленчна 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
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Радомьяк Радом
Ничья
Ягеллония
2.14
3.46
3.50
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Ягеллония

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