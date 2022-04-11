Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Stadion Broni Radom
1:0
44' ГолАбрамович Давид
Ход матча
44'
1:0
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пищек ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Радомьяк Радом
Ягеллония
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|12 (8)
|0.43
|Мауридес Жуниор
|5
|0.18
|Леандро
|4
|0.14
|Абрамович Давид
|2
|0.07
|Машаду Луиш
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Радецки Матеуш
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Богуш Артур
|1
|0.04
|Dominik Sokol
|1
|0.04
|Tiago Matos
|1
|0.04
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.25
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.21
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.14
|Романчук Тарас
|3
|0.11
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.07
|Бида Бартош
|2
|0.07
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Жиро Михал
|1
|0.04
|Августин Блажей
|1
|0.04
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.04
|Гуаль Марк
|1
|0.04
|Andrzej Trubeha
|1
|0.04
|Milosz Matysik
|1
|0.04
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Нашименту Филипе
|4
|1
|Машаду Луиш
|5
|0
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Леандро
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|1
|Thabo Cele
|2
|0
|Маркус Авраам
|0
|1
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Романчук Тарас
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Струски Кароль
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Поспишил Мартин
|4
|0
|Цэру Богдан
|2
|1
|Паздан Михал
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
5
42%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Пропущено
11
26
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
7
27%
31-45
1
9%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
27%
7
27%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
3
20%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Забито
32
31
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
9%
0
0%
1-15
8
25%
4
13%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
8
25%
8
26%
76-90
Пропущено
29
41
16 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
5
17%
3
7%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
5
17%
11
27%
31-45
6
21%
9
22%
46-60
1
3%
6
15%
61-75
6
21%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|28
|16
|8
|4
|54 - 20
|56
|2.
|Погонь Щецин
|28
|16
|8
|4
|54 - 24
|56
|3.
|Ракув
|28
|16
|8
|4
|49 - 26
|56
|4.
|Лехия Гданьск
|28
|13
|7
|8
|42 - 31
|46
|5.
|Радомьяк Радом
|1:0
|28
|11
|12
|5
|35 - 27
|45
|6.
|Висла Плоцк
|28
|13
|3
|12
|41 - 40
|42
|7.
|Пяст
|28
|11
|8
|9
|36 - 31
|41
|8.
|Гурник Забже
|28
|10
|7
|11
|39 - 40
|37
|9.
|Легия
|28
|11
|3
|14
|34 - 37
|36
|10.
|Краковия
|28
|9
|8
|11
|34 - 38
|35
|11.
|Варта Познань
|28
|8
|9
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Сталь Мелец
|28
|8
|9
|11
|33 - 40
|33
|13.
|Ягеллония
|0:1
|28
|8
|9
|11
|31 - 42
|33
|14.
|Шлёнск
|28
|7
|10
|11
|35 - 40
|31
|15.
|Заглембе Любин
|28
|9
|4
|15
|31 - 49
|31
|16.
|Висла Краков
|28
|7
|7
|14
|31 - 44
|28
|17.
|Гурник Ленчна
|28
|5
|9
|14
|24 - 49
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|28
|5
|9
|14
|28 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|10
|3
|1
|32 - 5
|33
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Погонь Щецин
|14
|10
|2
|2
|35 - 14
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|14
|7
|6
|1
|20 - 11
|27
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Ягеллония
|0:1
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|12.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|14.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|1:0
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|7.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|8.
|Гурник Забже
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|12.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|Ягеллония
|0:1
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Гурник Ленчна
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7