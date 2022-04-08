1:2
Конец матча
1:0
7' ГолЭдмилсон Жуниор
1:1
11' ГолТавамба Гаэль
36' Желтая карточкаЛюиндама Кристиан
68' Желтая карточкаАль-Рави Бассам
83' Желтая карточкаТавамба Гаэль
1:2
86' ГолМедран Альваро
Ход матча
7'
1:0
11'
1:1
68'
83'
86'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 18
-
68 Владение мячом, % 32
12
Будьяф
Карим
19
Нам
Тхэ-Хи
11
Али
Альмоэз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Али АльмоэзНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эллеси ШехабВратарь
-
20 Афиф АлиЗащитник
- Защитник
-
23 Мадибо АссимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Saad YaslamЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
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Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Аль-Духайл
Аль-Тавун Бурайда
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Духайл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5
Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1 Аль-Шамаль - Аль-Духайл 0:1 Аль-Вакра - Аль-Духайл 4:1 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0 Аль-Духайл - Аль-Сайлия 5:0 Аль-Духайл - Аль-Гарафа 3:1
Аль-Тавун Бурайда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Абха - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Джаиш Дамаск 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фатех 1:1
Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Тавун Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Дхамк 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Батин - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Иттифак - Аль-Тавун Бурайда 1:3 Аль-Тавун Бурайда - Абха 2:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Фатех - Аль-Тавун Бурайда 3:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Таи 1:2