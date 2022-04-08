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  3. Лига чемпионов АФК: Группа D
Аль-Духайл
1:2
Конец матча
Аль-Тавун Бурайда
0'
1:0
7' Гол
Эдмилсон Жуниор
1:1
11' Гол
Тавамба Гаэль
36' Желтая карточка
Люиндама Кристиан
68' Желтая карточка
Аль-Рави Бассам
83' Желтая карточка
Тавамба Гаэль
1:2
86' Гол
Медран Альваро
90'+2

Ход матча

7'
Эдмилсон Жуниор
1:0
11'
1:1
Тавамба Гаэль
(Tariq Mohammed)
36'
 
Люиндама Кристиан
59'
 
Hazzaa Al-Hazzaa
Fahad Al Rashidi
68'
Аль-Рави Бассам
 
70'
 
Nawaf Al-Sabhi
Hassan Al Amiri
79'
Мохаммед Исмаиль
Али Альмоэз
 
83'
 
Тавамба Гаэль
86'
1:2
Медран Альваро
(Тавамба Гаэль)
90'
Абдулсалам Абдулла II
Будьяф Карим
 
90'
Rashid Al Abdulla
Мустафа Абдул Рахман
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 18
  • 68 Владение мячом, % 32
21
Закария
Салах
3
Ала
Эддин
Мохаммед
5
Аль-Рави
Бассам
4
Алдервейрельд
Тоби
18
Аль-Браке
Султан
13
Сасси
Фержани
12
Будьяф
Карим
19
Нам
Тхэ-Хи
10
Эдмилсон
Жуниор
11
Али
Альмоэз
17
Мустафа
Абдул
Рахман
21
Muataz
Al
Bagawi
2
Yazeed
Al
Bakr
80
Ryan
Al
Mousa
28
Люиндама
Кристиан
31
Saad
Yaslam
7
Fahad
Al
Rashidi
5
Tariq
Mohammed
9
Медран
Альваро
8
Sumayhan
Alnabit
3
Тавамба
Гаэль
77
Hassan
Al
Amiri
Аль-Духайл
4-3-3
Аль-Тавун Бурайда
4-4-2

История личных встреч

Аль-Духайл
Аль-Тавун Бурайда

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:0

Результаты последних матчей

Аль-Духайл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5
Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1 Аль-Шамаль - Аль-Духайл 0:1 Аль-Вакра - Аль-Духайл 4:1 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0 Аль-Духайл - Аль-Сайлия 5:0 Аль-Духайл - Аль-Гарафа 3:1
Аль-Тавун Бурайда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Абха - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Джаиш Дамаск 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фатех 1:1
Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Тавун Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Дхамк 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Батин - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Иттифак - Аль-Тавун Бурайда 1:3 Аль-Тавун Бурайда - Абха 2:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Фатех - Аль-Тавун Бурайда 3:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Таи 1:2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Люиндама Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Тавамба Гаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Эдмилсон Жуниор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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