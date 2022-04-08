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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Садд
1:1
Конец матча
Насаф
0'
11' Желтая карточка
Смайлагич Семир
27' Красная карточка
Хассан Абделькарим
0:1
31' Гол в свои ворота
Ро-Ро
50' Желтая карточка
Sukhrob Nurulloev
1:1
55' Гол
Хухи Буалем
61' Желтая карточка
Alibek Davronov
63' Красная карточка
Ро-Ро
76' Желтая карточка
 90'+5

Ход матча

11'
 
Смайлагич Семир
27'
Хассан Абделькарим
 
31'
0:1
Ро-Ро
46'
 
Sukhrob Nurulloev
Shakhzod Akromov
50'
 
Sukhrob Nurulloev
54'
 
Норчаев Хусаин
Смайлагич Семир
55'
Хухи Буалем
(Касорла Санти)
1:1
61'
 
Alibek Davronov
63'
Ро-Ро
 
67'
 
Абдурахимов Бахрам
Мухитдинов Шароф
68'
Ваад Мохаммед
Ассадалья Али
 
68'
Сальман Тарек
Аль-Хаидос Хассан
 
75'
 
Соловьёв Иван
Alibek Davronov
76'
 
80'
Аль-Хайри Салем
Афиф Акрам
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 19
  • 54 Владение мячом, % 46
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
5
Чжун
Ву-Юн
3
Хассан
Абделькарим
17
Гильерме
дос
Сантос
10
Аль-Хаидос
Хассан
8
Ассадалья
Али
19
Касорла
Санти
15
Афиф
Акрам
11
Бунеджах
Багдад
1
Umidjon
Ergashev
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
2
Alibek
Davronov
22
Мозговой
Акмал
88
Станоевич
Марко
20
Shakhzod
Akromov
77
Бозоров
Ойбек
7
Мухитдинов
Шароф
99
Смайлагич
Семир
Аль-Садд
4-1-4-1
Насаф
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Садд
Насаф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
4:0
ЛЧА
1:0

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1
Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4 Аль-Араби - Аль-Садд 0:4 Аль-Садд - Аль-Шамаль 7:2 Аль-Райян - Аль-Садд 2:4
Насаф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0
Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0 Насаф - АТК 6:0 Насаф - Кызылкум 2:1 Турон - Насаф 0:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ро-Ро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Хассан Абделькарим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    11'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Смайлагич Семир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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