11' Желтая карточкаСмайлагич Семир
27' Красная карточкаХассан Абделькарим
0:1
31' Гол в свои воротаРо-Ро
50' Желтая карточкаSukhrob Nurulloev
1:1
55' ГолХухи Буалем
61' Желтая карточкаAlibek Davronov
63' Красная карточкаРо-Ро
Ход матча
11'
31'
0:1
55'
1:1
61'
63'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 19
-
54 Владение мячом, % 46
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
15
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruzikul Berdiev
История личных встреч
Аль-Садд
Насаф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1
Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4 Аль-Араби - Аль-Садд 0:4 Аль-Садд - Аль-Шамаль 7:2 Аль-Райян - Аль-Садд 2:4
Насаф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0
Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0 Насаф - АТК 6:0 Насаф - Кызылкум 2:1 Турон - Насаф 0:2