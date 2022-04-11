2:0
Конец матча
69' Желтая карточкаМозговой Акмал
1:0
71' ГолСтаноевич Марко
2:0
85' ПенальтиСтаноевич Марко
Ход матча
69'
71'
80'
85'
2:0
Статистика матча
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8 Удары по воротам 8
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6 Удары в створ 2
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6 Угловые 4
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2 Офсайды 0
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12 Нарушения правил 9
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50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Ruzikul Berdiev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
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18 Хаттаб ТарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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90 Самир АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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77 Fadi AwadПолузащитник
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44 Tamer Saleh
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15 Anas Hamad
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Главный тренер: Abdullah Abu Zema
Результаты последних матчей
Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1
Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0 Насаф - АТК 6:0 Насаф - Кызылкум 2:1
Аль-Вехдат
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1
Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0 Аль-Вехдат - Шабаб Аль-Ордон 4:1 Аль-Бакаа - Аль-Вехдат 0:3