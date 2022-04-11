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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Насаф
2:0
Конец матча
Аль-Вехдат
0'
69' Желтая карточка
Мозговой Акмал
1:0
71' Гол
Станоевич Марко
2:0
85' Пенальти
Станоевич Марко
90'+4

Ход матча

69'
Мозговой Акмал
 
71'
Станоевич Марко
(Абдурахимов Бахрам)
1:0
71'
Sukhrob Nurulloev
Соловьёв Иван
 
71'
Абдурахимов Бахрам
Мухитдинов Шароф
 
74'
 
Anas Hamad
Ahmed Nawaf Sariweh
75'
Смайлагич Семир
Норчаев Хусаин
 
80'
 
Matias Castro II
Абу Амара Монcер
80'
 
Fadi Awad
Самир Ахмед
85'
Станоевич Марко
2:0
89'
Murodbek Rakhmatov
Бозоров Ойбек
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 50 Владение мячом, % 50
35
Нематов
Абдувохид
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
2
Alibek
Davronov
88
Станоевич
Марко
22
Мозговой
Акмал
77
Бозоров
Ойбек
7
Мухитдинов
Шароф
9
Соловьёв
Иван
10
Норчаев
Хусаин
1
Наввас
Ахмед
16
Шильбая
Ферас
18
Хаттаб
Тарек
3
Хаир
Алла
Моханнад
2
Mohammad
Hasheesh
20
Битанг
Кларенс
10
Ahmed
Nawaf
Sariweh
7
Абу
Амара
Монcер
90
Самир
Ахмед
8
Khaled
Assam
21
Mohammed
Anas
Насаф
4-2-3-1
Аль-Вехдат
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1
Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0 Насаф - АТК 6:0 Насаф - Кызылкум 2:1
Аль-Вехдат
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1
Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0 Аль-Вехдат - Шабаб Аль-Ордон 4:1 Аль-Бакаа - Аль-Вехдат 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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