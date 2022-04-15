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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Насаф
0:1
Первый тайм: 36'
Аль-Фейсали Амман
0'
25' Желтая карточка
Hussain Qasim
0:1
30' Гол
Тавареш Жулио
36'

Ход матча

20'
 
Барнави Ясин
Асири Ахмад
25'
 
Hussain Qasim
30'
0:1
Тавареш Жулио
(Аль-Амри Мохаммед)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Насаф
Ничья
Аль-Фейсали Амман
3.15
3.22
2.38
Все Коэффициенты
35
Нематов
Абдувохид
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
2
Alibek
Davronov
88
Станоевич
Марко
22
Мозговой
Акмал
7
Мухитдинов
Шароф
18
Абдурахимов
Бахрам
99
Смайлагич
Семир
10
Норчаев
Хусаин
26
Малайека
Мустафа
17
Saleh
Al
Qumayzi
13
Асири
Ахмад
99
Аль-Ахмед
Валид
6
Файк
Хишам
7
Исмаэл
Силва
12
Hussain
Qasim
39
Abdulrahman
Aldawsari
9
Бойл
Мартин
5
Аль-Амри
Мохаммед
19
Тавареш
Жулио
Насаф
4-3-3
Аль-Фейсали Амман
4-2-3-1

История личных встреч

Насаф
Аль-Фейсали Амман

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА(
5:1

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2
Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0 Насаф - АТК 6:0
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0
Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейсали Амман - Абха 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 0:0
Лучшие коэффициенты
Насаф
Ничья
Аль-Фейсали Амман
3.15
3.22
2.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Насаф 0:1 Аль-Фейсали Амман онлайн

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