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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Насаф
0:1
Конец матча
Аль-Фейсали Амман
0'
25' Желтая карточка
Hussain Qasim
0:1
29' Гол
Тавареш Жулио
52' Желтая карточка
Станоевич Марко
53' Желтая карточка
Аликулов Хусниддин
77' Желтая карточка
Бойл Мартин
90'+4

Ход матча

20'
 
Барнави Ясин
Асири Ахмад
25'
 
Hussain Qasim
29'
0:1
Тавареш Жулио
(Аль-Амри Мохаммед)
46'
Бозоров Ойбек
Абдурахимов Бахрам
 
52'
Станоевич Марко
 
53'
Аликулов Хусниддин
 
65'
Sukhrob Nurulloev
Мухитдинов Шароф
 
73'
 
Khalid Al Kabi
Abdulrahman Aldawsari
77'
 
Бойл Мартин
80'
Соловьёв Иван
Alibek Davronov
 
83'
 
Shaye Ali Sharahili
Аль-Амри Мохаммед

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 10
  • 56 Владение мячом, % 44
35
Нематов
Абдувохид
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
2
Alibek
Davronov
88
Станоевич
Марко
22
Мозговой
Акмал
7
Мухитдинов
Шароф
10
Норчаев
Хусаин
18
Абдурахимов
Бахрам
99
Смайлагич
Семир
26
Малайека
Мустафа
17
Saleh
Al
Qumayzi
13
Асири
Ахмад
99
Аль-Ахмед
Валид
12
Hussain
Qasim
39
Abdulrahman
Aldawsari
6
Файк
Хишам
7
Исмаэл
Силва
5
Аль-Амри
Мохаммед
19
Тавареш
Жулио
9
Бойл
Мартин
Насаф
4-3-3
Аль-Фейсали Амман
4-4-2

История личных встреч

Насаф
Аль-Фейсали Амман

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА(
5:1

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1 Бани Яс - Насаф 0:2
Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0 Насаф - АТК 6:0
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0
Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейсали Амман - Абха 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 0:0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Тавареш Жулио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Hussain Qasim получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Асири Ахмад уходит с поля. Барнави Ясин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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