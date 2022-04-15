Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
23
Джан
Эмре
39
Вольф
Мариус
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
23
Винд
Жонас
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Вольфсбург
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
31 матч
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.55
|Ройс Марко
|9
|0.31
|Брандт Юлиан
|7
|0.24
|Мален Дониэлл
|5
|0.17
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.14
|Азар Торган
|4
|0.14
|Беллингхем Джуд
|3
|0.1
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.1
|Вольф Мариус
|3
|0.1
|Тиггес Штеффен
|3
|0.1
|Мёнье Тома
|2
|0.07
|Дауд Махмуд
|2
|0.07
|Джованни Рейна
|2
|0.07
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Витсель Аксель
|1
|0.03
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.03
|Шульц Нико
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|8
|0.28
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.21
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.14
|Крузе Макс
|4 (2)
|0.14
|Баку Ридле
|2
|0.07
|Винд Жонас
|2
|0.07
|Вранкс Астер
|2
|0.07
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Герхардт Янник
|0
|0
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|8
|0
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Джан Эмре
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|4
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
16
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
6
15%
2
13%
1-15
6
15%
2
13%
16-30
6
15%
1
6%
31-45
6
15%
3
19%
46-60
6
15%
3
19%
61-75
11
27%
5
31%
76-90
Пропущено
22
25
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
6
24%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
7
32%
7
28%
76-90
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
3
11%
5
29%
29%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
6
22%
2
12%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
7
26%
0
0%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
3
14%
6
30%
76-90
Забито
68
33
29 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 13
2 Не забивали 10
9
13%
7
21%
1-15
8
12%
4
12%
16-30
12
18%
3
9%
31-45
10
15%
8
24%
46-60
11
16%
6
18%
61-75
18
26%
5
15%
76-90
Пропущено
44
45
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
11%
8
18%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
9
20%
6
13%
46-60
6
14%
8
18%
61-75
10
23%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|68 - 42
|52
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|64 - 31
|51
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|46 - 34
|48
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|38 - 39
|44
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|50 - 45
|44
|8.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|40 - 40
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|30 - 40
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|31 - 66
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|4.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 29
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург
Исход игры
Боруссия Д
94.2% (65)
Ничья
2.9% (2)
Вольфсбург
2.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (46)
Меньше
31.34% (21)
Обе команды забьют
Да
68.66% (46)
Нет
31.34% (21)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
40.6% (28)
2:0 Боруссия Д
24.6% (17)
3:1 Боруссия Д
15.9% (11)
3:2 Боруссия Д
4.3% (3)
1:0 Боруссия Д
2.9% (2)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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