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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Вольфсбург
1
Кобель
Грегор
23
Джан
Эмре
16
Аканджи
Мануэль
5
Загаду
Дан-Аксель
13
Геррейро
Рафаэль
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
39
Вольф
Мариус
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
9
Холанн
Эрлинг
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
23
Винд
Жонас
9
Крузе
Макс
10
Нмеча
Лукас
Боруссия Д
4-2-3-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия Д
Вольфсбург

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.55
Ройс Марко 9 0.31
Брандт Юлиан 7 0.24
Мален Дониэлл 5 0.17
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.14
Азар Торган 4 0.14
Беллингхем Джуд 3 0.1
Джан Эмре 3 (3) 0.1
Вольф Мариус 3 0.1
Тиггес Штеффен 3 0.1
Мёнье Тома 2 0.07
Дауд Махмуд 2 0.07
Джованни Рейна 2 0.07
Хуммельс Матс 1 0.03
Витсель Аксель 1 0.03
Мукоко Юссуфа 1 0.03
Шульц Нико 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 8 0.28
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.21
Арнольд Максимилиан 4 0.14
Крузе Макс 4 (2) 0.14
Баку Ридле 2 0.07
Винд Жонас 2 0.07
Вранкс Астер 2 0.07
Филипп Максимилиан 1 0.03
Руссийон Жером 1 0.03
Вальдшмидт Лука 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Герхардт Янник 0 0
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 8 0
Дауд Махмуд 6 1
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Джан Эмре 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Азар Торган 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 4 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Баку Ридле 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вранкс Астер 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
16
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
6
15%
2
13%
1-15
6
15%
2
13%
16-30
6
15%
1
6%
31-45
6
15%
3
19%
46-60
6
15%
3
19%
61-75
11
27%
5
31%
76-90

Пропущено

22
25
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
6
24%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
7
32%
7
28%
76-90

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
3
11%
5
29%
29%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
6
22%
2
12%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Забито

68
33
29 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 13
2 Не забивали 10
9
13%
7
21%
1-15
8
12%
4
12%
16-30
12
18%
3
9%
31-45
10
15%
8
24%
46-60
11
16%
6
18%
61-75
18
26%
5
15%
76-90

Пропущено

44
45
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
11%
8
18%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
9
20%
6
13%
46-60
6
14%
8
18%
61-75
10
23%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 29 15 7 7 68 - 42 52
4. РБ Лейпциг Заявка 29 15 6 8 64 - 31 51
5. Фрайбург Заявка 29 13 9 7 46 - 34 48
6. Унион Берлин Заявка 29 12 8 9 38 - 39 44
7. Хоффенхайм Заявка 29 13 5 11 50 - 45 44
8. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
9. Айнтрахт Фр Заявка 29 10 9 10 40 - 40 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 28 10 6 12 30 - 40 36
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 29 7 5 17 31 - 66 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. РБ Лейпциг Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
4. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
10. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 15 5 2 8 21 - 29 17
8. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
9. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
10. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург

Исход игры
Боруссия Д
94.2% (65)
Ничья
2.9% (2)
Вольфсбург
2.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.66% (46)
Меньше
31.34% (21)
Обе команды забьют
Да
68.66% (46)
Нет
31.34% (21)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
40.6% (28)
2:0 Боруссия Д
24.6% (17)
3:1 Боруссия Д
15.9% (11)
3:2 Боруссия Д
4.3% (3)
1:0 Боруссия Д
2.9% (2)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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Боруссия Д
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