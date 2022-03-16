РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Казань Арена
История личных встреч
Рубин
Химки
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.36
|Лисакович Виталий
|3
|0.14
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.09
|Ин-Бом Хван
|2
|0.09
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.09
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.05
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Кучаев Константин
|1
|0.05
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.05
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|Самошников Илья
|1
|0.05
|Онугха Герман
|1
|0.05
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|7 (3)
|0.32
|Кухарчук Илья
|3
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.09
|Долгов Александр
|2
|0.09
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.05
|Адеми Кемаль
|1
|0.05
|Трошечкин Александр
|1
|0.05
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.05
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|4
|0
|Самошников Илья
|4
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|2
|1
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Лисакович Виталий
|0
|1
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|6
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Камышев Илья
|3
|1
|Идову Брайн
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Себаи Сенин
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
8%
1-15
3
20%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
4
27%
5
21%
61-75
3
20%
3
13%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
5
38%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
27
14
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
19%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
4
15%
5
36%
76-90
Забито
26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
5
19%
5
28%
61-75
6
23%
4
22%
76-90
Пропущено
42
38
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
7
17%
4
11%
1-15
8
19%
7
18%
16-30
6
14%
5
13%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
7
17%
8
21%
61-75
7
17%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2
Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2
Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|33 - 38
|22
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Химки
Исход игры
Рубин
75% (54)
Ничья
18.1% (13)
Химки
6.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (26)
Меньше
58.06% (36)
Обе команды забьют
Да
56.45% (35)
Нет
43.55% (27)
Популярный счёт
2:1 Рубин
30.6% (22)
1:0 Рубин
25% (18)
1:1 Ничья
12.5% (9)
2:0 Рубин
11.1% (8)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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