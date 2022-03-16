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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Химки
Прогнозы 72
Рубин 75% (54)
X 18.1% (13)
Химки 6.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Химки
2.81
3.30
2.96
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рубин
Химки

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:1
КПП
1:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2
ПЛ
2:0
К
3:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.36
Лисакович Виталий 3 0.14
Кварацхелия Хвича 2 0.09
Ин-Бом Хван 2 0.09
Бакаев Солтмурад 2 0.09
Хакшабанович Сеад 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Кучаев Константин 1 0.05
Деспотович Джордже 1 (1) 0.05
Йевтич Дарко 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Онугха Герман 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.32
Кухарчук Илья 3 0.14
Ламкель Зе Дидье 2 0.09
Долгов Александр 2 0.09
Набиуллин Эльмир 1 0.05
Адеми Кемаль 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.05
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 4 0
Самошников Илья 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Ломовицкий Александр 2 1
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 6 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Камышев Илья 3 1
Идову Брайн 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Себаи Сенин 3 0
Филин Александр 3 0
Сабович Бесард 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
8%
1-15
3
20%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
4
27%
5
21%
61-75
3
20%
3
13%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
5
38%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Пропущено

27
14
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
19%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
4
15%
5
36%
76-90

Забито

26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
5
19%
5
28%
61-75
6
23%
4
22%
76-90

Пропущено

42
38
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
7
17%
4
11%
1-15
8
19%
7
18%
16-30
6
14%
5
13%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
7
17%
8
21%
61-75
7
17%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2
Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2
Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 21 5 7 9 33 - 38 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Рубин 75% (54)
    X 18.1% (13)
    Химки 6.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Химки
    2.81
    3.30
    2.96
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Рубин - Химки

    Исход игры
    Рубин
    75% (54)
    Ничья
    18.1% (13)
    Химки
    6.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.94% (26)
    Меньше
    58.06% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    56.45% (35)
    Нет
    43.55% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    30.6% (22)
    1:0 Рубин
    25% (18)
    1:1 Ничья
    12.5% (9)
    2:0 Рубин
    11.1% (8)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
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