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Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Арам Петросян из Бронниц и Максим Ковалёв из Реутова. Резервным арбитром на этот матч назначен Дмитрий Стрельцов из Ростова-на-Дону. За VAR будут отвечать Артём Любимов из Санкт-Петербурга и Николай Богач из Люберец.