РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Краснодар
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
74
Фомин
Даниил
40
Смолов
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandr Storozhuk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
40 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Краснодар
Динамо Москва
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.29
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.29
|Кабелла Реми
|4
|0.19
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.19
|Ильин Владимир
|4
|0.19
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.14
|Ионов Алексей
|2
|0.1
|Де Вильена Тонни
|2
|0.1
|Газинский Юрий
|1
|0.05
|Спайич Урош
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Манелов Ираклий
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|8 (5)
|0.36
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.27
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.27
|Смолов Фёдор
|6 (1)
|0.27
|Захарян Арсен
|5
|0.23
|Тюкавин Константин
|5
|0.23
|Макаров Денис
|3
|0.14
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.05
|Ордец Иван
|1
|0.05
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Захарян Арсен
|5
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Евгеньев Роман
|2
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Моро Никола
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
4
19%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
1
8%
6
29%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
6
27%
2
10%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Забито
35
41
17 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
5
14%
5
12%
1-15
7
20%
9
22%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
4
11%
9
22%
46-60
7
20%
4
10%
61-75
7
20%
8
20%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
20%
2
8%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
4
20%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2
Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0
Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|29 - 25
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|12.
|Ростов
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|34 - 40
|22
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|14.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|15.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|16.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|18 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|14.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва
Исход игры
Краснодар
20.8% (27)
Ничья
33.8% (44)
Динамо Москва
45.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
50.47% (54)
Меньше
49.53% (53)
Обе команды забьют
Да
85.05% (91)
Нет
14.95% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (38)
1:2 Динамо Москва
26.2% (34)
2:1 Краснодар
10% (13)
0:1 Динамо Москва
8.5% (11)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Динамо Москва
2.3% (3)
2:3 Динамо Москва
1.5% (2)
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