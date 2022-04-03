Гбамен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Урала" и ушёл на угловой.

Языджи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игрокам "Урала" удалось отвести угрозу от своих ворот.

Дивеев в борьбе за верховой мяч в центе поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт.

Эджуке вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Чидера раскачал Колесниченко и затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

41' Языджи пяткой на левой половине поля выполнил передачу на ход Медине, Хесус вошёл в штрафную площадь, но затем Гогличидзе грамотно поставил корпус и дал Помазуну перехватить мяч при игре на выходе.

40' Карраскаль теперь уже выполнил передачу на ход Щенникову по левому флангу, Георгий забрался в небольшой офсайд.

39' Карраскаль вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Магомадовым Хорхе сразу же потерял мяч.

38' Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Егорычев нарушил правила против Фернандеса.

37' Языджи с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Эджуке под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

36' Шатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА сразу же выбили мяч обратно на правый фланг.

35' Магнуссон на правом фланге нарушил правила против Гаджимурадова. "Урал" тщательно готовится к стандарту.

34' Щенников с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда.

33' Магнуссон из глубины поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Языджи зацепился за мяч, а затем Юсуф под давлением Мамина пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

32' Егорычев под давлением Бийола пробил по воротам из радиуса штрафной площади в правый угол ворот, мяч полетел низом и слабо, Акинфеев в прыжке поймал его без особого труда.

31' Успокоилась у нас немного игра после очень насыщенных минут, но всё же "Урал" не собирается сбавлять обороты. Гости временами даже пытаются играть первым номером.

30' Эджуке ворвался в штрафную площадь с правого фланга, затем Чидера выполнил передачу к линии штрафной площади в центр, Медина пробил по воротам, мяч попал в Кузьмичёва.

29' Гаджимурадов прошёл вперёд по центру и затем сильно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Акинфеев в прыжке перевёл мяч в перекладину, затем Бикфалви сыграл по отскочившему мячу, но с правого угла штрафной площади Эрик в падении головой не смог направить его в левый угол ворот.

28' Карраскаль при обработке мяча в центре поля сыграл нерасторопно и подыграл себе рукой, Игорь Панин дал справедливый свисток в пользу "Урала".

27' Шатов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки ЦСКА очень уверенно отвели угрозу от своих владений при этом стандарте.

26' После заброса и борьбы в штрафной площади ЦСКА Бикфалви от правого угла вратарской выполнил прострел на левый угол вратарской, Щенников опередил Августиняка и выбил мяч на угловой.

25' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА не дали пробить по воротам, но и мяч пока выбить к центру поля не получается.

24' Карраскаль на правом фланге нарушил правила против Гаджимурадова. "Урал" заработал неплохой стандарт.

23' Очередной угловой у ворот "Урала". Языджи выполнил подачу к ближнему углу вратарской, после борьбы гости перехватили мяч.

22' Ещё один угловой заработал ЦСКА. Языджи выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз.

21' Щенников пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, перекладина спасла "Урал" от второго пропущенного мяча.

20' Угловой у ворот «Урала». Языджи выполнил подачу на ближний угол вратарской, Магнуссон зацепился за мяч и затем выполнил подачу в центр вратарской, Гогличидзе головой выбил мяч подальше от своих ворот.

19' Шатов разогнал контратаку "Урала" по центру, затем Олег выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бикфалви на исполнение пробил в дальний угол ворот, Акинфеев в прыжке намертво поймал мяч.

18' Гбамен получил по ногам на половине поля "Урала" от Бикфалви, Игорь Панин показал, что нужно играть дальше.

17' Бикфалви перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Бийола.

16' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на ход Эджуке, Помазун выскочил за пределы штрафной и выбил мяч в аут.

15' Бикфалви теперь уже попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, попытка вышла неудачной.

14' Карраскаль теперь уже в центре поля огрел по ногам Гаджимурадова. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Карраскаль заигрался на левом фланге, в итоге под давлением Мамина и Гаджимурадова Хорхе потерял мяч.

12' Егорычев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, Акинфеев забрал его без особого труда.

11' Игроки "Урала" после быстрого ответного гола сразу же переключились на игру от обороны, ЦСКА пока не знает, как взламывать такую плотную оборону.

10' Гаджимурадов перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Щенникова.

9' Карраскаль попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но в окружении трёх соперников Хорхе всё же потерял мяч.

8' АВТОГ-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Шатов на половине поля ЦСКА перехватил мяч у Медины, затем Олег выполнил передачу на ход Егорычеву по центру, Андрей в свою очередь выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на Гаджимурадова, Рамазан в свою очередь выполнил подачу в центр к линии вратарской мимо Акинфеева, который бросился в ноги сопернику, Бийол сыграл крайне неудачно и головой срезал мяч в свои ворота.

7' Егорычев в центре поля нарушил правила. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дивеев!!! Дивеев со стандарта пробил под левый угол ворот, мяч при этом попал в бок Шатову, который был в небольшой "стенке", после этого он сильно изменил направление и полетел под левую штангу, Помазун уже не успевал среагировать на такое развитие событий.

5' Из-за перебора жёлтых карточек Иван Кузьмичёв пропустит следующий матч против "Крыльев Советов".

4' Защитник "Урала" Иван Кузьмичёв получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Карраскаля.

3' Теперь уже Августиняк пробил по воротам, Рафал зарядил от радиуса штрафной площади, мяч попал в Бийола.

2' Егорычев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Акинфееву.