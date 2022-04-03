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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Урал
0'
3' Желтая карточка
Кузьмичев Иван
1:0
3' Гол
Дивеев Игорь
1:1
7' Гол в свои ворота
Бийол Яка
36' Желтая карточка
Егорычев Андрей
45'+1
Гаджимурадов сотрясает каркас во...
Щенников попадает в перекладину ...
1:1. Гол Яка Бийола в свои ворот...
1:0. Гол Игоря Дивеева (видео). ...

Ход матча

3'
 
Кузьмичев Иван
3'
Дивеев Игорь
1:0
7'
1:1
Бийол Яка
36'
 
Егорычев Андрей
Прогнозы 131
ЦСКА Москва 90.1% (118)
X 3.1% (4)
Урал 6.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Урал
1.52
4.94
8.51
Все Коэффициенты
Новости
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
27
Гбамен
Жан-Филипп
29
Бийол
Яка
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
11
Эджуке
Чидера
97
Языджи
Юсуф
1
Помазун
Илья
3
Гогличидзе
Лео
24
Колесниченко
Кирилл
29
Мамин
Артём
25
Кузьмичев
Иван
5
Егорычев
Андрей
95
Магомадов
Чингиз
11
Гаджимурадов
Рамазан
27
Шатов
Олег
6
Августиняк
Рафал
10
Бикфалви
Эрик
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Урал
4-2-3-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Урал

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

19 матчей

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 6 (1) 0.26
Заболотный Антон 5 (1) 0.22
Эджуке Чидера 4 0.17
Чалов Фёдор 3 0.13
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.13
Дивеев Игорь 2 0.09
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Фернандес Марио 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 4 0.17
Гаджимурадов Рамазан 2 0.09
Августиняк Рафал 2 (1) 0.09
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Железнов Юрий 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Щенников Георгий 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 8 0
Бикфалви Эрик 5 1
Колесниченко Кирилл 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Егорычев Андрей 4 0
Кузьмичев Иван 4 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
12%
3
30%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Забито

32
16
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 5
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
5
16%
4
25%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
7
44%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
9
28%
4
25%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
4
22%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0
Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва 1:1 Заявка 23 13 4 6 33 - 19 43
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 22 9 5 8 29 - 25 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
12. Ростов Заявка 22 5 7 10 34 - 40 22
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал 1:1 Заявка 23 4 9 10 14 - 23 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва 1:1 Заявка 12 7 3 2 18 - 7 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал 1:1 Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 11 2 2 7 18 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва 1:1 Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал 1:1 Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • 45'
    Эджуке вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Чидера раскачал Колесниченко и затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Дивеев в борьбе за верховой мяч в центе поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    43'
    Языджи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игрокам "Урала" удалось отвести угрозу от своих ворот. 
  • 42'
    Гбамен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Урала" и ушёл на угловой. 
  • 41'
    Языджи пяткой на левой половине поля выполнил передачу на ход Медине, Хесус вошёл в штрафную площадь, но затем Гогличидзе грамотно поставил корпус и дал Помазуну перехватить мяч при игре на выходе. 
  • Офсайд
    40'
    Карраскаль теперь уже выполнил передачу на ход Щенникову по левому флангу, Георгий забрался в небольшой офсайд. 
  • 39'
    Карраскаль вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Магомадовым Хорхе сразу же потерял мяч. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Егорычев нарушил правила против Фернандеса. 
  • 37'
    Языджи с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Эджуке под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 36'
    Шатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА сразу же выбили мяч обратно на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Магнуссон на правом фланге нарушил правила против Гаджимурадова. "Урал" тщательно готовится к стандарту. 
  • 34'
    Щенников с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
  • Опасный момент
    33'
    Магнуссон из глубины поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Языджи зацепился за мяч, а затем Юсуф под давлением Мамина пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 32'
    Егорычев под давлением Бийола пробил по воротам из радиуса штрафной площади в правый угол ворот, мяч полетел низом и слабо, Акинфеев в прыжке поймал его без особого труда. 
  • 31'
    Успокоилась у нас немного игра после очень насыщенных минут, но всё же "Урал" не собирается сбавлять обороты. Гости временами даже пытаются играть первым номером. 
  • 30'
    Эджуке ворвался в штрафную площадь с правого фланга, затем Чидера выполнил передачу к линии штрафной площади в центр, Медина пробил по воротам, мяч попал в Кузьмичёва. 
  • Штанга
    29'
    Гаджимурадов прошёл вперёд по центру и затем сильно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Акинфеев в прыжке перевёл мяч в перекладину, затем Бикфалви сыграл по отскочившему мячу, но с правого угла штрафной площади Эрик в падении головой не смог направить его в левый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Карраскаль при обработке мяча в центре поля сыграл нерасторопно и подыграл себе рукой, Игорь Панин дал справедливый свисток в пользу "Урала". 
  • Угловой
    27'
    Шатов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки ЦСКА очень уверенно отвели угрозу от своих владений при этом стандарте. 
  • 26'
    После заброса и борьбы в штрафной площади ЦСКА Бикфалви от правого угла вратарской выполнил прострел на левый угол вратарской, Щенников опередил Августиняка и выбил мяч на угловой. 
  • 25'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА не дали пробить по воротам, но и мяч пока выбить к центру поля не получается. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Карраскаль на правом фланге нарушил правила против Гаджимурадова. "Урал" заработал неплохой стандарт. 
  • Угловой
    23'
    Очередной угловой у ворот "Урала". Языджи выполнил подачу к ближнему углу вратарской, после борьбы гости перехватили мяч. 
  • Угловой
    22'
    Ещё один угловой заработал ЦСКА. Языджи выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
  • Штанга
    21'
    Щенников пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, перекладина спасла "Урал" от второго пропущенного мяча. 
  • Угловой
    20'
    Угловой у ворот «Урала». Языджи выполнил подачу на ближний угол вратарской, Магнуссон зацепился за мяч и затем выполнил подачу в центр вратарской, Гогличидзе головой выбил мяч подальше от своих ворот.
  • 19'
    Шатов разогнал контратаку "Урала" по центру, затем Олег выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бикфалви на исполнение пробил в дальний угол ворот, Акинфеев в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Судья
    18'
    Гбамен получил по ногам на половине поля "Урала" от Бикфалви, Игорь Панин показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Бикфалви перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Бийола. 
  • 16'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на ход Эджуке, Помазун выскочил за пределы штрафной и выбил мяч в аут. 
  • 15'
    Бикфалви теперь уже попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, попытка вышла неудачной. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Карраскаль теперь уже в центре поля огрел по ногам Гаджимурадова. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 13'
    Карраскаль заигрался на левом фланге, в итоге под давлением Мамина и Гаджимурадова Хорхе потерял мяч. 
  • 12'
    Егорычев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, Акинфеев забрал его без особого труда. 
  • 11'
    Игроки "Урала" после быстрого ответного гола сразу же переключились на игру от обороны, ЦСКА пока не знает, как взламывать такую плотную оборону. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Гаджимурадов перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Щенникова. 
  • 9'
    Карраскаль попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но в окружении трёх соперников Хорхе всё же потерял мяч. 
  • Гол в свои ворота
    8'
    АВТОГ-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Шатов на половине поля ЦСКА перехватил мяч у Медины, затем Олег выполнил передачу на ход Егорычеву по центру, Андрей в свою очередь выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на Гаджимурадова, Рамазан в свою очередь выполнил подачу в центр к линии вратарской мимо Акинфеева, который бросился в ноги сопернику, Бийол сыграл крайне неудачно и головой срезал мяч в свои ворота. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Егорычев в центре поля нарушил правила. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дивеев!!! Дивеев со стандарта пробил под левый угол ворот, мяч при этом попал в бок Шатову, который был в небольшой "стенке", после этого он сильно изменил направление и полетел под левую штангу, Помазун уже не успевал среагировать на такое развитие событий. 
  • 5'
    Из-за перебора жёлтых карточек Иван Кузьмичёв пропустит следующий матч против "Крыльев Советов". 
  • Желтая карточка
    4'
    Защитник "Урала" Иван Кузьмичёв получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Карраскаля. 
  • 3'
    Теперь уже Августиняк пробил по воротам, Рафал зарядил от радиуса штрафной площади, мяч попал в Бийола. 
  • 2'
    Егорычев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Акинфееву. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня ЦСКА нужно продолжать победную серию и обязательно набирать три очка, чтобы не отстать слишком сильно от лидирующих "Зенита" и "Динамо", которое совсем недавно на выезде при спорном судействе переиграло "Краснодар" со счётом 1:0. "Урал" в свою очередь уже упал на последнее место в турнирной таблице, а поэтому ему ничего не остаётся кроме как бороться в каждом матче за любые очки. 
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Егорычев Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Бийол Яка уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Дивеев Игорь бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Кузьмичев Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:1 Урал

Исход игры
ЦСКА Москва
90.1% (118)
Ничья
3.1% (4)
Урал
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (30)
Меньше
72.48% (79)
Обе команды забьют
Да
22.02% (24)
Нет
77.98% (85)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
48.9% (64)
1:0 ЦСКА Москва
9.2% (12)
2:1 ЦСКА Москва
8.4% (11)
3:1 ЦСКА Москва
3.8% (5)
3:0 ЦСКА Москва
3.8% (5)
1:2 Урал
2.3% (3)
4:0 ЦСКА Москва
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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Урал

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