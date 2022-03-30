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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Урал
Прогнозы 58
ЦСКА Москва 91.4% (53)
X 0% (0)
Урал 8.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Урал
1.49
4.59
8.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Урал

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

19 матчей

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 6 (1) 0.27
Заболотный Антон 5 (1) 0.23
Эджуке Чидера 4 0.18
Чалов Фёдор 3 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.14
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.05
Бийол Яка 1 0.05
Гбамен Жан-Филипп 1 0.05
Медина Хесус 1 0.05
Фернандес Марио 1 0.05
Бохинен Эмиль 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Дивеев Игорь 1 0.05
Карраскаль Хорхе 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Яковлев Владислав 1 0.05
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 4 0.18
Гаджимурадов Рамазан 2 0.09
Августиняк Рафал 2 (1) 0.09
Егорычев Андрей 1 0.05
Панюков Андрей 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Адамов Арсен 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Щенников Георгий 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 8 0
Бикфалви Эрик 5 1
Колесниченко Кирилл 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Егорычев Андрей 4 0
Кузьмичев Иван 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
12%
3
30%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Забито

32
16
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 5
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
5
16%
4
25%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
7
44%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
9
28%
4
25%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
4
22%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0
Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 21 5 7 9 33 - 38 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 58
    ЦСКА Москва 91.4% (53)
    X 0% (0)
    Урал 8.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Урал
    1.49
    4.59
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    91.4% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Урал
    8.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (18)
    Меньше
    65.38% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    28.85% (15)
    Нет
    71.15% (37)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    46.6% (27)
    1:0 ЦСКА Москва
    12.1% (7)
    2:1 ЦСКА Москва
    12.1% (7)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.2% (3)
    4:0 ЦСКА Москва
    3.4% (2)
    1:2 Урал
    3.4% (2)
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    Урал

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