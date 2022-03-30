РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
История личных встреч
ЦСКА Москва
Урал
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
19 матчей
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|6 (1)
|0.27
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.23
|Эджуке Чидера
|4
|0.18
|Чалов Фёдор
|3
|0.14
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.14
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.05
|Бийол Яка
|1
|0.05
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.05
|Медина Хесус
|1
|0.05
|Фернандес Марио
|1
|0.05
|Бохинен Эмиль
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.05
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|Яковлев Владислав
|1
|0.05
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|4
|0.18
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.09
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.09
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|Максименко Артём
|1
|0.05
|Адамов Арсен
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Фернандес Марио
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Щенников Георгий
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|8
|0
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Егорычев Андрей
|4
|0
|Кузьмичев Иван
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
12%
3
30%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
2
20%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Забито
32
16
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 5
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
5
16%
4
25%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
7
44%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
9
28%
4
25%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
4
22%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0
Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|33 - 38
|22
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал
Исход игры
ЦСКА Москва
91.4% (53)
Ничья
0% (0)
Урал
8.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (18)
Меньше
65.38% (34)
Обе команды забьют
Да
28.85% (15)
Нет
71.15% (37)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
46.6% (27)
1:0 ЦСКА Москва
12.1% (7)
2:1 ЦСКА Москва
12.1% (7)
3:1 ЦСКА Москва
5.2% (3)
4:0 ЦСКА Москва
3.4% (2)
1:2 Урал
3.4% (2)
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