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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках очередной встречи 23-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Сочи, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию встречи проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!