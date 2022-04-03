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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Зенит
Прогнозы 139
Сочи 5.8% (8)
X 18% (25)
Зенит 76.3% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Зенит
5.35
4.28
1.82
Все Коэффициенты
Новости
35
Джанаев
Сослан
3
Дркушич
Ваня
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
19
Ангбан
Викторьен
17
Макарчук
Артём
16
Нобоа
Кристиан
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
41
Кержаков
Михаил
19
Сутормин
Алексей
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
4
Круговой
Данил
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
10
Малком
Филипе
22
Дзюба
Артём
17
Мостовой
Андрей
Сочи
3-4-2-1
Зенит
4-1-2-3

История личных встреч

Сочи
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.36
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.27
Юсупов Артур 5 (2) 0.23
Попов Ивелин 4 0.18
Жоаозиньо Рамос 2 0.09
Барсов Максим 2 0.09
Терехов Сергей 1 0.05
Родригао 1 0.05
Дуганджич Марко 1 0.05
Юрганов Игорь 1 0.05
Мелкадзе Георгий 1 0.05
Макарчук Артём 1 0.05
Ангбан Викторьен 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.45
Клаудиньо 7 (1) 0.32
Азмун Сердар 7 (1) 0.32
Малком Филипе 6 0.27
Ерохин Александр 6 0.27
Сутормин Алексей 4 (4) 0.18
Вендел Маркус 3 0.14
Мостовой Андрей 3 0.14
Круговой Данил 2 0.09
Алберто Юри 2 0.09
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Чистяков Дмитрий 1 0.05
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Терехов Сергей 5 1
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Бурмистров Никита 4 0
Родригао 4 0
Попов Ивелин 3 0
Юсупов Артур 3 0
Касьерра Матео 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Мелкадзе Георгий 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
18
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
5
21%
1
6%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
2
8%
5
28%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
7
29%
29%
6
33%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
33%
4
44%
76-90

Забито

11
36
2 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
1
9%
3
8%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
1
9%
11
31%
31-45
1
9%
6
17%
46-60
5
45%
4
11%
61-75
3
27%
9
25%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

35
54
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 1
6
17%
4
7%
1-15
6
17%
6
11%
16-30
3
9%
16
30%
30%
31-45
3
9%
6
11%
46-60
7
20%
7
13%
61-75
10
29%
15
28%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 16
2
8%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
3
13%
6
27%
61-75
5
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2
Зенит
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0
Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 22 9 5 8 29 - 25 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
12. Ростов Заявка 22 5 7 10 34 - 40 22
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 11 2 2 7 18 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
    Ассистент: Валентин Мурашов (Москва, Россия);
    Ассистент: Алексей Воронцов (Ярославль, Россия);
    Резервный: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках очередной встречи 23-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Сочи» и «Зенита». Встреча состоится в Сочи, на стадионе «Фишт».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 139
Сочи 5.8% (8)
X 18% (25)
Зенит 76.3% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Зенит
5.35
4.28
1.82
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Прогнозы на матч Сочи - Зенит

Исход игры
Сочи
5.7% (8)
Ничья
17.9% (25)
Зенит
76.4% (107)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
85.19% (92)
Нет
14.81% (16)
Популярный счёт
1:2 Зенит
40.7% (57)
1:1 Ничья
13.6% (19)
1:3 Зенит
5.7% (8)
0:1 Зенит
5.7% (8)
0:2 Зенит
4.3% (6)
2:1 Сочи
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Сочи
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