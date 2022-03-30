РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Сочи
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|8
|0.36
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.27
|Юсупов Артур
|5 (2)
|0.23
|Попов Ивелин
|4
|0.18
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.09
|Барсов Максим
|2
|0.09
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Родригао
|1
|0.05
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|Юрганов Игорь
|1
|0.05
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.05
|Макарчук Артём
|1
|0.05
|Ангбан Викторьен
|1
|0.05
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.45
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.32
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.32
|Малком Филипе
|6
|0.27
|Ерохин Александр
|6
|0.27
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.18
|Вендел Маркус
|3
|0.14
|Мостовой Андрей
|3
|0.14
|Круговой Данил
|2
|0.09
|Алберто Юри
|2
|0.09
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.05
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|7
|0
|Терехов Сергей
|5
|1
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Бурмистров Никита
|4
|0
|Родригао
|4
|0
|Попов Ивелин
|3
|0
|Юсупов Артур
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
18
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
5
21%
1
6%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
2
8%
5
28%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
7
29%
29%
6
33%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
33%
4
44%
76-90
Забито
11
36
2 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
1
9%
3
8%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
1
9%
11
31%
31-45
1
9%
6
17%
46-60
5
45%
4
11%
61-75
3
27%
9
25%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
35
54
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 1
6
17%
4
7%
1-15
6
17%
6
11%
16-30
3
9%
16
30%
30%
31-45
3
9%
6
11%
46-60
7
20%
7
13%
61-75
10
29%
15
28%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 16
2
8%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
3
13%
6
27%
61-75
5
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2
Зенит
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0
Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|33 - 38
|22
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Зенит
Исход игры
Сочи
0% (0)
Ничья
23.1% (12)
Зенит
76.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (34)
Меньше
33.33% (17)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:2 Зенит
46.2% (24)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:3 Зенит
9.6% (5)
0:2 Зенит
7.7% (4)
0:1 Зенит
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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