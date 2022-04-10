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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
0:0
Перерыв

Стадион:
Крылья Советов
0'
3' Желтая карточка
Герасимов Алексей
24' Желтая карточка
Бейл Гленн
28' Желтая карточка
Магомадов Чингиз
39' Желтая карточка
Шатов Олег
Гол Гленна Бейла отменен из-за о...

Ход матча

3'
Герасимов Алексей
 
24'
 
Бейл Гленн
28'
Магомадов Чингиз
 
39'
Шатов Олег
 
Прогнозы 129
Урал 31% (40)
X 51.9% (67)
Крылья Советов 17.1% (22)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
«Урал» вряд ли можно назвать результативной командой, но дома «шмели» наверняка сыграют смело и будут... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Крылья Советов
2.92
3.14
2.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Помазун
Илья
95
Магомадов
Чингиз
29
Мамин
Артём
93
Герасимов
Алексей
3
Гогличидзе
Лео
24
Колесниченко
Кирилл
11
Гаджимурадов
Рамазан
6
Августиняк
Рафал
27
Шатов
Олег
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
95
Гапонов
Илья
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
14
Коваленко
Александр
22
Костанца
Фернандо
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
10
Сарвели
Владислав
Урал
5-4-1
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Урал
Крылья Советов

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

16 матчей

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 5 0.21
Гаджимурадов Рамазан 2 0.08
Августиняк Рафал 2 (1) 0.08
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Железнов Юрий 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.29
Сергеев Иван 6 (2) 0.25
Глушенков Максим 3 0.13
Зиньковский Антон 2 0.08
Ежов Роман 2 0.08
Горшков Юрий 1 (1) 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Бейл Гленн 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 0
Бикфалви Эрик 5 1
Егорычев Андрей 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Кузьмичев Иван 4 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Магомадов Чингиз 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 4 0
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Ежов Роман 2 1
Якуба Денис 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Гапонов Илья 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
6
43%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
4
29%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

17
27
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
4
24%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
7
41%
5
19%
31-45
2
12%
7
26%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
24%
6
22%
76-90

Пропущено

22
28
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
18%
4
14%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
7
32%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1
Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
5. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 24 9 6 9 29 - 26 33
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал 0:0 Заявка 24 4 10 10 15 - 24 22
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
13. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал 0:0 Заявка 12 1 7 4 5 - 9 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 14 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал 0:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле играет вничью с "Крыльями Советов" со счётом 0:0. Пока обе команды показывают неплохой футбол, но вот забить гол в рамках правил никто не может. 
  • 45'
    Егорычев получил мяч в центре штрафной площади, но Андрей слишком долго готовил удар по воротам, в итоге его накрыл Гапонов. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Зиньковский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Урала" смогли отвести угрозу от своих ворот. 
  • Опасный момент
    45'
    Ежов ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем пробил в ближний угол ворот под перекладину, Помазун в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 44'
    Зиньковский совершил хороший рывок вперёд по левому флангу, но у своей штрафной площади здорово сыграл Магомадов, который в подкате вернул мяч "Уралу". 
  • 43'
    Бейл прошёл вперёд по правой половине поля, затем Гленн немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот от линии штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Офсайд
    42'
    Зиньковский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, далее последовала скидка к правой штанге, где сразу два игрока самарского клуба оказались в офсайде. 
  • Желтая карточка
    41'
    Полузащитник "Урала" Олег Шатов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Шатов нарушил правила против Костанцы.
  • 40'
    Августиняк пошёл прессинговать Ломаева, голкиперу "Крыльев Советов" в итоге пришлось выбивать мяч в аут к центру поля. 
  • 39'
    Успокоилась у нас немного игра перед перерывом, пока "Крылья Советов" держат мяч на своей половине поля. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Бейл при игре в подкате у штрафной площади "Урала" в игровом моменте неудачно столкнулся с Герасимовым, благо обошлось без травм.
  • Опасный момент
    37'
    Глушенков сместился к радиусу штрафной площади с правого фланга, а затем Максим плотно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Колесниченко теперь уже в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Крыльев Советов" нарушил правила против Ежова. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Крыльев Советов". Шатов выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви в борьбе с соперником на этот раз не удалось головой пробить по воротам. 
  • 34'
    Магомадов с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Шатова, Олег в свою очередь от лицевой линии выполнил прострел в центр к линии вратарской, Солдатенков за счёт грамотной позиции выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • 33'
    Зиньковский с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ежову совсем немного не хватило для удара по воротам в падении. 
  • Желтая карточка
    32'
    Полузащитник "Урала" Чингиз Магомадов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Зиньковского. 
  • 31'
    Костанца попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Мамин грамотно сыграл в подкате и вернул мяч для своей команды. 
  • 30'
    Сарвели отыгрался с Глушенковым при входе в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Владислав пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Кирилл Колесниченко получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, но после паузы полузащитник "Урала" показал, что он готов играть дальше. 
  • Желтая карточка
    28'
    Фланговый защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Колесниченко. 
  • Опасный момент
    27'
    Сарвели разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Зиньковский плотно пробил в ближний угол ворот, Помазун грамотно сложился и отбил мяч точно на своего партнёра по команде. 
  • 26'
    Магомадов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ломаев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    25'
    Шатов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви выиграл верховую борьбу за мяч у Сарвели и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    24'
    Егорычев пробил по воротам от линии штрафной площади по центру, мяч от защитника "Крыльев Советов" отскочил к Колесниченко, Кирилл также пробил по воротам с левого угла штрафной площади, мяч задел защитника самарского клуба вновь, затем он пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Егорычеву заплели ноги в центре поля. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Желтая карточка
    22'
    Чуть ранее защитник "Урала" Алексей Герасимов получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ежова. 
  • 21'
    Бейл теперь сделал рывок вперёд по правому флангу, Колесниченко грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Ежов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Роман выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у полузащитника "Крыльев Советов" и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 19'
    Бейл прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Глушенков попытался протолкнуть мяч в центр штрафной, но тут уже включились защитники "Урала", которые перехватили мяч. 
  • 18'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Крыльев Советов" на Бикфалви, Ломаев вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • Офсайд
    17'
    Отменил гол Кирилл Левников, в итоге у Глушенков был зафиксирован офсайд в момент удара Бейла. 
  • Видеоповтор
    16'
    Кирилл Левников получил подсказку от судей из комнаты VAR и пошёл смотреть повтор на предмет помехи вратарю. Глушенков в момент удара Бейла был рядом Помазуном и мешал тем самым голкиперу, Максим просто присел перед Ильёй. 
  • Опасный момент
    15'
    Зиньковский прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу в центр штрафной от лицевой линии, Сарвели немного покружился с мячом, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, где уже хорошо сыграл Бейл, который вколотил мяч в ближнюю девятку. 
  • Угловой
    14'
    Шатов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в небольшой суматохе игроки "Крыльев Советов" смогли выбить мяч подальше от своих ворот. 
  • 13'
    Гаджимурадов пробил по воротам от правого угла штрафной площади, мяч задел защитника "Крыльев Советов" и ушёл на угловой. 
  • 12'
    Бикфалви пошёл в высокий прессинг на левом фланге, Бейл сыграл без ошибок и заработал аут для своей команды. 
  • 11'
    В центр поля у нас пока перешла игра, пока футболисты активно ведут борьбу за контроль над мячом. 
  • 10'
    Егорычев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Ежов грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • 9'
    Бейл из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Сарвели в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 8'
    Сегодня в Екатеринбурге также есть и болельщики "Крыльев Советов", что для самарского клуба безусловно хорошо. 
  • Угловой
    7'
    Горшков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 6'
    Глушенков неплохо поработал на правой половине поля, Максим ворвался в штрафную площадь и заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Гогличидзе в центре поля огрел по ногам Ежова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 4'
    Сегодня стадион в Екатеринбурге заполнен очень хорошо, болельщики "Урала" активно гонят свою команду вперёд. 
  • 3'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "Урала" на ход Сарвели, Помазун немного размялся при игре на выходе. 
  • 2'
    Сразу же игроки "Крыльев Советов" попытались провести атаку через левый фланг, но Магомадов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уралу" на своём поле нужно стараться обязательно набирать очки, чтобы оторваться от соперников из зоны вылета, но и "Крылья Советов" конечно же постараются победить, чтобы обойти грозненский "Ахмат" в борьбе за седьмое место в таблице. 
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Шатов Олег получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Магомадов Чингиз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Бейл Гленн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Бейл Гленн бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Герасимов Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Урал 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Урал
31% (40)
Ничья
51.9% (67)
Крылья Советов
17.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
23.85% (26)
Меньше
76.15% (83)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (53)
1:0 Урал
15.5% (20)
2:1 Урал
10.1% (13)
1:2 Крылья Советов
7% (9)
0:1 Крылья Советов
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Крылья Советов
1.6% (2)
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Урал
Крылья Советов

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