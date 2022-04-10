Ежов ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем пробил в ближний угол ворот под перекладину, Помазун в прыжке перевёл мяч на угловой.

Зиньковский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Урала" смогли отвести угрозу от своих ворот.

Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

Егорычев получил мяч в центре штрафной площади, но Андрей слишком долго готовил удар по воротам, в итоге его накрыл Гапонов.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле играет вничью с "Крыльями Советов" со счётом 0:0. Пока обе команды показывают неплохой футбол, но вот забить гол в рамках правил никто не может.

44' Зиньковский совершил хороший рывок вперёд по левому флангу, но у своей штрафной площади здорово сыграл Магомадов, который в подкате вернул мяч "Уралу".

43' Бейл прошёл вперёд по правой половине поля, затем Гленн немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот от линии штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

42' Зиньковский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, далее последовала скидка к правой штанге, где сразу два игрока самарского клуба оказались в офсайде.

41' Полузащитник "Урала" Олег Шатов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Шатов нарушил правила против Костанцы.

40' Августиняк пошёл прессинговать Ломаева, голкиперу "Крыльев Советов" в итоге пришлось выбивать мяч в аут к центру поля.

39' Успокоилась у нас немного игра перед перерывом, пока "Крылья Советов" держат мяч на своей половине поля.

38' Бейл при игре в подкате у штрафной площади "Урала" в игровом моменте неудачно столкнулся с Герасимовым, благо обошлось без травм.

37' Глушенков сместился к радиусу штрафной площади с правого фланга, а затем Максим плотно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

36' Колесниченко теперь уже в борьбе за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Крыльев Советов" нарушил правила против Ежова.

35' Угловой у ворот "Крыльев Советов". Шатов выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви в борьбе с соперником на этот раз не удалось головой пробить по воротам.

34' Магомадов с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Шатова, Олег в свою очередь от лицевой линии выполнил прострел в центр к линии вратарской, Солдатенков за счёт грамотной позиции выбил мяч обратно на правый фланг.

33' Зиньковский с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ежову совсем немного не хватило для удара по воротам в падении.

32' Полузащитник "Урала" Чингиз Магомадов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Зиньковского.

31' Костанца попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Мамин грамотно сыграл в подкате и вернул мяч для своей команды.

30' Сарвели отыгрался с Глушенковым при входе в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Владислав пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

29' Кирилл Колесниченко получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, но после паузы полузащитник "Урала" показал, что он готов играть дальше.

28' Фланговый защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Колесниченко.

27' Сарвели разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Зиньковский плотно пробил в ближний угол ворот, Помазун грамотно сложился и отбил мяч точно на своего партнёра по команде.

26' Магомадов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ломаев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

25' Шатов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви выиграл верховую борьбу за мяч у Сарвели и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

24' Егорычев пробил по воротам от линии штрафной площади по центру, мяч от защитника "Крыльев Советов" отскочил к Колесниченко, Кирилл также пробил по воротам с левого угла штрафной площади, мяч задел защитника самарского клуба вновь, затем он пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

23' Егорычеву заплели ноги в центре поля. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт.

22' Чуть ранее защитник "Урала" Алексей Герасимов получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ежова.

21' Бейл теперь сделал рывок вперёд по правому флангу, Колесниченко грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

20' Ежов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Роман выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у полузащитника "Крыльев Советов" и ушёл за лицевую линию поля.

19' Бейл прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Глушенков попытался протолкнуть мяч в центр штрафной, но тут уже включились защитники "Урала", которые перехватили мяч.

18' Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Крыльев Советов" на Бикфалви, Ломаев вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

17' Отменил гол Кирилл Левников, в итоге у Глушенков был зафиксирован офсайд в момент удара Бейла.

16' Кирилл Левников получил подсказку от судей из комнаты VAR и пошёл смотреть повтор на предмет помехи вратарю. Глушенков в момент удара Бейла был рядом Помазуном и мешал тем самым голкиперу, Максим просто присел перед Ильёй.

15' Зиньковский прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу в центр штрафной от лицевой линии, Сарвели немного покружился с мячом, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, где уже хорошо сыграл Бейл, который вколотил мяч в ближнюю девятку.

14' Шатов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в небольшой суматохе игроки "Крыльев Советов" смогли выбить мяч подальше от своих ворот.

13' Гаджимурадов пробил по воротам от правого угла штрафной площади, мяч задел защитника "Крыльев Советов" и ушёл на угловой.

12' Бикфалви пошёл в высокий прессинг на левом фланге, Бейл сыграл без ошибок и заработал аут для своей команды.

11' В центр поля у нас пока перешла игра, пока футболисты активно ведут борьбу за контроль над мячом.

10' Егорычев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Ежов грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

9' Бейл из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Сарвели в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

8' Сегодня в Екатеринбурге также есть и болельщики "Крыльев Советов", что для самарского клуба безусловно хорошо.

7' Горшков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

6' Глушенков неплохо поработал на правой половине поля, Максим ворвался в штрафную площадь и заработал угловой для своей команды.

5' Гогличидзе в центре поля огрел по ногам Ежова. Игроки "Крыльев Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Сегодня стадион в Екатеринбурге заполнен очень хорошо, болельщики "Урала" активно гонят свою команду вперёд.

3' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "Урала" на ход Сарвели, Помазун немного размялся при игре на выходе.

2' Сразу же игроки "Крыльев Советов" попытались провести атаку через левый фланг, но Магомадов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.