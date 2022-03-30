РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
История личных встреч
Урал
Крылья Советов
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
16 матчей
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|5
|0.22
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.09
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.09
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|Максименко Артём
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Железнов Юрий
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|7
|0.3
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.26
|Глушенков Максим
|3
|0.13
|Зиньковский Антон
|2
|0.09
|Ежов Роман
|2
|0.09
|Горшков Юрий
|1 (1)
|0.04
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Чернов Никита
|1
|0.04
|Игнатьев Иван
|1
|0.04
|Бегич Сильвие
|1
|0.04
|Барач Матео
|1
|0.04
|Костанца Фернандо
|1
|0.04
|Бейл Гленн
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|8
|0
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Егорычев Андрей
|5
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Кузьмичев Иван
|4
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Ежов Роман
|2
|1
|Якуба Денис
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
6
43%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
4
29%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
17
27
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
4
24%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
7
41%
5
19%
31-45
2
12%
7
26%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
24%
6
22%
76-90
Пропущено
22
28
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
18%
4
14%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
7
32%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1
Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|12.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов
Исход игры
Урал
38.3% (18)
Ничья
44.7% (21)
Крылья Советов
17% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (14)
Меньше
68.18% (30)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (17)
1:0 Урал
19.1% (9)
2:1 Урал
14.9% (7)
1:2 Крылья Советов
10.6% (5)
0:1 Крылья Советов
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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