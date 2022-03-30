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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

История личных встреч

Урал
Крылья Советов

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

16 матчей

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 5 0.22
Гаджимурадов Рамазан 2 0.09
Августиняк Рафал 2 (1) 0.09
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Железнов Юрий 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.3
Сергеев Иван 6 (2) 0.26
Глушенков Максим 3 0.13
Зиньковский Антон 2 0.09
Ежов Роман 2 0.09
Горшков Юрий 1 (1) 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Бейл Гленн 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 8 0
Бикфалви Эрик 5 1
Егорычев Андрей 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Кузьмичев Иван 4 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 4 0
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Ежов Роман 2 1
Якуба Денис 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
6
43%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
4
29%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

17
27
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
4
24%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
7
41%
5
19%
31-45
2
12%
7
26%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
24%
6
22%
76-90

Пропущено

22
28
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
18%
4
14%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
7
32%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1
Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 3 часа 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Урал 37.5% (18)
    X 45.8% (22)
    Крылья Советов 16.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Крылья Советов
    2.95
    3.18
    2.82
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов

    Исход игры
    Урал
    38.3% (18)
    Ничья
    44.7% (21)
    Крылья Советов
    17% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (17)
    1:0 Урал
    19.1% (9)
    2:1 Урал
    14.9% (7)
    1:2 Крылья Советов
    10.6% (5)
    0:1 Крылья Советов
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Урал
    Крылья Советов

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