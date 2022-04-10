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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сочи
0'
0:1
11' Гол
Касьерра Матео
32'
0:1. Матео Кассьерра забивает в ...

Ход матча

11'
0:1
Касьерра Матео
Прогнозы 124
Уфа 12.9% (16)
X 39.5% (49)
Сочи 47.6% (59)
0
выиграет Сочи, со счетом 1:2
“Сочи” сейчас замыкает четверку сильнейших клубов РПЛ, отставание от лидера – десять очков, от ближайшего... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Сочи
2.84
3.34
2.77
Все Коэффициенты
Новости
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
44
Журавлёв
Юрий
7
Кабутов
Дмитрий
19
Иванов
Олег
6
Фищенко
Руслан
5
Йокич
Боян
57
Кротов
Вячеслав
99
Ортис
Дилан
9
Агаларов
Гамид
35
Джанаев
Сослан
3
Дркушич
Ваня
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
17
Макарчук
Артём
9
Мелкадзе
Георгий
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
Уфа
3-4-2-1
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Уфа
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 15 (4) 0.63
Иванов Олег 2 (2) 0.08
Журавлёв Юрий 2 0.08
Никитин Алексей 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 9 0.38
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.25
Юсупов Артур 5 (2) 0.21
Попов Ивелин 4 0.17
Жоаозиньо Рамос 2 0.08
Барсов Максим 2 0.08
Терехов Сергей 1 0.04
Родригао 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Мелкадзе Георгий 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Камилов Владислав 7 0
Касинтура Эгаш 5 1
Агаларов Гамид 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Никитин Алексей 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Ортис Дилан 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Терехов Сергей 5 1
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Бурмистров Никита 4 0
Родригао 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Юсупов Артур 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
4
31%
5
45%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
3
33%
5
21%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
1
11%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
4
33%
76-90

Забито

22
35
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
3
14%
6
17%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
5
23%
7
20%
61-75
5
23%
10
29%
76-90

Пропущено

31
24
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
5
21%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
7
23%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0
Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи 1:0 Заявка 24 13 3 8 36 - 24 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа 0:1 Заявка 24 4 9 11 21 - 33 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи 1:0 Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
13. Уфа 0:1 Заявка 12 2 6 4 12 - 14 12
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи 1:0 Заявка 12 6 2 4 12 - 12 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа 0:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 31'
    Забрались игроки "Сочи" в зону соперника, Юсупов отыграл на левый край на Макарчука, который низом покатил в центр под удар, но непонятно кому. Никого из гостей там не оказалось, уфицы мяч перехватили.
  • Фол, нарушение
    30'
    Юрганов упустил соперника на фланге в центре поля, в итоге правила на Кабутове нарушил, схватив руками сзади. Арбитр сообщил, что в следующий раз будет карточка, а Стукалов требовал от Амелина карточку уже сейчас. Не допросился.
  • 29'
    Больше атакуют футболисты "Уфы", но при этом сильно опасных моментов нет у ворот Джанаева. Гости по сути только один раз по воротам и пробили, когда Касьерра гол забил.
  • Угловой
    27'
    Справа Кабутов исполнил угловой удар, навешивал в центр на Иванова, но успел на перехвате игрок сочинской команды сыграть. Мяч вынесен.
  • 26'
    Кротов неплохо справа забрался в штрафную площадь под длинную диагональ Йокича, попытался качнуть Цаллагова и пробить, но успел защитник выставить ногу. Угловой посмотрим!
  • 25'
    Последовал длинный заброс на ход Агаларову, Юрганов сопровождал форварда "Уфы", в итоге сделал всё грамотно, мяч за лицевую отскочил именно от Гамида. Джанаев от ворот сыграет.
  • 24'
    Ортис вновь нанёс удар по воротам, на этот раз с линии штрафной площади и ногой, но успел его накрыть Юрганов.
  • 23'
    Отбились сочинцы после штрафного удара, переход в быструю атаку не получился у гостей.
  • Фол, нарушение
    22'
    Опасный штрафной заработала "Уфа". Заика около угла штрафной площади на фланге заблокировал проход Йокича. Сам Йокич будет слева навешивать.
  • 21'
    Вновь пошли в атаку футболисты "Уфы", последовал заброс в штрафную площадь, головой вынес мяч подальше от своих ворот Юрганов.
  • 20'
    Перешли в атаку футболисты "Сочи", Макарчук с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадь, но отбились игроки "Уфы". Мяч выбит.
  • 19'
    Кротов классную подачу исполнил с правого фланга в штрафную площадь гостей, Ортис выскочил на мяч, пробил головой, но в створ не попал. Сейчас вот ему толком никто не мешал, но всё равно попасть не удалось в створ.
  • 18'
    Ещё один длинный навес в штрафную площадь сочинцев от Йокича с левого фланга, Ортис на мяч выпрыгивал, но как следует не удалось под подстроиться, в итоге удар получился неточным.
  • 17'
    Навес справа в штрафную площадь "Сочи", отбиваются гости, вынесен мяч с ближней штанги.
  • 16'
    Перебрались игроки "Уфы" на половину поля соперника, приблизиться к штрафной площади особо не получается.
  • 13'
    Да, красивый быстрый гол мы посмотрели, теперь посмотрим, как отреагируют футболисты "Уфы". Стараются они контроль над мячом наладить.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Маттео Касьерра! 0:1!
    Ух ты! Гол ножницами в падении через себя! Нобоа великолепный проход справа совершил, навесил на ближнюю штангу на Касьерру, мяч подпрыгнул рикошетом от защитника, и форвард подстроился, великолепно пробив с линии вратарской через себя! Круто!
  • 10'
    Ортис неплохую передачу делал вперёд на Кротова, который уже намеревался ворваться в штрафную площадь, и вовремя из рамки рванул Джанаев и мяч в руки забрал.
  • Фол, нарушение
    9'
    Олег Иванов фолит в центре поля, подтолкнул полузащитник "Уфы" Касьерру.
  • 8'
    Кротов получил повреждение, тем временем, сильно выбивал мяч вперёд игрок "Сочи", угодил в руку полузащитнику "Уфы". Очень болезненный удар в кисть, за пределами поля врачи колдуют над Вячеславом.
  • 7'
    Пошли в атаку футболисты "Сочи", пошла передача в штрафную площадь, Беленов уверенно на выходе сыграл.
  • 6'
    Очень хорошая атака "Уфы", Фищенко слева из угла площадки смог навесить в штрафную, Кротов отыграл на Ортиса, который с линии штрафной площади с лёта пробил, получилось выше перекладины. Хороший момент!
  • 4'
    Обменялись команды атаками, которые завершились неточными передачами в завершающей стадии. Стараются сейчас игроки "Сочи" больше мячом владеть.
  • 3'
    Борьба за инициативу у нас идёт на первых минутах, пока всё спокойно. "Уфа" сегодня играет в фиолетовой форме, "Сочи" действует в белых майках, синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Касьерра Матео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Уфа 0:1 Сочи

Исход игры
Уфа
13% (16)
Ничья
39% (48)
Сочи
48% (59)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (45)
1:2 Сочи
18.7% (23)
0:1 Сочи
14.6% (18)
0:2 Сочи
4.9% (6)
2:1 Уфа
3.3% (4)
1:0 Уфа
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:3 Сочи
1.6% (2)
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Уфа
Сочи

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