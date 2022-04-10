Кротов неплохо справа забрался в штрафную площадь под длинную диагональ Йокича, попытался качнуть Цаллагова и пробить, но успел защитник выставить ногу. Угловой посмотрим!

Справа Кабутов исполнил угловой удар, навешивал в центр на Иванова, но успел на перехвате игрок сочинской команды сыграть. Мяч вынесен.

Больше атакуют футболисты "Уфы", но при этом сильно опасных моментов нет у ворот Джанаева. Гости по сути только один раз по воротам и пробили, когда Касьерра гол забил.

Юрганов упустил соперника на фланге в центре поля, в итоге правила на Кабутове нарушил, схватив руками сзади. Арбитр сообщил, что в следующий раз будет карточка, а Стукалов требовал от Амелина карточку уже сейчас. Не допросился.

Забрались игроки "Сочи" в зону соперника, Юсупов отыграл на левый край на Макарчука, который низом покатил в центр под удар, но непонятно кому. Никого из гостей там не оказалось, уфицы мяч перехватили.

25' Последовал длинный заброс на ход Агаларову, Юрганов сопровождал форварда "Уфы", в итоге сделал всё грамотно, мяч за лицевую отскочил именно от Гамида. Джанаев от ворот сыграет.

24' Ортис вновь нанёс удар по воротам, на этот раз с линии штрафной площади и ногой, но успел его накрыть Юрганов.

23' Отбились сочинцы после штрафного удара, переход в быструю атаку не получился у гостей.

22' Опасный штрафной заработала "Уфа". Заика около угла штрафной площади на фланге заблокировал проход Йокича. Сам Йокич будет слева навешивать.

21' Вновь пошли в атаку футболисты "Уфы", последовал заброс в штрафную площадь, головой вынес мяч подальше от своих ворот Юрганов.

20' Перешли в атаку футболисты "Сочи", Макарчук с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадь, но отбились игроки "Уфы". Мяч выбит.

19' Кротов классную подачу исполнил с правого фланга в штрафную площадь гостей, Ортис выскочил на мяч, пробил головой, но в створ не попал. Сейчас вот ему толком никто не мешал, но всё равно попасть не удалось в створ.

18' Ещё один длинный навес в штрафную площадь сочинцев от Йокича с левого фланга, Ортис на мяч выпрыгивал, но как следует не удалось под подстроиться, в итоге удар получился неточным.

17' Навес справа в штрафную площадь "Сочи", отбиваются гости, вынесен мяч с ближней штанги.

16' Перебрались игроки "Уфы" на половину поля соперника, приблизиться к штрафной площади особо не получается.

13' Да, красивый быстрый гол мы посмотрели, теперь посмотрим, как отреагируют футболисты "Уфы". Стараются они контроль над мячом наладить.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Маттео Касьерра! 0:1!

Ух ты! Гол ножницами в падении через себя! Нобоа великолепный проход справа совершил, навесил на ближнюю штангу на Касьерру, мяч подпрыгнул рикошетом от защитника, и форвард подстроился, великолепно пробив с линии вратарской через себя! Круто!

10' Ортис неплохую передачу делал вперёд на Кротова, который уже намеревался ворваться в штрафную площадь, и вовремя из рамки рванул Джанаев и мяч в руки забрал.

9' Олег Иванов фолит в центре поля, подтолкнул полузащитник "Уфы" Касьерру.

8' Кротов получил повреждение, тем временем, сильно выбивал мяч вперёд игрок "Сочи", угодил в руку полузащитнику "Уфы". Очень болезненный удар в кисть, за пределами поля врачи колдуют над Вячеславом.

7' Пошли в атаку футболисты "Сочи", пошла передача в штрафную площадь, Беленов уверенно на выходе сыграл.

6' Очень хорошая атака "Уфы", Фищенко слева из угла площадки смог навесить в штрафную, Кротов отыграл на Ортиса, который с линии штрафной площади с лёта пробил, получилось выше перекладины. Хороший момент!

4' Обменялись команды атаками, которые завершились неточными передачами в завершающей стадии. Стараются сейчас игроки "Сочи" больше мячом владеть.

3' Борьба за инициативу у нас идёт на первых минутах, пока всё спокойно. "Уфа" сегодня играет в фиолетовой форме, "Сочи" действует в белых майках, синих трусах.