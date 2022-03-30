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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Сочи
Прогнозы 44
Уфа 11.4% (5)
X 45.5% (20)
Сочи 43.2% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Сочи
3.12
3.32
2.64
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Уфа
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 15 (4) 0.65
Иванов Олег 2 (2) 0.09
Журавлёв Юрий 2 0.09
Никитин Алексей 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.35
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.26
Юсупов Артур 5 (2) 0.22
Попов Ивелин 4 0.17
Жоаозиньо Рамос 2 0.09
Барсов Максим 2 0.09
Терехов Сергей 1 0.04
Родригао 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Мелкадзе Георгий 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Камилов Владислав 7 0
Касинтура Эгаш 5 1
Агаларов Гамид 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Никитин Алексей 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Ортис Дилан 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Терехов Сергей 5 1
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Бурмистров Никита 4 0
Родригао 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Юсупов Артур 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
4
31%
5
45%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
3
33%
5
21%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
1
11%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
4
33%
76-90

Забито

22
35
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
3
14%
6
17%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
5
23%
7
20%
61-75
5
23%
10
29%
76-90

Пропущено

31
24
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
5
21%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
7
23%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0
Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Уфа 11.4% (5)
    X 45.5% (20)
    Сочи 43.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Сочи
    3.12
    3.32
    2.64
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Уфа - Сочи

    Исход игры
    Уфа
    11.6% (5)
    Ничья
    46.5% (20)
    Сочи
    41.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.81% (10)
    Меньше
    76.19% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.9% (18)
    0:1 Сочи
    16.3% (7)
    1:2 Сочи
    16.3% (7)
    1:0 Уфа
    7% (3)
    2:1 Уфа
    4.7% (2)
    0:2 Сочи
    4.7% (2)
    0:0 Ничья
    4.7% (2)
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    Уфа
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