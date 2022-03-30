РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: BetBoom Арена
История личных встреч
Уфа
Сочи
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|15 (4)
|0.65
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.09
|Журавлёв Юрий
|2
|0.09
|Никитин Алексей
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Емельянов Данила
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|8
|0.35
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.26
|Юсупов Артур
|5 (2)
|0.22
|Попов Ивелин
|4
|0.17
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.09
|Барсов Максим
|2
|0.09
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Родригао
|1
|0.04
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Ангбан Викторьен
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Камилов Владислав
|7
|0
|Касинтура Эгаш
|5
|1
|Агаларов Гамид
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Никитин Алексей
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Йокич Боян
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Ортис Дилан
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|7
|0
|Терехов Сергей
|5
|1
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Бурмистров Никита
|4
|0
|Родригао
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Попов Ивелин
|3
|0
|Юсупов Артур
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
4
31%
5
45%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
3
33%
5
21%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
1
11%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Забито
22
35
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
3
14%
6
17%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
5
23%
7
20%
61-75
5
23%
10
29%
76-90
Пропущено
31
24
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
5
21%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
7
23%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0
Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|12.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Сочи
Исход игры
Уфа
11.6% (5)
Ничья
46.5% (20)
Сочи
41.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
23.81% (10)
Меньше
76.19% (32)
Обе команды забьют
Да
66.67% (28)
Нет
33.33% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (18)
0:1 Сочи
16.3% (7)
1:2 Сочи
16.3% (7)
1:0 Уфа
7% (3)
2:1 Уфа
4.7% (2)
0:2 Сочи
4.7% (2)
0:0 Ничья
4.7% (2)
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