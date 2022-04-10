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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
Прогнозы 152
Спартак Москва 90.1% (137)
X 5.9% (9)
Арсенал Тула 3.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Арсенал Тула
1.53
4.58
7.70
Все Коэффициенты
Новости
Спартак Москва
Арсенал Тула

История личных встреч

Спартак Москва
Арсенал Тула

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 (1) 0.26
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.17
Понсе Эсекель 4 0.17
Зобнин Роман 2 0.09
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Николсон Шамар 1 0.04
Литвинов Руслан 1 0.04
Мозес Виктор 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.17
Марков Евгений 4 0.17
Кангва Эванс 3 0.13
Давиташвили Зурико 3 0.13
Кангва Кингс 2 0.09
Деспотович Джордже 2 (2) 0.09
Чаушич Горан 2 0.09
Луценко Евгений 2 0.09
Степанов Данил 1 0.04
Ткачёв Сергей 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мартинс Кристофер 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Николсон Шамар 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 4 2
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 5 0
Костадинов Георги 5 0
Смольников Игорь 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Беляев Максим 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Степанов Данил 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
4
33%
76-90

Пропущено

14
31
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
14%
3
10%
1-15
3
21%
7
23%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
2
14%
2
6%
61-75
4
29%
9
29%
29%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
6
40%
76-90

Забито

24
24
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
2
8%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
29%
29%
6
25%
76-90

Пропущено

32
46
12 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
2
6%
7
15%
1-15
7
22%
7
15%
16-30
3
9%
8
17%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
4
13%
3
7%
61-75
11
34%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2
Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
13. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая обслужит эту встречу:

    Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
    Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия);
    Ассистент: Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону, Россия);
    Резервный: Александр Машлякевич (Москва, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 24-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки московского «Спартака» и тульского «Арсенала». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 152
Спартак Москва 90.1% (137)
X 5.9% (9)
Арсенал Тула 3.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Арсенал Тула
1.53
4.58
7.70
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Новости
Где смотреть матч Спартак Москва - Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Спартак Москва - Арсенал Тула

Исход игры
Спартак Москва
90.3% (140)
Ничья
5.8% (9)
Арсенал Тула
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (56)
Меньше
47.17% (50)
Обе команды забьют
Да
56.6% (60)
Нет
43.4% (46)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
28.4% (44)
2:0 Спартак Москва
20% (31)
1:0 Спартак Москва
7.7% (12)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:1 Спартак Москва
3.2% (5)
1:2 Арсенал Тула
1.3% (2)
3:0 Спартак Москва
1.3% (2)
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