РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Открытие Банк Арена
История личных встреч
Спартак Москва
Арсенал Тула
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.26
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.17
|Понсе Эсекель
|4
|0.17
|Зобнин Роман
|2
|0.09
|Джикия Георгий
|1
|0.04
|Жиго Самуэль
|1
|0.04
|Николсон Шамар
|1
|0.04
|Литвинов Руслан
|1
|0.04
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.17
|Марков Евгений
|4
|0.17
|Кангва Эванс
|3
|0.13
|Давиташвили Зурико
|3
|0.13
|Кангва Кингс
|2
|0.09
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.09
|Чаушич Горан
|2
|0.09
|Луценко Евгений
|2
|0.09
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Ткачёв Сергей
|1
|0.04
|Новосельцев Иван
|1
|0.04
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаушич Горан
|4
|2
|Марков Евгений
|5
|0
|Кангва Кингс
|5
|0
|Костадинов Георги
|5
|0
|Смольников Игорь
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Радакович Урош
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Коченков Антон
|3
|0
|Беляев Максим
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Панченко Кирилл
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
4
33%
76-90
Пропущено
14
31
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
14%
3
10%
1-15
3
21%
7
23%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
2
14%
2
6%
61-75
4
29%
9
29%
29%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
6
40%
76-90
Забито
24
24
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
2
8%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
29%
29%
6
25%
76-90
Пропущено
32
46
12 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
2
6%
7
15%
1-15
7
22%
7
15%
16-30
3
9%
8
17%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
4
13%
3
7%
61-75
11
34%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2
Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|12.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Спартак Москва
86.7% (39)
Ничья
8.9% (4)
Арсенал Тула
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
57.89% (22)
Нет
42.11% (16)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
28.9% (13)
2:0 Спартак Москва
26.7% (12)
1:0 Спартак Москва
6.7% (3)
1:1 Ничья
6.7% (3)
3:1 Спартак Москва
6.7% (3)
1:2 Арсенал Тула
4.4% (2)
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