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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
Прогнозы 45
Спартак Москва 86.7% (39)
X 8.9% (4)
Арсенал Тула 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Арсенал Тула
1.51
4.94
7.69
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
Арсенал Тула

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 (1) 0.26
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.17
Понсе Эсекель 4 0.17
Зобнин Роман 2 0.09
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Николсон Шамар 1 0.04
Литвинов Руслан 1 0.04
Мозес Виктор 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.17
Марков Евгений 4 0.17
Кангва Эванс 3 0.13
Давиташвили Зурико 3 0.13
Кангва Кингс 2 0.09
Деспотович Джордже 2 (2) 0.09
Чаушич Горан 2 0.09
Луценко Евгений 2 0.09
Степанов Данил 1 0.04
Ткачёв Сергей 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мартинс Кристофер 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Николсон Шамар 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 4 2
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 5 0
Костадинов Георги 5 0
Смольников Игорь 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Беляев Максим 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Степанов Данил 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
4
33%
76-90

Пропущено

14
31
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
14%
3
10%
1-15
3
21%
7
23%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
2
14%
2
6%
61-75
4
29%
9
29%
29%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
6
40%
76-90

Забито

24
24
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
2
8%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
29%
29%
6
25%
76-90

Пропущено

32
46
12 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
2
6%
7
15%
1-15
7
22%
7
15%
16-30
3
9%
8
17%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
4
13%
3
7%
61-75
11
34%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2
Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Спартак Москва 86.7% (39)
    X 8.9% (4)
    Арсенал Тула 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.51
    4.94
    7.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Спартак Москва - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Спартак Москва
    86.7% (39)
    Ничья
    8.9% (4)
    Арсенал Тула
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    28.9% (13)
    2:0 Спартак Москва
    26.7% (12)
    1:0 Спартак Москва
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    3:1 Спартак Москва
    6.7% (3)
    1:2 Арсенал Тула
    4.4% (2)
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    Спартак Москва
    Арсенал Тула

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