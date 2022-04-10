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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
Прогнозы 126
Ростов 22.2% (28)
X 44.4% (56)
Локомотив Москва 33.3% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Локомотив Москва
2.88
3.35
2.79
Все Коэффициенты
Новости
Ростов
Локомотив Москва

История личных встреч

Ростов
Локомотив Москва

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КПП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КПП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 10 (4) 0.43
Комличенко Николай 5 (1) 0.22
Глебов Данил 4 0.17
Соу Али 3 0.13
Хасимото Кэнто 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Осипенко Максим 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 8 (2) 0.36
Жемалетдинов Рифат 6 0.27
Изидор Вильсон 4 0.18
Керк Джирано 3 0.14
Лисакович Виталий 2 0.09
Камано Франсуа 2 0.09
Кухта Ян 2 0.09
Кастро Пабло 1 0.05
Едвай Тин 1 0.05
Бека Алексис 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Сильянов Александр 3 0
Лангович Андрей 3 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Марадишвили Константин 5 0
Бека Алексис 5 0
Жемалетдинов Рифат 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Лисакович Виталий 2 1
Керк Джирано 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Изидор Вильсон 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Ненахов Максим 1 0
Кухта Ян 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Мампаси Марк 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
6
33%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Пропущено

23
13
16 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
8
35%
6
46%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
3
13%
1
8%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
27%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
27%
7
37%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
7
37%
4
31%
76-90

Забито

33
31
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
12%
4
13%
1-15
8
24%
4
13%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
4
12%
6
19%
61-75
7
21%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

42
26
23 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
7
17%
1
4%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
11
26%
10
38%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
10
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2
Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
13. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 126
    Ростов 22.2% (28)
    X 44.4% (56)
    Локомотив Москва 33.3% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.88
    3.35
    2.79
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ростов
    22% (28)
    Ничья
    43.3% (55)
    Локомотив Москва
    34.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.32% (41)
    Меньше
    61.68% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    85.05% (91)
    Нет
    14.95% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.4% (50)
    1:2 Локомотив Москва
    19.7% (25)
    2:1 Ростов
    8.7% (11)
    0:1 Локомотив Москва
    7.9% (10)
    1:0 Ростов
    4.7% (6)
    1:3 Локомотив Москва
    3.1% (4)
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