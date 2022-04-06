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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
Прогнозы 37
Ростов 18.9% (7)
X 35.1% (13)
Локомотив Москва 45.9% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Локомотив Москва
2.68
3.40
3.27
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ростов
Локомотив Москва

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КПП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КПП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 10 (4) 0.43
Комличенко Николай 5 (1) 0.22
Глебов Данил 4 0.17
Соу Али 3 0.13
Хасимото Кэнто 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Осипенко Максим 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 8 (2) 0.36
Жемалетдинов Рифат 6 0.27
Изидор Вильсон 4 0.18
Керк Джирано 3 0.14
Лисакович Виталий 2 0.09
Камано Франсуа 2 0.09
Кухта Ян 2 0.09
Кастро Пабло 1 0.05
Едвай Тин 1 0.05
Бека Алексис 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Сильянов Александр 3 0
Лангович Андрей 3 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Марадишвили Константин 5 0
Бека Алексис 5 0
Жемалетдинов Рифат 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Лисакович Виталий 2 1
Керк Джирано 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Изидор Вильсон 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Ненахов Максим 1 0
Кухта Ян 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Мампаси Марк 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
6
33%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Пропущено

23
13
16 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
8
35%
6
46%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
3
13%
1
8%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
27%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
27%
7
37%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
7
37%
4
31%
76-90

Забито

33
31
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
12%
4
13%
1-15
8
24%
4
13%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
4
12%
6
19%
61-75
7
21%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

42
26
23 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
7
17%
1
4%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
11
26%
10
38%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
10
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2
Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 7 2 53 - 23 49
2. Динамо Москва Заявка 23 14 4 5 42 - 24 46
3. ЦСКА Москва Заявка 23 13 4 6 34 - 20 43
4. Сочи Заявка 23 12 3 8 35 - 24 39
5. Локомотив Москва Заявка 22 10 7 5 32 - 25 37
6. Краснодар Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 23 9 5 9 29 - 26 32
9. Нижний Новгород Заявка 23 7 6 10 22 - 33 27
10. Спартак Москва Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
11. Ростов Заявка 23 6 7 10 35 - 40 25
12. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
13. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
14. Урал Заявка 23 4 9 10 15 - 24 21
15. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
16. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Ростов Заявка 12 3 2 7 19 - 22 11
15. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
16. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Зенит Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
5. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Ростов 18.9% (7)
    X 35.1% (13)
    Локомотив Москва 45.9% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.68
    3.40
    3.27
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ростов
    18.9% (7)
    Ничья
    35.1% (13)
    Локомотив Москва
    45.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (30)
    Нет
    16.67% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (13)
    1:2 Локомотив Москва
    29.7% (11)
    0:1 Локомотив Москва
    13.5% (5)
    2:1 Ростов
    10.8% (4)
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    Локомотив Москва

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