РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ростов Арена
История личных встреч
Ростов
Локомотив Москва
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
31 матч
25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|10 (4)
|0.43
|Комличенко Николай
|5 (1)
|0.22
|Глебов Данил
|4
|0.17
|Соу Али
|3
|0.13
|Хасимото Кэнто
|2
|0.09
|Алмквист Понтус
|2
|0.09
|Терентьев Денис
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.04
|Осипенко Максим
|1
|0.04
|Щетинин Кирилл
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|8 (2)
|0.36
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0.27
|Изидор Вильсон
|4
|0.18
|Керк Джирано
|3
|0.14
|Лисакович Виталий
|2
|0.09
|Камано Франсуа
|2
|0.09
|Кухта Ян
|2
|0.09
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|Едвай Тин
|1
|0.05
|Бека Алексис
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Осипенко Максим
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Лангович Андрей
|3
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|9
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Марадишвили Константин
|5
|0
|Бека Алексис
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Лисакович Виталий
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Изидор Вильсон
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Мампаси Марк
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
6
33%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
2
17%
76-90
Пропущено
23
13
16 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
8
35%
6
46%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
3
13%
1
8%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
27%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
27%
7
37%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
7
37%
4
31%
76-90
Забито
33
31
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
12%
4
13%
1-15
8
24%
4
13%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
4
12%
6
19%
61-75
7
21%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
42
26
23 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
7
17%
1
4%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
11
26%
10
38%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
10
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2
Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2
Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|7
|2
|53 - 23
|49
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|42 - 24
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|34 - 20
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 24
|39
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|32 - 25
|37
|6.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 26
|32
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 33
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|11.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|35 - 40
|25
|12.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|14.
|Урал
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|15 - 24
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 22
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва
Исход игры
Ростов
18.9% (7)
Ничья
35.1% (13)
Локомотив Москва
45.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (17)
Меньше
52.78% (19)
Обе команды забьют
Да
83.33% (30)
Нет
16.67% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (13)
1:2 Локомотив Москва
29.7% (11)
0:1 Локомотив Москва
13.5% (5)
2:1 Ростов
10.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!