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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
2:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Ахмат
0'
31' Желтая карточка
Трошечкин Александр
43' Желтая карточка
Моро Никола
50' Желтая карточка
Себаи Сенин
1:0
59' Гол
Смолов Фёдор
2:0
79' Гол
Тюкавин Константин
83' Желтая карточка
Умаев Идрис
85'
2:0. Гол Константина Тюкавина (в...
Коновалов бьет в сантиметрах от ...
Мощный выстрел Захаряна из штраф...
Конате падает в чужой штрафной (...
1:0. Гол Федора Смолова (видео)....
Трошечкин упускает шанс забить (...

Ход матча

31'
 
Трошечкин Александр
43'
Моро Никола
 
50'
 
Себаи Сенин
53'
 
Конате Мохамед
Себаи Сенин
53'
 
Карапузов Владислав
Садулаев Лечи
59'
Смолов Фёдор
(Макаров Денис)
1:0
66'
Тюкавин Константин
Смолов Фёдор
 
73'
Лесовой Даниил
Шиманьски Себастиан
 
79'
Тюкавин Константин
(Шунин Антон)
2:0
80'
 
Иналкаев Абубакар
Коновалов Игорь
81'
 
Умаев Идрис
Трошечкин Александр
83'
 
Умаев Идрис
Прогнозы 157
Динамо Москва 89.2% (140)
X 5.7% (9)
Ахмат 5.1% (8)
0
выиграет Динамо Москва, со счетом 2:1
«Ахмат» исторически очень неплохо играет против «Динамо», а динамовцы совсем недавно дали понять, что... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ахмат
1.82
3.86
4.98
Все Коэффициенты
Новости
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
24
Евгеньев
Роман
93
Лаксальт
Диего
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
40
Смолов
Фёдор
33
Гудиев
Виталий
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
25
Трошечкин
Александр
11
Коновалов
Игорь
17
Садулаев
Лечи
18
Себаи
Сенин
Динамо Москва
4-1-4-1
Ахмат
4-1-4-1

История личных встреч

Динамо Москва
Ахмат

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.36
Шиманьски Себастиан 6 0.24
Грулёв Вячеслав 6 0.24
Захарян Арсен 5 0.2
Тюкавин Константин 5 0.2
Смолов Фёдор 5 (1) 0.2
Макаров Денис 3 0.12
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.32
Конате Мохамед II 6 (1) 0.24
Трошечкин Александр 3 0.12
Коновалов Игорь 3 (2) 0.12
Себаи Сенин 2 0.08
Полярус Артём 2 (1) 0.08
Тимофеев Артём 2 (2) 0.08
Карапузов Владислав 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Моро Никола 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 6 0
Семёнов Андрей 5 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
15%
1
10%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
2
10%
4
40%
31-45
5
25%
3
30%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
5
23%
6
30%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
6
35%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
2
12%
76-90

Забито

42
30
21 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
5
12%
2
7%
1-15
9
21%
5
17%
16-30
7
17%
10
33%
31-45
9
21%
5
17%
46-60
4
10%
2
7%
61-75
8
19%
6
20%
76-90

Пропущено

25
31
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
2
8%
4
13%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
9
36%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0
Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва 2:0 Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат 0:2 Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. Динамо Москва 2:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
5. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
6. Ахмат 0:2 Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2:0 Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат 0:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    85'
    В центре поля нарушение правил. А перед этим Умаев получил "горчичник" за грубый разговор с арбитром. 
  • 84'
    Евгеньев здорово сыграл вподкате. Умаева он остановил. 
  • 83'
    Захарян сыграл в центр на Фомина, замешкался Даниил, но сумел передачу отдать. 
  • 82'
    Прострел с правого фланга от Макарова, но мяч до Моро не дошёл. Подбор за "Динамо" в центре поля. 
  • Замена
    81'
    Двойная замена у "Ахмата". Трошечкин и Коновалов ушли с поля. 
  • Описание гола
    80'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!! Тюкавин!!! Шунин начал атаку "Динамо", длинная передача дошла до Тюкавина, который оттёр Быстрова и с правой ноги отправил игровой снаряд между ног Гудиеву!
  • 78'
    Тюкавин что делает, с мячом, оттёр защитника "Ахмата" и ...
  • Офсайд
    76'
    Конате с мячом на линии штрафной площади, передача на Трошечкина, но сам Конате уже в положении вне игры. 
  • 75'
    Четверть часа до конца матча. Рвутся в атаку игроки "Ахмата". Хозяева пытаются снизить темп игры. 
  • 74'
    И снова в атаке "Ахмат", на газоне Паршивлюк. Нарушил правила Карпузов. 
  • Опасный момент
    73'
    Шунин! Коновалов! Удар с линии штрафной площади с правой ноги в дальний угол! Рядом с боковой стойкой. 
  • 71'
    Гудиев сильно вперёд, в куче игроков борьба за мяч, перевод на правый край на Трошечкина, тот прострел не выполнил. 
  • Замена
    71'
    Замена у "Динамо". Шиманьски уступил место Лесовому. 
  • 70'
    На газоне оказался Семёнов. Подталкивал его Тюкавин. Штрафной удар на правом фланге заработали игроки "Динамо".
  • 69'
    Подача на ближнюю штангу, нет удара. В атаке "Ахмат", передача на Конате, осмотрелся, с передачей затянул. 
  • Угловой
    68'
    Угловой подали хозяева, заработали ещё один корнер. 
  • Замена
    67'
    Замена у "Динамо". Смолов ушёл с поля. Тюкавин вступил в игру. 
  • Опасный момент
    66'
    И снова атака от "Диамо", разобрался с двумя Макаров, чуть в сторону на Захаряна, но Гудиев невероятным образом вытащил игрвой снаряд! 
  • 65'
    Фомин с мячом, перевод на Паршивлюка. Дальше на Макарова, который мяч упустил от себя. Игровой снаряд достался сопернику. 
  • 64'
    Тут же ответ "Динамо", Смолов добежал до чужой штрафнйо площади, убрал назад на Захаряна, которому было не с под ноги наносить удар. 
  • 62'
    Тимофеев получил мяч на "дуге", в касание пробил, но очень слабо, точно в защитника. 
  • 61'
    С мячом на левом фланге Смолов, вошёл в штрафную площадь соперника. Сыграл на Фомина, назад на Смолова, тот низом пробил, но Гудиев был готов к этому. 
  • 60'
    Полчаса до конца матча. С мячом на своей половине поля "Динамо".
  • 58'
    Откроется игра сейчас. "Ахмату" предстоит идти в атаку, "Динамо" может поймать соперника на контратаке. 
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Смолов!!!! Смолов получил передачу от Макарова на лету, принял на грудь, опустил мяч и пробил в дальний угол! Заслуженно открыли счёт хозяева!
  • 54'
    С мячом Евгеньев, перевод на партнёра, быстрый перехват, контратака, но снова без удара. 
  • Замена
    53'
    Замены у "Ахмата". Садулаев и Себаи ушли с поля. Вступили в игру Карапузов и Конате. 
  • 52'
    Лаксальт с мячом, нарушение правил, досталось ему от соперника. На газоне он. Пауза у нас небольшая. 
  • 51'
    Денис Макаров на правом фланге, перевод на партнёра? нет, сам решил пробить! Выше цели. 
  • 50'
    Пять минут во втором тайме сыграно, по левому краю пытаются прорваться в атаку грозненцы. Мяч у Шиманьски, но он быстро его потерял. 
  • 48'
    Ушёл мяч за лицевую, "Ахмат" от ворот разыграет. 
  • Желтая карточка
    47'
    На газоне Моро, Себаи нарушил правила. Жёлтая карточка ему за это. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Перерыв у нас. 
  • 44'
    Паршивлюк прострел с правого фланга уже в какой раз выполнил. И снова нет удара! 
  • Желтая карточка
    43'
    Моро нарушил правила, заработал жёлтую карточку. 
  • 42'
    Лаксальт с мячом, перевод в район 11-метровой отметки выполнил, а там ни одного из его партнёров. 
  • 41'
    Перевод на Смолова, тот ищёт партнёра, сыграл на Паршивлюка, прострел пошёл... Но снова никого в зоне ударной позиции у "Динамо".
  • 40'
    Пять минут осталось в первом тайме. 
  • 38'
    В центре поля с мячом игроки "Ахмата", перевод на левый край, Трошечкин уходит от соперника, но Лаксальт не позволил Александру его обыграть. 
  • 37'
    Себаи с мячом, прострел, Евгеньев выбил мяч на угловой. 
  • 35'
    Шварц в недоумении. Зачем его подопечные столько лишних передач делают?
  • 34'
    Себаи с мячом на левом фланге, потерял мяч, перевод на Смолова, тот дальше сыграл на партнёра, снова через Захаряна, но потерял при передаче он игровой снаряд. 
  • 33'
    Штрафной удар для "Динамо". До ворот метров 30. Подачу ждём. Но без особых проблем отбились игроки "Ахмата". 
  • Желтая карточка
    32'
    Первая жёлтая карточка в матче. Трошечкин нарушил правила. 
  • 31'
    Подача в штрафную площадь "Ахмата", отбились грозненцы, подбр за Моро, тот быстро перевод на левый край выполнил. 
  • 30'
    Четверть часа до конца первого тайма, пока что равная игра. Нет особо опасных моментов, ждём только одну ошибку. 
  • 29'
    Моро в борьбе с Трошечкиным, падение на газон, было ли нарушение правил? Всё чисто, играет продолжается. 
  • 28'
    С мячом Гудиев, передача на Коновалова, тот дальше сыграть не сумел. 
  • 27'
    Богосавац аут бросил, перехватили мяч игроки "Динамо", передача на Смолова, тот прострел не выполнил. 
  • 25'
    Аут на на левом фланге атаки бросил Богосавац, перевод к линии штрафной площади соперника, но до удара дело не дошло. 
  • 24'
    Лаксальт с мячом, совершил спурт с левого фланга, пробил ... Выше ворот вышло. 
  • 23'
    Паршивлюк с мячом, получил передачу, но подачу не сумел выполнить. 
  • 22'
    Быстрая игра пошла, атака на одни ворота, на другие следом. 
  • Угловой
    21'
    А второй корнер привёл к "обрезу", Смолов побежал в атаку, передача на Захаряна, тот не сумел мячом распорядиться. 
  • Угловой
    19'
    Угловой удар заработали гости, подача и ещё один корнер. 
  • 18'
    С мячом Гудиев, перевод на правый край атаки, Трошечкин сыграл дальше на Себаи, тот мячом завладеть не сумел. 
  • 16'
    В центре поля снова с мячом игроки "Динамо", передача на Макарова, скидка на Смолова, тот пробить не сумел. 
  • 15'
    Лаксальт с мячом, перевод на Макарова, тот подачу на дальнюю штангу выполнил, но удара не получилось. 
  • 14'
    С мячом в центре поля "Динамо", передача на Лаксальта, тот с игровым снарядом вошёл в штрафную площадь, но прострел не выполнил. 
  • Офсайд
    13'
    Себаи с мячом, но залез он в положение вне игры. 
  • 11'
    В атаке "Ахмат", перевод на Макарова, тот мяч потерял. Нарушения правил судья не зафиксировал. 
  • 10'
    Штрафной удар заработали игроки "Динамо". Подача на дальнюю штангу, там пробить некому. 
  • 9'
    Нарушение в центре поля, разыграли стандарт игроки "Динамо", Лаксальт перевод на Смолова делал, но мяч не дошёл до адресата. 
  • 8'
    По првому краю провели атаку "бело-голубые", Макаров был с мячом, обыграл Быстрова, прострел выполнял, но накрыл мяч Гудиев. 
  • 6'
    С мячом игроки "Динамо", передача на  Лаксальта тот сыграл на Бальбуэна, который не увидел продолжения атаки, тоже назад сыграл. 
  • 5'
    Пять минут прошло у нас, пока без опасных моментов. 
  • 4'
    Перед игрой голкипер "Динамо" в трогательной обстановке с Владимиром Пильгуем и женой Льва Яшина Валентиной Тимофеевной получил награду о вступлении в клуб "100". Его сотый сухой матч пришёлся на игру прошлого тура против "Нижнего Новгорода". 
  • 3'
    По правому краю в атаку идёт "Ахмат", аут бросил Тодорович, перевод по правому краю, передача назад на Богосаваца, тот сильно вперёд на Себаи. 
  • 2'
    И сразу же вперёд побежали игроки "Динамо", передача на Захаряна, тот по воротам пробить не сумел. Не дали. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Моро Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Трошечкин Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Динамо Москва 2:0 Ахмат

Исход игры
Динамо Москва
89.2% (140)
Ничья
5.7% (9)
Ахмат
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
39.64% (44)
Нет
60.36% (67)
Популярный счёт
1:0 Динамо Москва
24.2% (38)
2:1 Динамо Москва
18.5% (29)
2:0 Динамо Москва
16.6% (26)
3:1 Динамо Москва
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:0 Динамо Москва
1.3% (2)
1:2 Ахмат
1.3% (2)
3:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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