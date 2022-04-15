Двойная замена у "Ахмата". Трошечкин и Коновалов ушли с поля.

Прострел с правого фланга от Макарова, но мяч до Моро не дошёл. Подбор за "Динамо" в центре поля.

Захарян сыграл в центр на Фомина, замешкался Даниил, но сумел передачу отдать.

В центре поля нарушение правил. А перед этим Умаев получил "горчичник" за грубый разговор с арбитром.

80' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!! Тюкавин!!! Шунин начал атаку "Динамо", длинная передача дошла до Тюкавина, который оттёр Быстрова и с правой ноги отправил игровой снаряд между ног Гудиеву!

78' Тюкавин что делает, с мячом, оттёр защитника "Ахмата" и ...

76' Конате с мячом на линии штрафной площади, передача на Трошечкина, но сам Конате уже в положении вне игры.

75' Четверть часа до конца матча. Рвутся в атаку игроки "Ахмата". Хозяева пытаются снизить темп игры.

74' И снова в атаке "Ахмат", на газоне Паршивлюк. Нарушил правила Карпузов.

73' Шунин! Коновалов! Удар с линии штрафной площади с правой ноги в дальний угол! Рядом с боковой стойкой.

71' Гудиев сильно вперёд, в куче игроков борьба за мяч, перевод на правый край на Трошечкина, тот прострел не выполнил.

71' Замена у "Динамо". Шиманьски уступил место Лесовому.

70' На газоне оказался Семёнов. Подталкивал его Тюкавин. Штрафной удар на правом фланге заработали игроки "Динамо".

69' Подача на ближнюю штангу, нет удара. В атаке "Ахмат", передача на Конате, осмотрелся, с передачей затянул.

68' Угловой подали хозяева, заработали ещё один корнер.

67' Замена у "Динамо". Смолов ушёл с поля. Тюкавин вступил в игру.

66' И снова атака от "Диамо", разобрался с двумя Макаров, чуть в сторону на Захаряна, но Гудиев невероятным образом вытащил игрвой снаряд!

65' Фомин с мячом, перевод на Паршивлюка. Дальше на Макарова, который мяч упустил от себя. Игровой снаряд достался сопернику.

64' Тут же ответ "Динамо", Смолов добежал до чужой штрафнйо площади, убрал назад на Захаряна, которому было не с под ноги наносить удар.

62' Тимофеев получил мяч на "дуге", в касание пробил, но очень слабо, точно в защитника.

61' С мячом на левом фланге Смолов, вошёл в штрафную площадь соперника. Сыграл на Фомина, назад на Смолова, тот низом пробил, но Гудиев был готов к этому.

60' Полчаса до конца матча. С мячом на своей половине поля "Динамо".

58' Откроется игра сейчас. "Ахмату" предстоит идти в атаку, "Динамо" может поймать соперника на контратаке.

56' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Смолов!!!! Смолов получил передачу от Макарова на лету, принял на грудь, опустил мяч и пробил в дальний угол! Заслуженно открыли счёт хозяева!

54' С мячом Евгеньев, перевод на партнёра, быстрый перехват, контратака, но снова без удара.

53' Замены у "Ахмата". Садулаев и Себаи ушли с поля. Вступили в игру Карапузов и Конате.

52' Лаксальт с мячом, нарушение правил, досталось ему от соперника. На газоне он. Пауза у нас небольшая.

51' Денис Макаров на правом фланге, перевод на партнёра? нет, сам решил пробить! Выше цели.

50' Пять минут во втором тайме сыграно, по левому краю пытаются прорваться в атаку грозненцы. Мяч у Шиманьски, но он быстро его потерял.

48' Ушёл мяч за лицевую, "Ахмат" от ворот разыграет.

47' На газоне Моро, Себаи нарушил правила. Жёлтая карточка ему за это.