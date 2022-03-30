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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Ахмат
Прогнозы 48
Динамо Москва 85.4% (41)
X 8.3% (4)
Ахмат 6.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ахмат
1.90
3.71
4.68
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Динамо Москва
Ахмат

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.38
Шиманьски Себастиан 6 0.25
Грулёв Вячеслав 6 0.25
Захарян Арсен 5 0.21
Тюкавин Константин 5 0.21
Смолов Фёдор 4 (1) 0.17
Макаров Денис 3 0.13
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.33
Конате Мохамед II 6 (1) 0.25
Трошечкин Александр 3 0.13
Коновалов Игорь 3 (2) 0.13
Себаи Сенин 2 0.08
Полярус Артём 2 (1) 0.08
Тимофеев Артём 2 (2) 0.08
Карапузов Владислав 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Моро Никола 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 6 0
Семёнов Андрей 5 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Себаи Сенин 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Богосавац Мирослав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
15%
1
10%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
2
10%
4
40%
31-45
5
25%
3
30%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
5
23%
6
30%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
6
35%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
2
12%
76-90

Забито

42
30
21 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
5
12%
2
7%
1-15
9
21%
5
17%
16-30
7
17%
10
33%
31-45
9
21%
5
17%
46-60
4
10%
2
7%
61-75
8
19%
6
20%
76-90

Пропущено

25
31
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
2
8%
4
13%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
9
36%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0
Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Динамо Москва 85.4% (41)
    X 8.3% (4)
    Ахмат 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.90
    3.71
    4.68
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат

    Исход игры
    Динамо Москва
    85.4% (41)
    Ничья
    8.3% (4)
    Ахмат
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Москва
    27.1% (13)
    2:1 Динамо Москва
    22.9% (11)
    2:0 Динамо Москва
    22.9% (11)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    3:1 Динамо Москва
    4.2% (2)
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    Динамо Москва
    Ахмат

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