РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВТБ Арена
История личных встреч
Динамо Москва
Ахмат
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|9 (6)
|0.38
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.25
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.25
|Захарян Арсен
|5
|0.21
|Тюкавин Константин
|5
|0.21
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|0.17
|Макаров Денис
|3
|0.13
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|8
|0.33
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.25
|Трошечкин Александр
|3
|0.13
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.13
|Себаи Сенин
|2
|0.08
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.08
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.08
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Лысцов Виталий
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Захарян Арсен
|6
|0
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Евгеньев Роман
|2
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Моро Никола
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Семёнов Андрей
|5
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Себаи Сенин
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
15%
1
10%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
2
10%
4
40%
31-45
5
25%
3
30%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
1
10%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
5
23%
6
30%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
6
35%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
2
12%
76-90
Забито
42
30
21 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
5
12%
2
7%
1-15
9
21%
5
17%
16-30
7
17%
10
33%
31-45
9
21%
5
17%
46-60
4
10%
2
7%
61-75
8
19%
6
20%
76-90
Пропущено
25
31
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
2
8%
4
13%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
9
36%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0
Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат
Исход игры
Динамо Москва
85.4% (41)
Ничья
8.3% (4)
Ахмат
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
40.91% (18)
Нет
59.09% (26)
Популярный счёт
1:0 Динамо Москва
27.1% (13)
2:1 Динамо Москва
22.9% (11)
2:0 Динамо Москва
22.9% (11)
1:1 Ничья
6.3% (3)
3:1 Динамо Москва
4.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!