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США: МЛС 2022

2022
Charlotte FC
3:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
6' Гол
Свидерски Кароль
29' Желтая карточка
Гонсалес Омар
29' Желтая карточка
Алсивар Хорди
53' Желтая карточка
Кахлина Кристиян
1:1
54' Пенальти
Хиль Карлес
2:1
57' Гол
Свидерски Кароль
3:1
64' Гол
Ben Bender
69'
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
14
Макоун
Кристиан
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
21
Франко
Алан
13
Бронико
Брандт
8
Алсивар
Хорди
15
Ben
Bender
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
36
Эдвардс
Эрл
15
Бай
Брэндон
3
Гонсалес
Омар
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
11
Боатенг
Эммануль
II
14
Алтидор
Жози
Charlotte FC
4-4-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 1 1
Франко Алан 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 2 (2) 0.5
Алтидор Жози 1 0.25
Ллетгет Себастьян 1 0.25
Бай Брэндон 1 0.25
Боатенг Эммануль II 1 0.25
Букса Адам 0 0
Джонс Дехуан 0 0

Карточки

Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кахлина Кристиян 1 0
Алсивар Хорди 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Макнамара Томас 1 0
Каптум Вилфрид 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
6. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
4. Колорадо Рэпидс 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Миннесота Юнайтед 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Даллас 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Даллас 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Хьюстон Динамо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Солт-Лейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Миннесота Юнайтед 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Миннесота Юнайтед 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Портленд Тимберс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Колорадо Рэпидс 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Алсивар Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Гонсалес Омар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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