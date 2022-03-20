США: МЛС 2022
3:1
Конец матча
Стадион: Bank of America Stadium
1:0
6' ГолСвидерски Кароль
29' Желтая карточкаГонсалес Омар
29' Желтая карточкаАлсивар Хорди
53' Желтая карточкаКахлина Кристиян
1:1
54' ПенальтиХиль Карлес
2:1
57' ГолСвидерски Кароль
3:1
64' ГолBen Bender
89' Желтая карточкаФранко Алан
90' Желтая карточкаБай Брэндон
90' Желтая карточкаAdam Armour
Ход матча
6'
1:0
29'
29'
53'
54'
1:1
57'
2:1
64'
3:1
89'
90'
90'
21
Франко
Алан
15
Ben
Bender
12
Риос
Даниэль
36
Эдвардс
Эрл
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
14
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 George Marks
-
-
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
Бомбардиры внутри турнира
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|2
|2
|Ben Bender
|1
|1
|Франко Алан
|0
|0
|Алсивар Хорди
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|2 (2)
|0.5
|Алтидор Жози
|1
|0.25
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.25
|Бай Брэндон
|1
|0.25
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.25
|Букса Адам
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
Карточки
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Алсивар Хорди
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Макнамара Томас
|1
|0
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Даллас
|4:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|1:4
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|4:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Даллас
|4:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0