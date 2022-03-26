США: МЛС 2022
1:0
Перерыв
Стадион: Bank of America Stadium
1:0
6' ГолСвидерски Кароль
Ход матча
6'
1:0
28
Мора
Хосеф
20
Джонс
Деррик
15
Ben
Bender
12
Риос
Даниэль
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Koa Santos
-
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Ian Murphy
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
Бомбардиры внутри турнира
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|3
|1.5
|Ben Bender
|1
|0.5
|Франко Алан
|0
|0
|Алсивар Хорди
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|4
|0.8
|Матаррита Рональд
|1
|0.2
|Баджи Доминик
|0
|0
|Акоста Лусиано
|0
|0
Карточки
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Алсивар Хорди
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубо Юя
|2
|0
|Блэкетт Тайлер
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Charlotte FC
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Цинциннати
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|5.
|Даллас
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|7.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|11.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0