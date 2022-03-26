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США: МЛС 2022

2022
Charlotte FC
2:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
6' Гол
Свидерски Кароль
2:0
55' Гол
Свидерски Кароль
75' Желтая карточка
Баджи Доминик
85' Желтая карточка
Кэмерон Джефф
90'+4
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
28
Мора
Хосеф
22
Фухс
Кристиан
20
Джонс
Деррик
6
Руис
Серхио
8
Алсивар
Хорди
15
Ben
Bender
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
31
Барреаль
Альваро
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Charlotte FC
4-4-2
Цинциннати
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 2
Ben Bender 1 0.5
Франко Алан 0 0
Алсивар Хорди 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 4 0.8
Матаррита Рональд 1 0.2
Баджи Доминик 0 0
Акоста Лусиано 0 0

Карточки

Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кахлина Кристиян 1 0
Франко Алан 1 0
Алсивар Хорди 1 0
Adam Armour 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубо Юя 2 0
Блэкетт Тайлер 2 0
Канн Алек 2 0
Кэмерон Джефф 1 0
Морено Хуниор 1 0
Баджи Доминик 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Charlotte FC
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Цинциннати
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 5 2 0 3 5 - 10 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Реал Солт-Лейк 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Спортинг Канзас-Сити 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
3. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 3 0 0 3 2 - 8 0
11. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Charlotte FC 2:0 Цинциннати онлайн

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