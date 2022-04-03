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США: МЛС 2022

2022
Филадельфия Юнион
2:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Charlotte FC
0'
1:0
4' Гол
Карранса Хулиан
19' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
2:0
46' Гол
Газдаг Даниэль
63'

Ход матча

4'
Карранса Хулиан
(Сантос Сержио II)
1:0
19'
Мартинес Хосе Андрес
 
46'
Газдаг Даниэль
2:0
46'
 
Риос Даниэль
Уолкс Антон
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Charlotte FC
1.39
4.40
7.40
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
8
Мартинес
Хосе
Андрес
33
Салливан
Куинн
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
17
Сантос
Сержио
II
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
5
Уолкс
Антон
8
Алсивар
Хорди
6
Руис
Серхио
15
Ben
Bender
11
Свидерски
Кароль
13
Бронико
Брандт
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Charlotte FC
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.8
Бедойя Алехандро 2 0.4
Бёрк Кори 2 0.4
Карранса Хулиан 1 0.2
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Харриэль Натан 0 0
Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 1.33
Ben Bender 1 0.33
Франко Алан 0 0
Алсивар Хорди 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 2 1
Газдаг Даниэль 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Бёрк Кори 1 0
Вагнер Кай 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Харриэль Натан 1 0
Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кахлина Кристиян 1 0
Франко Алан 1 0
Алсивар Хорди 1 0
Adam Armour 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Charlotte FC
(2 матча)
100%
2 победы 0 ничьих 0 поражений
Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
3. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Атланта Юнайтед 0:0 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Орландо Сити 2:3 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Остин 2:0 5 3 1 1 13 - 3 10
3. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Миннесота Юнайтед 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
8. Сиэтл Саундерс 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Ванкувер Уайткэпс 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ди Си Юнайтед 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Орландо Сити 2:3 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3:2 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сиэтл Саундерс 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Филадельфия Юнион 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 2:3 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Ди Си Юнайтед 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
8. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Атланта Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 3:2 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сиэтл Саундерс 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Миннесота Юнайтед 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Остин 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
12. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Charlotte FC
1.39
4.40
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 2:0 Charlotte FC онлайн

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Филадельфия Юнион
Charlotte FC

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