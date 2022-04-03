США: МЛС 2022
2:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
1:0
4' ГолКарранса Хулиан
19' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
2:0
46' ГолГаздаг Даниэль
90' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
Ход матча
4'
46'
2:0
90'
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Мора
Хосеф
15
Ben
Bender
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.8
|Бедойя Алехандро
|2
|0.4
|Бёрк Кори
|2
|0.4
|Карранса Хулиан
|1
|0.2
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4
|1.33
|Ben Bender
|1
|0.33
|Франко Алан
|0
|0
|Алсивар Хорди
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|2
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Алсивар Хорди
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Charlotte FC
(2 матча)
100%
2 победы 0 ничьих 0 поражений
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Орландо Сити
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|4.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0