США: МЛС 2022
1:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Bank of America Stadium
1:0
11' ГолАлсивар Хорди
74' Желтая карточкаБронико Брандт
74' Желтая карточкаФухс Кристиан
Ход матча
11'
1:0
74'
74'
83'
28
Мора
Хосеф
21
Франко
Алан
15
Ben
Bender
12
Риос
Даниэль
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
-
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
Бомбардиры внутри турнира
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4
|1
|Алсивар Хорди
|1
|0.25
|Франко Алан
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|2 (1)
|0.33
|Морено Марселино
|1
|0.17
|Леннон Брукс
|1
|0.17
|Дуайер Доминик
|1
|0.17
|Малрейни Джейк
|1
|0.17
|Араужо Луис
|1
|0.17
|Thiago Almada
|1
|0.17
|Caleb Wiley
|1
|0.17
Карточки
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фухс Кристиан
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Алсивар Хорди
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Дуайер Доминик
|1
|1
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Charlotte FC
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0
Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|8.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хьюстон Динамо
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0