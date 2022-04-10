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США: МЛС 2022

2022
Charlotte FC
1:0
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Алсивар Хорди
74' Желтая карточка
Бронико Брандт
74' Желтая карточка
Фухс Кристиан
83' Желтая карточка
Ибарра Франко
85' Желтая карточка
Линдси Джейлин
90'+4
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
8
Алсивар
Хорди
21
Франко
Алан
15
Ben
Bender
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
15
Гутман
Эндрю
5
Соса
Сантьяго
12
Робинсон
Майлз
13
Сейдич
Амар
10
Морено
Марселино
8
Thiago
Almada
4
Дуайер
Доминик
Charlotte FC
4-1-3-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 1
Алсивар Хорди 1 0.25
Франко Алан 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.33
Морено Марселино 1 0.17
Леннон Брукс 1 0.17
Дуайер Доминик 1 0.17
Малрейни Джейк 1 0.17
Араужо Луис 1 0.17
Thiago Almada 1 0.17
Caleb Wiley 1 0.17

Карточки

Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Алсивар Хорди 1 0
Adam Armour 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Дуайер Доминик 1 1
Алонсо Освальдо 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Thiago Almada 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Charlotte FC
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0
Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Атланта Юнайтед 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Даллас 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Хьюстон Динамо 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Портленд Тимберс 7 2 3 2 10 - 13 9
8. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
9. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Колорадо Рэпидс 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Спортинг Канзас-Сити 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 6 1 1 4 5 - 12 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 2 4 9 - 15 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хьюстон Динамо 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
2. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Портленд Тимберс 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Колорадо Рэпидс 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Алсивар Хорди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Charlotte FC 1:0 Атланта Юнайтед онлайн

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