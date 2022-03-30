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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Ростов

История личных встреч

Арсенал Тула
Ростов

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.17
Марков Евгений 4 0.17
Кангва Эванс 3 0.13
Давиташвили Зурико 3 0.13
Кангва Кингс 2 0.08
Деспотович Джордже 2 (2) 0.08
Чаушич Горан 2 0.08
Луценко Евгений 2 0.08
Степанов Данил 1 0.04
Ткачёв Сергей 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 11 (4) 0.46
Комличенко Николай 6 (2) 0.25
Глебов Данил 4 0.17
Соу Али 3 0.13
Хасимото Кэнто 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Осипенко Максим 2 0.08
Щетинин Кирилл 2 0.08
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 6 1
Чаушич Горан 4 2
Марков Евгений 5 0
Радакович Урош 5 0
Костадинов Георги 5 0
Смольников Игорь 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Беляев Максим 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Степанов Данил 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Сильянов Александр 3 0
Лангович Андрей 3 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
4
27%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
4
27%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
6
40%
7
37%
76-90

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
6
27%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
4
33%
3
14%
76-90

Пропущено

34
24
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
9%
5
21%
1-15
7
21%
3
13%
16-30
6
18%
8
33%
31-45
6
18%
2
8%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
9
26%
4
17%
76-90

Забито

24
37
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
3
13%
4
11%
1-15
5
21%
8
22%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
4
17%
6
16%
61-75
6
25%
7
19%
76-90

Пропущено

49
43
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
14%
7
16%
1-15
7
14%
5
12%
16-30
8
16%
11
26%
31-45
8
16%
4
9%
46-60
4
8%
5
12%
61-75
15
31%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1
Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1
Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Арсенал Тула 9.5% (4)
    X 42.9% (18)
    Ростов 47.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Ростов
    3.28
    3.34
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов

    Исход игры
    Арсенал Тула
    9.8% (4)
    Ничья
    41.5% (17)
    Ростов
    48.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (30)
    Нет
    11.76% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (14)
    1:2 Ростов
    26.8% (11)
    2:1 Арсенал Тула
    7.3% (3)
    0:1 Ростов
    4.9% (2)
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    Арсенал Тула
    Ростов

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