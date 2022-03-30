РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
История личных встреч
Арсенал Тула
Ростов
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.17
|Марков Евгений
|4
|0.17
|Кангва Эванс
|3
|0.13
|Давиташвили Зурико
|3
|0.13
|Кангва Кингс
|2
|0.08
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.08
|Чаушич Горан
|2
|0.08
|Луценко Евгений
|2
|0.08
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Ткачёв Сергей
|1
|0.04
|Новосельцев Иван
|1
|0.04
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|11 (4)
|0.46
|Комличенко Николай
|6 (2)
|0.25
|Глебов Данил
|4
|0.17
|Соу Али
|3
|0.13
|Хасимото Кэнто
|2
|0.08
|Алмквист Понтус
|2
|0.08
|Осипенко Максим
|2
|0.08
|Щетинин Кирилл
|2
|0.08
|Терентьев Денис
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кангва Кингс
|6
|1
|Чаушич Горан
|4
|2
|Марков Евгений
|5
|0
|Радакович Урош
|5
|0
|Костадинов Георги
|5
|0
|Смольников Игорь
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Коченков Антон
|3
|0
|Беляев Максим
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Панченко Кирилл
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Осипенко Максим
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Лангович Андрей
|3
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
4
27%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
4
27%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
6
40%
7
37%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
6
27%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
4
33%
3
14%
76-90
Пропущено
34
24
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
9%
5
21%
1-15
7
21%
3
13%
16-30
6
18%
8
33%
31-45
6
18%
2
8%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
9
26%
4
17%
76-90
Забито
24
37
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
3
13%
4
11%
1-15
5
21%
8
22%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
4
17%
6
16%
61-75
6
25%
7
19%
76-90
Пропущено
49
43
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
14%
7
16%
1-15
7
14%
5
12%
16-30
8
16%
11
26%
31-45
8
16%
4
9%
46-60
4
8%
5
12%
61-75
15
31%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1
Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1
Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ростов
Исход игры
Арсенал Тула
9.8% (4)
Ничья
41.5% (17)
Ростов
48.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
88.24% (30)
Нет
11.76% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (14)
1:2 Ростов
26.8% (11)
2:1 Арсенал Тула
7.3% (3)
0:1 Ростов
4.9% (2)
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