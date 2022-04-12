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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Ньюкасл
Лестер

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

17 матчей

29.4%
5.9%
64.7%
5 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.19
Сен-Максимен Аллан 5 0.16
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Гимараэс Бруно 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.34
Мэддисон Джеймс 8 0.28
Тилеманс Юри 6 (2) 0.21
Лукман Адемола 5 0.17
Дака Пэтсон 4 0.14
Барнс Харви 3 0.1
Ихеаначо Келечи 3 0.1
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 7 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Бёрн Дэн 4 0
Уилсон Каллум 4 0
Крафт Эмиль 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Сен-Максимен Аллан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Томас Люк 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
6
29%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
2
10%
3
16%
76-90

Пропущено

25
28
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
12%
5
18%
1-15
4
16%
5
18%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
2
8%
5
18%
46-60
6
24%
5
18%
61-75
7
28%
4
14%
76-90

Забито

13
27
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
6
46%
10
37%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Пропущено

29
19
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
4
21%
61-75
8
28%
6
32%
76-90

Забито

34
46
20 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
21%
4
9%
1-15
1
3%
5
11%
16-30
12
35%
13
28%
31-45
5
15%
7
15%
46-60
7
21%
7
15%
61-75
2
6%
10
22%
76-90

Пропущено

54
47
20 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
3
6%
8
17%
1-15
9
17%
9
19%
16-30
8
15%
6
13%
31-45
8
15%
5
11%
46-60
11
20%
9
19%
61-75
15
28%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0
Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Лестер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1
Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 32 15 6 11 51 - 42 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 29 11 7 11 45 - 48 40
10. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
11. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
12. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
13. Брентфорд Заявка 32 10 6 16 39 - 48 36
14. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
15. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 30 4 12 14 25 - 44 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 20 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
19. Бёрнли Заявка 15 1 6 8 12 - 24 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Ньюкасл 30.6% (11)
    X 27.8% (10)
    Лестер 41.7% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лестер
    2.31
    3.43
    3.42
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер

    Исход игры
    Ньюкасл
    31.4% (11)
    Ничья
    25.7% (9)
    Лестер
    42.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (17)
    Меньше
    45.16% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (25)
    Нет
    19.35% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    25.7% (9)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    2:1 Ньюкасл
    14.3% (5)
    1:0 Ньюкасл
    11.4% (4)
    1:3 Лестер
    5.7% (2)
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