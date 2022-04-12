Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
История личных встреч
Ньюкасл
Лестер
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
17 матчей
29.4%
5.9%
64.7%
5 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.19
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.16
|Фрейзер Райан
|2
|0.06
|Шёр Фабиан
|2
|0.06
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|2
|0.06
|Уиллок Джо
|2
|0.06
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.34
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.28
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.21
|Лукман Адемола
|5
|0.17
|Дака Пэтсон
|4
|0.14
|Барнс Харви
|3
|0.1
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.1
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|7
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Крафт Эмиль
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
6
29%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
2
10%
3
16%
76-90
Пропущено
25
28
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
12%
5
18%
1-15
4
16%
5
18%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
2
8%
5
18%
46-60
6
24%
5
18%
61-75
7
28%
4
14%
76-90
Забито
13
27
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
6
46%
10
37%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
0
0%
7
26%
76-90
Пропущено
29
19
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
4
21%
61-75
8
28%
6
32%
76-90
Забито
34
46
20 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
21%
4
9%
1-15
1
3%
5
11%
16-30
12
35%
13
28%
31-45
5
15%
7
15%
46-60
7
21%
7
15%
61-75
2
6%
10
22%
76-90
Пропущено
54
47
20 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
3
6%
8
17%
1-15
9
17%
9
19%
16-30
8
15%
6
13%
31-45
8
15%
5
11%
46-60
11
20%
9
19%
61-75
15
28%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0
Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Лестер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1
Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|18
|3
|10
|56 - 37
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 42
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 48
|40
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|11.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 48
|36
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|4
|12
|14
|25 - 44
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 24
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер
Исход игры
Ньюкасл
31.4% (11)
Ничья
25.7% (9)
Лестер
42.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (17)
Меньше
45.16% (14)
Обе команды забьют
Да
80.65% (25)
Нет
19.35% (6)
Популярный счёт
1:2 Лестер
25.7% (9)
1:1 Ничья
22.9% (8)
2:1 Ньюкасл
14.3% (5)
1:0 Ньюкасл
11.4% (4)
1:3 Лестер
5.7% (2)
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