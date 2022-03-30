РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Краснодар
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|7
|0.29
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.25
|Зиньковский Антон
|3
|0.13
|Глушенков Максим
|3
|0.13
|Ежов Роман
|2
|0.08
|Горшков Юрий
|1 (1)
|0.04
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Чернов Никита
|1
|0.04
|Игнатьев Иван
|1
|0.04
|Бегич Сильвие
|1
|0.04
|Барач Матео
|1
|0.04
|Костанца Фернандо
|1
|0.04
|Бейл Гленн
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.26
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.26
|Кабелла Реми
|4
|0.17
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.17
|Ильин Владимир
|4
|0.17
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.13
|Ионов Алексей
|2
|0.09
|Де Вильена Тонни
|2
|0.09
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|5
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Ежов Роман
|2
|1
|Якуба Денис
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|13
|2
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
23
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
5
31%
2
9%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
4
25%
7
30%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Забито
28
36
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
7%
5
14%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
8
29%
4
11%
46-60
3
11%
7
19%
61-75
6
21%
8
22%
76-90
Пропущено
28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
14%
4
19%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
3
11%
7
33%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
9
32%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5
Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Исход игры
Крылья Советов
28.6% (10)
Ничья
45.7% (16)
Краснодар
25.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (16)
Меньше
51.52% (17)
Обе команды забьют
Да
84.85% (28)
Нет
15.15% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (12)
2:1 Крылья Советов
20% (7)
1:2 Краснодар
17.1% (6)
0:1 Краснодар
8.6% (3)
2:2 Ничья
8.6% (3)
1:0 Крылья Советов
5.7% (2)
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