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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Краснодар
Прогнозы 36
Крылья Советов 27.8% (10)
X 47.2% (17)
Краснодар 25% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Краснодар
1.72
4.08
5.69
Все Коэффициенты

История личных встреч

Крылья Советов
Краснодар

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.29
Сергеев Иван 6 (2) 0.25
Зиньковский Антон 3 0.13
Глушенков Максим 3 0.13
Ежов Роман 2 0.08
Горшков Юрий 1 (1) 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Бейл Гленн 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.26
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.26
Кабелла Реми 4 0.17
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.17
Ильин Владимир 4 0.17
Классон Виктор 3 (1) 0.13
Ионов Алексей 2 0.09
Де Вильена Тонни 2 0.09
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Манелов Ираклий 0 0
Кривцов Никита 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 0
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Ежов Роман 2 1
Якуба Денис 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 13 2
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Ионов Алексей 1 0
Петров Сергей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кривцов Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
23
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
5
31%
2
9%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
4
25%
7
30%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
6
43%
2
25%
76-90

Забито

28
36
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
7%
5
14%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
8
29%
4
11%
46-60
3
11%
7
19%
61-75
6
21%
8
22%
76-90

Пропущено

28
21
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
14%
4
19%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
3
11%
7
33%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
9
32%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5
Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2
Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 36
    Крылья Советов 27.8% (10)
    X 47.2% (17)
    Краснодар 25% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Краснодар
    1.72
    4.08
    5.69
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар

    Исход игры
    Крылья Советов
    28.6% (10)
    Ничья
    45.7% (16)
    Краснодар
    25.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.3% (12)
    2:1 Крылья Советов
    20% (7)
    1:2 Краснодар
    17.1% (6)
    0:1 Краснодар
    8.6% (3)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
    1:0 Крылья Советов
    5.7% (2)
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    Крылья Советов
    Краснодар

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