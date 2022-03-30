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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Химки
Прогнозы 38
Нижний Новгород 50% (19)
X 34.2% (13)
Химки 15.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Химки
2.76
3.32
2.83
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нижний Новгород
Химки

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:1
ФПД
1:0
ФПД
0:2
ФПД
1:1
ФПД
1:2
ФПД
2:0
ФПД
1:1
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.25
Козлов Алексей 4 0.17
Гоцук Кирилл 2 0.08
Горбунов Игорь 2 0.08
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 8 (3) 0.33
Кухарчук Илья 4 0.17
Руденко Александр Александрович 2 0.08
Ламкель Зе Дидье 2 0.08
Долгов Александр 2 0.08
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Трошечкин Александр 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Садыгов Илья 1 0.04
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.04
Идову Брайн 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 7 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 7 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Камышев Илья 3 1
Идову Брайн 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Филин Александр 3 0
Сабович Бесард 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Григалава Гиа 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
6
46%
5
42%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
4
25%
5
20%
61-75
2
13%
3
12%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Забито

25
26
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
4
16%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
5
20%
6
23%
61-75
7
28%
8
31%
76-90

Пропущено

31
41
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
10%
4
10%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
9
29%
29%
7
17%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
6
19%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1
Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
Химки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1
Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Нижний Новгород 50% (19)
    X 34.2% (13)
    Химки 15.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Химки
    2.76
    3.32
    2.83
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Химки

    Исход игры
    Нижний Новгород
    51.4% (19)
    Ничья
    32.4% (12)
    Химки
    16.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (26)
    Нет
    23.53% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (10)
    2:1 Нижний Новгород
    24.3% (9)
    1:0 Нижний Новгород
    16.2% (6)
    1:2 Химки
    10.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
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    Нижний Новгород
    Химки

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