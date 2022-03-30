РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Нижний Новгород
История личных встреч
Нижний Новгород
Химки
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.25
|Козлов Алексей
|4
|0.17
|Гоцук Кирилл
|2
|0.08
|Горбунов Игорь
|2
|0.08
|Эннин Ричи
|1
|0.04
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|8 (3)
|0.33
|Кухарчук Илья
|4
|0.17
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.08
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.08
|Долгов Александр
|2
|0.08
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Трошечкин Александр
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1
|0.04
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.04
|Идову Брайн
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|7
|0
|Масоэро Лукас
|4
|1
|Ткачук Денис
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Миладинович Иван
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Балай Беким
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Эннин Ричи
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|7
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|5
|0
|Камышев Илья
|3
|1
|Идову Брайн
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
6
46%
5
42%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
4
25%
5
20%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Забито
25
26
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
4
16%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
5
20%
6
23%
61-75
7
28%
8
31%
76-90
Пропущено
31
41
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
10%
4
10%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
9
29%
29%
7
17%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
6
19%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1
Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
Химки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1
Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Химки
Исход игры
Нижний Новгород
51.4% (19)
Ничья
32.4% (12)
Химки
16.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
76.47% (26)
Нет
23.53% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (10)
2:1 Нижний Новгород
24.3% (9)
1:0 Нижний Новгород
16.2% (6)
1:2 Химки
10.8% (4)
2:2 Ничья
5.4% (2)
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